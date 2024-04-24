Вот что ломает ваш мотор изнутри — 5 врагов двигателя

Эксперт «За рулем» рассказал, как бороться с внутренними загрязнениями моторов

Двигатель – самый дорогой агрегат автомобиля, и все автовладельцы хотят, чтобы он служил как можно дольше. Для этого важно поддерживать чистоту внутри мотора, чтобы грязь и отложения не увеличивали его износ.

Рассмотрим разные типы загрязнений и методы борьбы с ними.

1. Продукты механического износа деталей

Все трущиеся поверхности подвергаются износу, что приводит к образованию частиц, которые можно считать загрязнением. Изнашиваются цилиндры и работающие в них поршни и кольца, коленчатый и распределительный валы, а также привод ГРМ, где трутся не только металлические детали, но и всяческие пластмассовые башмаки натяжителей и успокоителей. Все эти частицы попадают в моторное масло и загрязняют его.

Задачу очистки масла от частиц, образующихся при износе, выполняет масляный фильтр. Но есть два нюанса. Во-первых, при холодном и, соответственно, вязком масле оно с трудом продавливается через фильтрующую штору, что вызывает открытие перепускного клапана. И масло проходит уже напрямую, без очистки. А, во-вторых, тонкость отсева фильтрующей шторы имеет ограничения, и самые мелкие частицы (меньше 25-45 микрон согласно ГОСТ) продолжают циркулировать по системе смазки.

Методов борьбы с этим видом загрязнений всего два: использовать качественные (не поддельные!) масляные фильтры и, по возможности, чаще менять масло, чтобы удалить мельчайшие нефильтруемые частицы.

Масляный фильтр содержит три ответственных элемента – фильтрующую штору, перепускной и противодренажный клапаны.

Все продукты износа образуются особенно интенсивно при первых часах работы нового двигателя, а потому очень полезно заменить масло после первых 1000-2000 километров пробега.

2. Продукты сгорания топлива

Вторым загрязнителем мотора являются продукты неполного сгорания топлива, которые образуются в пристеночном слое камеры сгорания. Здесь углеводородное топливо не полностью окисляется кислородом из воздуха, и образуются частицы сажи. Эти частицы прорываются в картер двигателя и загрязняют моторное масло.

В бензиновых двигателях этот процесс проходит менее интенсивно, а в дизелях сажи образуется гораздо больше. Недаром же моторное масло в дизельных моторах всегда черное, даже сразу после замены. Все эти процессы – естественные, а повлиять на них владелец может, только изменив тип топлива – перейдя на питание автомобиля пропан-бутаном или метаном. Газообразное топливо действительно обеспечивает значительное снижение загрязнения мотора частицами сажи.

Двигатель, работающий на газообразном топливе, долго может оставаться чистым.

Любителям автомобилей в стоковом состоянии (без ГБО) надо помнить, что если процесс сгорания происходит в нерасчетном режиме, то образование загрязнений идет гораздо интенсивнее. Поэтому распылители форсунок у машин на легком и тяжелом топливе, а также свечи зажигания у бензиновых двигателей всегда должны работать правильно.

3. Картерные газы

Картерные газы – это прорвавшиеся сквозь поршневые кольца продукты сгорания топливовоздушной смеси. Они весьма токсичны, грязнее, чем просто выхлопные газы, потому что образовались в местах с плохими условиями сгорания. А еще, несмотря на все маслоотделители, в них содержатся микроскопические капли моторного масла.

Уже много десятилетий картерные газы, из соображений экологии, не стравливают в атмосферу, а смешивают с воздухом, поступающим на впуск в двигатель. И эти газы загрязняют все на своем пути.

Первым делом страдает дроссельный узел. Черная маслянистая субстанция покрывает дроссельную заслонку, лишая ее подвижности и нарушая работу «электронного газа». А если привод заслонки механический, то отложения, выпавшие из картерных газов, нарушают работу регулятора холостого хода.

Идущие дальше картерные газы загрязняют впускной трубопровод и, порой, парализуют работу системы изменения длины впускного тракта или работу вихревых заслонок.

Ну а если двигатель – с непосредственным впрыском топлива, где струи бензина из форсунок не омывают впускные клапаны, то тарелки и стержни клапанов покрываются толстым слоем нагара. Известны случаи, когда нагар на стержне не давал клапану закрыться, что приводило к его прогару.

Способов борьбы с загрязнением от картерных газов несколько. Начнем с того, что двигатель с залегшими кольцами имеет огромное количество картерных газов. Тут можно попробовать раскоксовку колец, а если не поможет, то двигатель надо разбирать, дефектовать и ремонтировать.

Нужно содержать маслоотделитель в исправном и чистом состоянии, а также быть уверенным в исправности клапана, управляющего потоком картерных газов.

Клапан, регулирующий поток картерных газов, для некоторых моторов можно приобрести отдельно.

Дроссельный узел и регулятор холостого хода следует регулярно промывать.

Если двигатель – с непосредственным впрыском топлива, то периодически нужно снимать впускной трубопровод и промывать его и впускные клапаны.

4. Система EGR

Рециркуляция отработавших газов на исправном двигателе не наносит вреда чистоте мотора. А вот если ее клапан вследствие загрязнения начинает «дурить», не закрываясь полностью на нужных режимах, то излишек отработавших газов приведет к загрязнению впускного тракта. За исправностью и чистотой клапана, как и всего тракта EGR, нужно внимательно следить и вовремя обслуживать или ремонтировать.

Клапан рециркуляции в таком состоянии не может закрыться.

5. Каталитический нейтрализатор

У современных моторов каталитический нейтрализатор расположен очень близко к выпускным клапанам. Поэтому его разрушение с образованием керамической пыли может привести к попаданию частичек керамики в цилиндры. Это приведет к быстрому износу цилиндропоршневой группы, а затем и всего двигателя. Дело в том, что масло разнесет попавшие в него абразивные керамические частицы по всем парам трения.

Максимально отсрочить такое аварийное загрязнение можно, заправляя автомобиль качественным топливом. Если каталитический нейтрализатор вашего автомобиля славится ненадежностью, то его состояние нужно периодически проверять с помощью эндоскопа.

Керамика начала крошиться – ее частицы могут оказаться в моторе.

Общие советы

Загрязнение мотора будет меньше при использовании качественного топлива с октановым числом не допустимым, а рекомендованным. Старайтесь устанавливать только фирменные воздушный, масляный и топливный фильтры и заливать рекомендованное моторное масло.

Прогревайте машину зимой и старайтесь избегать эксплуатации автомобиля с исключительно короткими поездками. Периодически совершайте длительные поездки с большими оборотами и нагрузкой на двигатель.

А вот что нужно сделать с машиной после зимы.