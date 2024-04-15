Как долго протянет кузов вашей машины после этой зимы

Эксперт «За рулем» рассказал о простом способе продлить жизнь автомобиля

Говорите, съездить на мойку и закрыть вопрос? Как ни странно, но многие не делают и этого: мол, грязь на скорость не влияет… Однако же мойка машины после зимы имеет особое значение: кузов просто необходимо избавить от скопившихся наслоений дорожных реагентов, готовых сожрать его.

Более того, некоторые коллеги убеждены, что после зимы хорошую «баню» автомобилю нужно организовать хотя бы дважды. При этом – внимание! – обязательно нужно мыть не только крылья да капот, но и колесные ниши, а также днище. Очевидно, что больше всего грязи скопилось именно там.

Такую процедуру самостоятельно не осилить: проще посетить сервис.

Не все мойки одинаково полезны

Профессионально к задаче подойдут разве что на фирме, занимающейся антикоррозионной обработкой машин. А чтобы не ездить в несколько разных мест, есть смысл посетить студию детейлинга – здесь автомобиль «оближут» со всех сторон. Предупреждаем, что для этого может потребоваться предварительная запись.

На «обычной» мойке местный труженик в лучшем случае направит струю куда-то за колесо и будет считать задачу выполненной.

Антикор

Если вы не рассчитываете ездить на автомобиле более пары лет, то антикоррозионной темой можно не заморачиваться – и так сойдет… Но сегодня таких пользователей немного: ценники наглеют, а изобилия на рынке, мягко говоря, нет. Вот почему, осматривая кузов после зимы, необходимо оценить состояние «изнанки».

Пороги, лонжероны, двери – во всех этих скрытых от глаз местах надолго задерживается влага. Особенно она опасна там, где два листа металла соединены зафланцовкой либо точечной сваркой. Под воздействием вибраций две поверхности начинают перемещаться, и покрытие трескается. На голый металл попадает влага, несущая кислород, и – привет, коррозия. Поэтому нужно, прежде всего, защищать именно такие стыки. У капота передняя кромка ржавеет изнутри – особенно у тех моделей, где она загнута вниз в виде клюва. То же происходит и в дверях, включая дверь багажного отделения у хэтчбеков и универсалов.

Конечно, во всех полостях выполнены дренажные отверстия для слива воды, но они со временем засоряются. Поэтому самым первым и самым простым способом отсрочить коррозию является прочистка дренажа.

Из общеизвестных брендов самые стойкие к коррозии кузова имеют Volvo, Audi, BMW, Mercedes-Benz. В отстающих – УАЗ и старые «китайцы».

Чтобы защитить эти самые уязвимые для коррозии места, достаточно с помощью аэрозольных баллончиков, имеющих трубочки с распылителями на концах, подать антикоррозионное средство в нужные полости. Делать это лучше всего в теплую погоду, причем очень желательно, чтобы и до этого несколько дней стояла сухая погода. В полости дверей, капота и крышки багажника препарат легко подать сквозь имеющиеся дренажные отверстия. Лить надо достаточно щедро.

С порогами возни больше. Ванночки для накопления влаги образуются в их нижней части, где в одном месте контактная сварка соединяет несколько элементов. Доступ к наружной полости можно обеспечить или с торцов (из колесных арок), или сквозь дренажи, которые не у всех машин достаточно широки для прохода трубочки. Поэтому, при отсутствии доступа, следует просверлить отверстие небольшого диаметра снизу, заранее приготовив подходящие резиновые заглушки. Но у порога есть и вторая, внутренняя полость. У большинства машин туда можно пробраться, сняв в салоне накладки порогов. Все эти работы не особо трудоемки, а потому их можно проводить самостоятельно раз в один-два года летом.

Как часто надо антикорить машину? В свое время мы проводили такой опрос. Вазовцы считают, к примеру, что Lada Vesta требует ежегодной обработки.

Сушим

Совсем забыли про воду… А ведь после зимы кузов машины изнутри просто пропитан влагой! Тающий снег, невысыхающие лужи под ногами, вечно мокрые коврики, а также ковровое покрытие и шумоизоляция… Из-за сырости возникает плесень, ржавеет пол. Многие уповают на мешочки с силикагелем под сиденьями – что ж, можно и так. Но проще постараться несколько дней поездить с включенным отопителем, даже если на улице уже тепло. А дополнительные коврики после поездки лучше убирать в багажник в течение хотя бы нескольких дней – так влага из-под ног будет испаряться быстрее.

Моем моторный отсек

Чтобы понять, зачем устраивать мойку под капотом, достаточно взглянуть на состояние короба воздухопритока. Там такое… Впрочем, сейчас мы к этому вернемся.

Мойка моторного отсека – самый сложный вид мойки. Статистика показывает, что после нее мотор часто отказывается пускаться, поскольку какой-то из подкапотных электрических приборов глотает влагу и уходит «в отказ». В жигулевские времена суровые тетки на мойках в Кунцево и других крупных сервисных центрах обязательно натягивали полиэтиленовый пакет на трамблер и катушку зажигания. Сегодня просто так от проникновения воды в ненужные места не уберечься: слишком много датчиков, разъемов и прочей электрики. Не случайно по сей день на большинстве автомоек отказываются мыть моторы: последующие претензии никому не нужны.

Если под капотом «ну очень грязно», то самый просто способ навести там порядок – посетить фирменный автосервис. Там все сделают правильно, да еще и мотор запустят.

Если хочется повозиться самому (или финансы не позволяют платить официалам), то лучше обойтись, по возможности, без воды. Взамен – пылесос и обтирочный текстиль (читай – ветошь). За счет наличия в составе большого количества хлопковых волокон текстиль отлично впитывает влагу, поглощает жирные и масляные компоненты, моющие средства и другие жидкости.

С пылесосом все ясно: всасываем все, что он может всосать. Прошлогоднюю листву, скорее всего, придется собирать вручную. Абсолютно необходимо проникнуть в короб воздухопритока или под жабо: в общем – туда, где практически на любой машине царит вечная помойка из прелой листвы и прочей «вонючести». Пылесосу здесь в одиночку не справиться: придется поработать тряпками.

Все легкосъемные крышки и накладки по возможности нужно снять, после чего отмыть их любым доступным способом – от салфеток до «Керхера». Всяческие шланги, жгуты проводов и поверхности электронных блоков протираем ветошью. Из подручных средств для удаления сильных загрязнений подойдет даже «вэдэшка».

Что касается радиаторов, то их лучше мыть на фирме, которая занимается их обслуживанием. Будет быстрее, лучше и безопаснее.

Мнение эксперта

Ирина Франк, управляющий директор компании Frank Auto:

— Если вы хотите помыть машину своими силами, то важно знать, что делать это во дворе многоквартирного дома или прямо перед подъездом строго запрещено. Такие действия наносят вред окружающей среде. Кроме того, мойка автомобиля во дворе сведет на нет все усилия по благоустройству. Если вас поймают за подобными действиями, то накажут штрафом: от 500 до 1000 рублей. Лучше использовать эти деньги, чтобы качественно помыть машину на мойке самообслуживания, а также сохранить с жильцами дома добрососедские отношения.

Что касается мойки автомобиля на собственном участке, то она не запрещается при соблюдении одного важного условия: потоки воды не должны попадать на соседние участки или в водоем. В противном случае вас могут оштрафовать на 500 рублей, если, например, сосед пожалуется в полицию.

Эксперт «За рулем» объяснил, какие грыжи на боковине шины наиболее опасны.