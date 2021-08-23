Топ-6 самых ржавеющих деталей авто (но есть решение)

Верхняя кромка лобового стекла
Одно из самых неприятных мест, на которых может появиться коррозия, — место примыкания лобового стекла и крыши автомобиля. Природа появления там коррозии понятна и часто сводится к двум действиям: попаданию камней, которые летят из-под колес автомобилей впереди, или неаккуратному демонтажу треснувшего лобового стекла. А неприятное оно потому, что требует повторного демонтажа лобового стекла, потому что зачистить этот участок без его снятия практически невозможно, — то есть дополнительные траты.
Лечить такие сколы лучше заранее. Если получилось заметить свежий скол, не повредивший слой грунтового покрытия, то лучше всего обезжирить и замазать его краской в цвет автомобиля, которая продается в виде баночки с кистью, похожей на лак для ногтей. Более глубокие сколы, начавшие корродировать, стоит тщательно зачистить, обработать составом, нейтрализующим коррозию, и покрасить.
При замене лобового стекла нужно аккуратно срезать треснувшее стекло и клей, по возможности не царапая кузовной металл. При этом проем нужно обработать антикоррозийным грунтом, чтобы избежать проблем в будущем.
Петли дверей и крышки багажника
Это беда многих «брутальных» внедорожников, на которых петли часто не спрятаны внутрь кузова, а вынесены наружу. Но также она может встречаться на обычных автомобилях. Ржаветь они начинают из-за того, что краска в этих местах протирается до металла, и при попадании влаги обнаженная часть начинает покрываться рыжим налетом.
Решать эту проблему можно только своевременной ревизией. Если так получилось, что ржавчина дала о себе знать, то попробуйте зачистить проблемное место и подкрасьте зачищенные места.
Места крепления бампера к крылу
Эти очаги коррозии, особенно уголки задних крыльев, начинают гнить незаметно. Сначала вокруг места крепления взбухает краска, потом проявляется небольшое пятнышко, и наконец крепеж бампера выпадает из «гнезда», оставляя дыру.
Причин появления опять же может быть несколько, но основная в том, что из-за подвижности бампера относительно кузова краска протирается до металла. Также дело может быть в слабой антикоррозийной обработке крепежа при сборке.
Если крыло только начало «цвести», то можно попробовать самостоятельно купировать очаг. Для этого нужно обработать пятно коррозии все тем же составом, нейтрализующим ржавчину. Как вариант — использовать преобразователь ржавчины, например, от ASTROhim. Он создает прочную защитную пленку, превращая продукты коррозии металла в твердое покрытие, которое служит основой для дальнейшего окрашивания. Он подойдет и для любого другого участка.
Главное — предварительно очистить поверхность от крупных кусков ржавчины и обезжирить растворителем, чтобы преобразователь смог эффективнее начать работать. Дать время средству поработать (обычно 20–30 минут), после чего промыть место коррозии водой, высушить и подкрасить место краской в цвет кузова.
Передние арки
Крылья, подкрылки, арки и лонжероны из-за своей конструктивной особенности образуют прекрасную среду для появления ржавчины. Сварные соединения и заводской брак при покраске буквально притягивают к себе коррозию. Если слишком запустить такие места, то на помощь придет только «хирургическое» вмешательство.
Коррозия может появляться на таких местах из-за мелких ДТП, вроде притертостей, или попадания камней из-под колесной арки. Но чаще всего причиной коррозии в этих местах являются опавшие листья — они забивают водоотводные каналы. Впрочем, иногда застоявшаяся вода может попадать в салон и через отопитель.
Всегда следите за состоянием водоотводных каналов. Если начали замечать, что вода после дождя или мойки не уходит из каналов, то панель нужно демонтировать, а решетки прочистить жестким проводом в мягкой изоляции или подобным предметом, после чего промыть чистой водой и убедиться, что она стекает по предусмотренным заводом-изготовителем каналам. После этого нужно подождать, пока все высохнет, и залить в каналы мовиль.
Стойки и пороги с внутренней стороны кузова, нижняя часть дверей
Иногда бывает так, что петли дверей провисают от времени или дополнительного оборудования вроде звуковой системы или шумоизоляции. Тогда угол двери начинает цеплять проем и протирает краску, после чего вода попадает в протертое место.
Как только вы заметили, что в проеме появляются отметины от двери, стоит разгрузить дверь и проверить состояние петель. Также после дождя и мойки всегда насухо протирайте дверные проемы и нижнюю кромку двери, чтобы не дать шанса коррозии начать свое рыжее дело.
Пороги
Их всегда стоит проверять при покупке автомобиля на вторичном рынке, так как в наших условиях они страдают чуть ли не в первую очередь. Все из-за слабой заводской защиты. Во время эксплуатации камни сбивают краску, после чего в местах контакта образуется очаг. Если его не ликвидировать, то реагенты и вода быстро съедят порог.
Чтобы порог не начал сыпаться, стоит дополнительно обработать его антигравием. Он даст дополнительную защиту и будет гасить энергию удара от камней, летящих из-под колес. Но если ситуацию запустить, то спасет только переваривание порогов.
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Коррозия не так страшна, если своевременно контролировать ситуацию. Поэтому, чтобы не отдавать кучу денег за малярные работы, мы рекомендуем раз в сезон осматривать кузов автомобиля на предмет появления сколов и «рыжиков». На начальных стадиях такие неприятности можно довольно легко ликвидировать.