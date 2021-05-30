Неумелая мойка опасна для ДВС, но толстый слой грязи опасен не меньше.

Все опасности водных процедур

На мойках не зря вывешивают объявления: мол, вымыть — вымоем. А вот запустится ли чистый двигатель — не гарантируем.

И это вполне объяснимо: обилие подкапотной электрики и электроники отбивает всякое желание проводить водные процедуры, особенно под давлением. Вода хорошо проводит электричество, а потому способна закоротить что угодно. Последствия могут быть плачевными, а их устранение — дорогостоящим.

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У старых моделей достаточно было надеть полиэтиленовый пакет на трамблер, а для современного ДВС никаких пакетов не хватит. Поэтому многие автолюбители предпочитают не мыть мотор вообще — так спокойнее.

Комментарий специалиста

Максим Меженков, директор по развитию компании «Мой автопрокат»

Ни один нормальный слесарь не возьмется мыть мотор!

— Мойка ДВС даже на новых автомобилях — дело сомнительное. При попадании воды и химических средств на разъемы образуется ржавчина. Проводка окисляется в местах соединения. Со временем может сгнить провод, пропасть контакт, произойти короткое замыкание. Если в сервисе вам предлагают помыть ДВС пеной и потом «продуть» все это дело — не соглашайтесь! Все реагенты разъедают масло и мазут, а проводка, изоляция и пластики «состоят» из нефти.

Нецелебная грязь

Но и грязное подкапотное пространство тоже способно серьезно навредить ДВС.

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Слой грязи изменяет тепловой баланс силового агрегата, способствуя его перегреву. Ускоряет коррозию контактов. Способствует утечке высокого напряжения, а значит — приводит к пропускам зажигания и, как следствие, преждевременному выходу из строя каталитического нейтрализатора.

Более того, грязь вперемешку с зимними реагентами может со временем разъесть изоляцию. А там и до пожара недалеко.

К тому же под слоем грязи сложно быстро заметить утечки, а значит и неисправности. Да и запах в салоне от залежавшейся около воздухозаборника листвы, прямо скажем, неприятен.

Помыть ДВС безопасно можно в дилерском сервисе. Там и загерметизируют, что нужно, и убедятся, что мотор в результате водных процедур не пострадал.

Комментарий специалиста





Анна Уткина, руководитель пресс-службы ГК «АвтоСпецЦентр»





Мыть нужно, но профессионально

— Производители автомобилей предоставляют владельцам полную самостоятельность в принятии решения о мойке мотора и не дают рекомендаций касательно процедуры очистки подкапотного пространства. Говоря о целесообразности мойки двигателя, важно отметить, что неочищенный мотор работает хуже за счет меньшей теплоотдачи и высокого риска перегрева. Кроме того, из-за сильного загрязнения может увеличиться расход топлива, снизиться мощность, двигатель начнет работать неустойчиво.

Существуют два основных способа мойки мотора. Первый — с помощью специальных химических средств и слабого напора воды и последующей тщательной сушки, второй — горячим паром с помощью специального оборудования. Данные способы равнозначно эффективны и безопасны, если мойка осуществляется высококвалифицированными специалистами.

Радиаторы: доверьте спецам!

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Загрязнение радиаторов снаружи может привести к перегреву мотора. Кроме того, грязь на радиаторах вызывает коррозию — особенно это актуально после зимнего сезона с его антигололедными смесями.

Но их без должного опыта лучше не касаться. Опасно очищать радиаторы средствами сухой мойки: может образоваться трудноудаляемая пленка, ухудшающая теплоотдачу.

Раз в два года обращайтесь в сервисы, обслуживающие кондиционеры. Там радиаторы вымоют профессионально и безопасно.

Моем сами — пошаговая инструкция

Если вы твердо решили взяться за дело сами, приготовьте главные инструменты для такой работы — пылесос и ветошь.

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Пропылесосьте моторный отсек: там наверняка скопились листья, песок, тополиный пух. Все легкосъемные детали — крышки мотора, блока предохранителей — надо снять и помыть шампунем и водой, ничего с ними не сделается. Снимите накладку под поводками стеклоочистителей. Увидите нишу, где обычно скрывается куча прелых листьев вперемешку с тополиным пухом. Их надо удалить, а поверхности протереть тряпкой, смоченной антибактериальным средством хлоргексидином (им обычно очищают кондиционеры). Доступные поверхности кузова и двигателя, а также проводку и шланги чистим ветошью. При обнаружении сильных загрязнений ветошь можно смочить «вэдэшкой», но лучше использовать средства для сухой мойки кузова. Главное — аккуратность.