Бесплатно и очень полезно: вот что нужно сделать с машиной после зимы

Эксперт «За рулем» Колодочкин рассказал, как очистить моторный отсек автомобиля

Весна – время когда следует привести автомобиль в порядок: как (осторожно) ни крути, а зимой ему здорово досталось. Эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин рассказал обо всех процедурах, которые следует выполнить после зимы, чтобы кузов и основные агрегаты прослужили долго и безбедно.

Одно из довольно сложных мест – подкапотное пространство. Зачастую автомойки отказываются мыть моторы, ибо велик шанс запустить воду в совершенно ненужные места – много датчиков, разъемов и прочей электрики. Есть два варианта. Первый – за деньги: посетить фирменный автосервис, где качественно вымоют подкапотку, не залив двигатель. А второй – почти бесплатный.

Михаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:

— Если хочется повозиться самому (или финансы не позволяют платить официалам), то лучше обойтись, по возможности, без воды. Взамен – пылесос и обтирочный текстиль (читай – ветошь). За счет наличия в составе большого количества хлопковых волокон текстиль отлично впитывает влагу, поглощает жирные и масляные компоненты, моющие средства и другие жидкости.

С пылесосом все ясно: всасываем все, что он может всосать. Прошлогоднюю листву, скорее всего, придется собирать вручную. Абсолютно необходимо проникнуть в короб воздухопритока или под жабо: в общем – туда, где практически на любой машине царит вечная помойка из прелой листвы и прочей «вонючести». Пылесосу здесь в одиночку не справиться: придется поработать тряпками.

Все легкосъемные крышки и накладки по возможности нужно снять, после чего отмыть их любым доступным способом – от салфеток до «Керхера». Всяческие шланги, жгуты проводов и поверхности электронных блоков протираем ветошью. Из подручных средств для удаления сильных загрязнений подойдет даже «вэдэшка».

А что еще необходимо сделать с автомобилем после изнурительной зимы? Читайте полную версию материала!