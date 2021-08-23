Топ-6 самых ржавеющих деталей авто (но есть решение)

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Коррозия может поразить все кузовные детали и «съесть» их за пару лет, но есть особо уязвимые места, требующие внимания владельца.

Верхняя кромка лобового стекла

Одно из самых неприятных мест, на которых может появиться коррозия, — место примыкания лобового стекла и крыши автомобиля. Природа появления там коррозии понятна и часто сводится к двум действиям: попаданию камней, которые летят из-под колес автомобилей впереди, или неаккуратному демонтажу треснувшего лобового стекла. А неприятное оно потому, что требует повторного демонтажа лобового стекла, потому что зачистить этот участок без его снятия практически невозможно, — то есть дополнительные траты.

Лечить такие сколы лучше заранее. Если получилось заметить свежий скол, не повредивший слой грунтового покрытия, то лучше всего обезжирить и замазать его краской в цвет автомобиля, которая продается в виде баночки с кистью, похожей на лак для ногтей. Более глубокие сколы, начавшие корродировать, стоит тщательно зачистить, обработать составом, нейтрализующим коррозию, и покрасить.

При замене лобового стекла нужно аккуратно срезать треснувшее стекло и клей, по возможности не царапая кузовной металл. При этом проем нужно обработать антикоррозийным грунтом, чтобы избежать проблем в будущем.

Петли дверей и крышки багажника

Это беда многих «брутальных» внедорожников, на которых петли часто не спрятаны внутрь кузова, а вынесены наружу. Но также она может встречаться на обычных автомобилях. Ржаветь они начинают из-за того, что краска в этих местах протирается до металла, и при попадании влаги обнаженная часть начинает покрываться рыжим налетом.

Решать эту проблему можно только своевременной ревизией. Если так получилось, что ржавчина дала о себе знать, то попробуйте зачистить проблемное место и подкрасьте зачищенные места.

Места крепления бампера к крылу

Эти очаги коррозии, особенно уголки задних крыльев, начинают гнить незаметно. Сначала вокруг места крепления взбухает краска, потом проявляется небольшое пятнышко, и наконец крепеж бампера выпадает из «гнезда», оставляя дыру.

Причин появления опять же может быть несколько, но основная в том, что из-за подвижности бампера относительно кузова краска протирается до металла. Также дело может быть в слабой антикоррозийной обработке крепежа при сборке.

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Если крыло только начало «цвести», то можно попробовать самостоятельно купировать очаг. Для этого нужно обработать пятно коррозии все тем же составом, нейтрализующим ржавчину. Как вариант — использовать преобразователь ржавчины, например, от ASTROhim. Он создает прочную защитную пленку, превращая продукты коррозии металла в твердое покрытие, которое служит основой для дальнейшего окрашивания. Он подойдет и для любого другого участка.

Главное — предварительно очистить поверхность от крупных кусков ржавчины и обезжирить растворителем, чтобы преобразователь смог эффективнее начать работать. Дать время средству поработать (обычно 20–30 минут), после чего промыть место коррозии водой, высушить и подкрасить место краской в цвет кузова.

Передние арки

Крылья, подкрылки, арки и лонжероны из-за своей конструктивной особенности образуют прекрасную среду для появления ржавчины. Сварные соединения и заводской брак при покраске буквально притягивают к себе коррозию. Если слишком запустить такие места, то на помощь придет только «хирургическое» вмешательство.

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Коррозия может появляться на таких местах из-за мелких ДТП, вроде притертостей, или попадания камней из-под колесной арки. Но чаще всего причиной коррозии в этих местах являются опавшие листья — они забивают водоотводные каналы. Впрочем, иногда застоявшаяся вода может попадать в салон и через отопитель.

Всегда следите за состоянием водоотводных каналов. Если начали замечать, что вода после дождя или мойки не уходит из каналов, то панель нужно демонтировать, а решетки прочистить жестким проводом в мягкой изоляции или подобным предметом, после чего промыть чистой водой и убедиться, что она стекает по предусмотренным заводом-изготовителем каналам. После этого нужно подождать, пока все высохнет, и залить в каналы мовиль.

Стойки и пороги с внутренней стороны кузова, нижняя часть дверей

Иногда бывает так, что петли дверей провисают от времени или дополнительного оборудования вроде звуковой системы или шумоизоляции. Тогда угол двери начинает цеплять проем и протирает краску, после чего вода попадает в протертое место.

Как только вы заметили, что в проеме появляются отметины от двери, стоит разгрузить дверь и проверить состояние петель. Также после дождя и мойки всегда насухо протирайте дверные проемы и нижнюю кромку двери, чтобы не дать шанса коррозии начать свое рыжее дело.

Пороги

Их всегда стоит проверять при покупке автомобиля на вторичном рынке, так как в наших условиях они страдают чуть ли не в первую очередь. Все из-за слабой заводской защиты. Во время эксплуатации камни сбивают краску, после чего в местах контакта образуется очаг. Если его не ликвидировать, то реагенты и вода быстро съедят порог.

Чтобы порог не начал сыпаться, стоит дополнительно обработать его антигравием. Он даст дополнительную защиту и будет гасить энергию удара от камней, летящих из-под колес. Но если ситуацию запустить, то спасет только переваривание порогов.

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Коррозия не так страшна, если своевременно контролировать ситуацию. Поэтому, чтобы не отдавать кучу денег за малярные работы, мы рекомендуем раз в сезон осматривать кузов автомобиля на предмет появления сколов и «рыжиков». На начальных стадиях такие неприятности можно довольно легко ликвидировать.