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Раскрыты способы защиты самых уязвимых для ржавчины мест кузова

Эксперт «За рулем» назвал надежные способы защиты кузова от коррозии

Почему же машина ржавеет изнутри? В таких местах, как пороги, лонжероны, двери, надолго задерживается влага. Особенно опасна она там, где два листа металла соединены зафланцовкой (двери) или точечной сваркой, пояснил в своем материале эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин. Из-за вибраций две поверхности начинают перемещаться и покрытие трескается. На голый металл попадает влага, несущая кислород, и появляется ржавчина.

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Комментарий эксперта

Михаил Колодочкин, эксперт «За рулем»:

– Поэтому нужно прежде всего защищать такие стыки — в основном, в нижней части. Ведь вода стекает вниз и там накапливается. Например, у капота передняя кромка ржавеет изнутри — особенно у тех моделей, где она в виде клюва загнута вниз. Места для накопления влаги — навалом.

То же происходит и в дверях, в нижней части порогов, пояснил специалист. Во всех полостях есть дренажные отверстия для слива воды, но они со временем засоряются. Поэтому первым и самым простым способом отсрочить появление ржавчины является регулярная прочистка дренажа, отметил Колодочкин.

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Защитить самые уязвимые для коррозии места можно самостоятельно, рассказал эксперт. Это можно сделать с помощью покупных аэрозольных баллончиков, имеющих трубочки с распылителями на концах, подать антикоррозионное средство в нужные полости. Альтернатива — простой самодельный распылитель.

Все эти работы не особо трудоемки, а потому их можно проводить самостоятельно раз в один-два года, в летнее время.

Работы с мастиками на днище являются более трудоемкими. Их нужно качественно сделать однажды, а затем обновлять покрытие по мере необходимости.

Ранее «За рулем» сообщал, как шиномонтажники губят колеса при «переобувке».

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За РулемУшакова Ирина
Фото:freepik / fxquadro и «За рулем»
Количество просмотров 1
09.04.2024
Фото:freepik / fxquadro и «За рулем»
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