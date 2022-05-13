Защитить самые уязвимые для коррозии места кузова можно (и даже нужно!) самостоятельно.

Откуда ржавчина?

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Автолюбитель обычно видит коррозию на внешних поверхностях кузова, начавшуюся со скола лакокрасочного покрытия. Если камень пробил до металла, сталь начинает корродировать. При взаимодействии кислорода с железом образуется ржавчина — Fe 2 O 3 . Но, обратите внимание, это происходит там, где металл остался голым.

А почему же автомобиль ржавеет изнутри?

Все видели ржавые пороги, лонжероны, двери. Дело в том, что в таких местах надолго задерживается влага. Особенно опасна она там, где два листа металла соединены зафланцовкой (двери) или точечной сваркой. Под воздействием вибраций две поверхности начинают перемещаться и покрытие трескается. К голому металлу попадает влага, несущая кислород, и — здравствуй, коррозия.

Поэтому нужно прежде всего защищать такие стыки — в основном, в нижней части. Ведь вода стекает вниз и там накапливается. Например, у капота передняя кромка ржавеет изнутри — особенно у тех моделей, где она в виде клюва загнута вниз. Места для накопления влаги — навалом.

То же происходит и в дверях, включая дверь багажника у хэтчбеков и универсалов. Такие же ванночки для накопления влаги образуются в нижней части порогов, где в одном месте контактная сварка соединяет три элемента.

Во всех полостях выполнены дренажные отверстия для слива воды, но проблема в том, что они со временем засоряются. Поэтому первым и самым простым способом отсрочить коррозию является регулярная прочистка дренажа.

В нижней части двери всегда есть водосливные отверстия. А здесь еще и отверстия крепления уплотнителя.

Что делать?

Защитить самые уязвимые для коррозии места можно самостоятельно. Достаточно с помощью покупных аэрозольных баллончиков, имеющих трубочки с распылителями на концах, подать антикоррозионное средство в нужные полости. Альтернатива — не очень сложный самодельный распылитель.

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Обрабатывать полости лучше всего в теплую погоду. Желательно, чтобы и до этого несколько дней было сухо. В полости дверей, капота и крышки багажника препарат легко подать сквозь имеющиеся дренажные отверстия. Только надо лить достаточно щедро и не забыть сразу после процедуры закрыть капот, чтобы препараты стекали в сторону передней кромки.

Сложнее с порогами. Доступ к наружной полости можно обеспечить или с торцов (из колесных арок), или сквозь дренажи, которые не у всех машин достаточно широкие для прохода трубочки. При отсутствии доступа следует просверлить отверстие небольшого диаметра снизу, заранее приготовив резиновые заглушки. Но у порога есть и вторая, внутренняя полость. У большинства машин туда можно пробраться, сняв в салоне накладки порогов.

Все эти работы не особо трудоемки, а потому их можно проводить самосто­ятельно раз в один-два года, летом.

Полезно обработать антикором и короб воздухопритока. На некоторых автомобилях, удалив накладку порога, получаем прекрасный доступ и к внутренней, и к наружной части части порога. Важен творческий подход — ищите варианты на вашем автомобиле.

Можно намазать

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Работы с мастиками на днище более муторные. Их нужно качественно провести один раз, а затем обновлять покрытие по мере необходимости.

Самостоятельно можно защитить от пескоструя и коррозии поверхности колесных арок, просто подняв автомобиль на домкрате и сняв колесо. Только вначале придется удалить всю грязь. Надо мыть, сушить и только потом наносить слой мастики.

Зато улучшится шумоизоляция колесных арок, да и камешки перестанут сбивать покрытие с металла. Без подъемника и смотровой канавы автолюбитель сможет таким же образом обработать нижнюю часть порогов, что также защитит их от пескоструя. При наличии смотровой канавы можно обработать антикоррозионными мастиками всё днище автомобиля, но помните, что для этого нужны предварительная мойка и сушка. Поэтому полную обработку днища лучше провести на сервисе.

Поверхность колесной арки можно самосто­ятельно покрыть слоем антикоррозионной и противошумной мастики.

Что еще защитить

У многих современных автомобилей передние и задние подрамники имеют коробчатое сечение и сварены из тонкой штампованной стали. Лакокрасочное покрытие — совсем слабенькое. Есть множество примеров, когда кузов автомобиля еще вполне сопротивляется коррозии, а подрамники «прогнивают» насквозь так, что рычагам подвески «держаться» не за что. Есть смысл их заранее обработать.

Вообще, если вы сами взялись за дело, то изучите в интернет-форумах по вашей модели, что у машины ржавеет в наибольшей степени. И подойдите к задаче творчески, оценивая, в какой полости может накапливаться влага, где листы сварены точечной сваркой и между ними могут быть зазоры.

Какие бывают антикоры? Какие машины самые ржавеющие? Где делать аникор? Какими препаратами? Ответы на самые распространенные вопросы о коррозии (и мнение автопроизводителей) мы собрали тут.

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Фото: «За рулем и фирмы-производители