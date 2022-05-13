Как победить ржавчину: 9 вопросов про коррозию и антикор

Чем канадский способ отличается от европейского? Дырки сверлить? Какой препарат лучше? С гарантии не снимут?... — эксперты «За рулем» отвечают по пунктам.

Кризис, дефицит, рост цен... — машину надо беречь!

Как продлить жизнь самой дорогой детали, а именно кузову, рассказывают эксперты «За рулем» — старейшего и самого популярного автомобильного издания России.

1. Какие машины наименее подвержены коррозии?

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На антикоррозионные свойства автомобилей однозначно влияет их статус.

Самые стойкие к коррозии кузова имеют Volvo, Audi, BMW, Mercedes, а также Skoda последних лет.

Самые нестойкие — это УАЗ, а также Uz-Daewoo и часть немолодых «китайцев»: нынешние стали заметно подтягиваться.

Все остальные машины — посередке.

Стойкость кузовов повышается как за счет оцинковки и современных лакокрасочных материалов, так и вследствие продуманности их конструкции. Иногда долговечность возрастает за счет качества применяемой стали: пример — Toyota.

2. Когда начинать обрабатывать машину?

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Тому, кто не рассчитывает ездить на автомобиле более двух-трех лет, можно вообще ничего не делать. Но сегодня ситуация такова, что ценники скачут, а рынок пустеет. Неизвестно, когда купишь следующий автомобиль. Поэтому есть смысл позаботиться о самой дорогой его составляющей — кузове.

Делать это можно вне зависимости от возраста автомобиля и времени года. Что касается заводской гарантии от сквозной коррозии, то не стоит обольщаться: предъявить претензии производителю на практике тяжело, а условием гарантии обычно являются регулярные визиты к дилеру «для осмотра».

3. Какие бывают антикоры?

Если говорить о технологии, то все виды антикоррозионной обработки кузовов можно разделить на две группы, условно называемые канадской и европейской.

В первом случае скрытые полости автомобиля заполняют так называемыми ML-составами*, ими же покрывают днище и арки машины. Эти проникающие составы не только изолируют защищаемую поверхность от кислорода, но и служат средством для доставки на обрабатываемые участки ингибиторов коррозии, тормозящих нежелательный процесс.

*ЧТО ТАКОЕ ML-МЕТОД? Шведский химик Свен Лурин, работавший в компании Motormanneus Riksforbound, предложил распылять в скрытые полости высокотекучие составы на масляно-восковой основе. Если полости закрытые, требуется сверлить технологические отверстия в кузове. Цель обработки скрытых полостей — покрыть их составом, вытесняющим воздух и влагу с поверхности металла и замедляющим коррозионные процессы. Метод оказался удачным и получил название Motormanneus Lurin, или сокращенно — ML.

В европейском варианте днище автомобиля и колесные арки дополнительно покрывают битумными составами.

4. Какой метод лучше?

В канадском варианте всё происходит быстро и недорого — грубо говоря, за один час и 15–25 тысяч рублей. Подготовка почти не требуется — даже днище моют не особо тщательно.



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ML-составы работают почти идеально, пропитывая сварные швы и завальцовки. При этом эффект легко контролируется, поскольку составы полупрозрачны. Недостаток также есть: такие покрытия довольно быстро стираются и смываются под воздействием встречного напора воздуха, ударов гравия и так далее. Поэтому реальный срок службы — примерно год, после чего обработку ­следует повторить.

Европейский вариант обработки — дорогой и длительный. Он занимает от нескольких часов до суток и обходится клиенту порой вдесятеро дороже. Поверхности тщательно моют и высушивают — иначе покрытие может отслоиться. При этом сквозь битумную мастику не видно реального состояния поверхности. Зато на выходе имеем прочную механическую защиту, которой хватает на 5–7 лет.

5. Надо ли сверлить дырки? Ключевой момент — донести составы до всех потаенных уголков кузова. Проще всего для этого сверлить дополнительные отверстия, потом затыкая их заглушками. За океаном дырки сверлят, не спрашивая клиента. Примерно так же когда-то поступали в СССР.

Сейчас наши мастера максимально используют готовый доступ в полости — дренажные и различные технологические отверстия. Правда, это возможно не всегда — как, например, попасть в многосекционный порог? В этом случае, как правило, спрашивают заказчика — вы не против сверления? В любом случае, с современными автомобилями требуется особенная аккуратность: сверлом недолго изуродовать какой-нибудь жгут электропроводки.



6. Антикор от дилера хороший? Зачастую такие работы проводят формально. Иногда антикор подается вместе с прочими «допами». В основном обработка автомобиля преподносится как тройной «подарок» клиенту. В частности, так называемые жидкие подкрылки на основе резинобитумной мастики помимо собственно антикора сулят механическую защиту, а также улучшенную шумоизоляцию.

В хороших мастерских, занимающихся антикоррозионной обработкой, обязательно защищают от попадания препаратов систему выпуска отработавших газов. На тормозные механизмы тоже не должно ничего попасть.

7. Какие препараты предпочтительнее? Ситуация с антикорами примерно такая же, как на рынке моторных масел: есть основные игроки равного класса и есть все остальные. Ориентироваться нужно только на основных: всё остальное — лотерея. Как правило, безвыигрышная.

Основными брендами считаются Noxudol (он же Mercasol), Dinitrol, Waxoyl, Tectyl (его у нас уже практически не применяют), Prim (отечественный, неплохой), а также «канадский» Rust Stop (в Канаде такого бренда нет — он придуман для Европы).

8. Что говорят автопроизводители? Материалы по теме Дополнительный антикор — все «за» и «против» Производители по-разному относятся к дополнительному антикору. Скажем, представительство Jaguar Land Rover сообщило нам, что допобработка не требуется, но, по желанию клиента, дилеры могут оказать данную услугу. В Mitsubishi говорят, что антикор будет полезен для автомобиля любого возраста. В Volvo нам ответили, что дополнительная антикоррозионная защита их машинам не требуется, но поддержание автомобиля в чистом состоянии снижает опасность появления коррозии.

В Renault припугнули. Дескать, заводской обработки достаточно, хотя клиент может нанести и дополнительные покрытия, если от них и способа их нанесения не пострадает автомобиль. В противном случае это повод отказать в гарантии.

А вот автомобили ВАЗ есть смысл обрабатывать ежегодно! Цитируем руководство по эксплуатации Лады Весты:

«Для повышения коррозионной стойкости кузова в замкнутые коробчатые полости порогов, лонжеронов, поперечин и других элементов основания кузова нанесен специальный антикоррозионный состав. При эксплуатации автомобиля необходимо проводить антикоррозионную обработку кузова у дилеров в течение первого года эксплуатации и периодически раз в год по технологии, разработанной изготовителем». 9. Самому или на сервисе? Материалы по теме Антикор своими руками — подробная инструкция «За рулем» На сервисе сделают лучше — «рука набита», да и оборудование совершеннее. Однако выкладывать пятизначную сумму готовы не все. Если есть время, желание и условия, простейшую антикоррозионную обработку своего автомобиля можно провести и самостоятельно. Оптимальные препараты для такой работы перечислены выше — они стоят своих денег.

Но даже примитивная обработка дедовским способом — это лучше, чем вообще никакой обработки. Сегодня как-то неудобно рекомендовать заливать в короба отработанное масло — лучше уж взять веретенное масло для гидравлики. Никаких ингибиторов коррозии в нем нет, но у него отличная текучесть, и оно проникает куда угодно.

Конечно, лучше все-таки использовать современные антикоррозионные материалы: как-никак, ХХI век на дворе!

А о том, как провести антикор своими силами, читайте тут.

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Фото: «За рулем и фирмы-производители