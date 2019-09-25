Чтобы вымыть машину, вода необязательна? Эксперты проверили пять средств автохимии для так называемой сухой мойки. И вывели всех на чистую воду.

Рекламщики явно недоработали. Продавцы в магазинах удивлялись искренно: «Сухая мойка? Нет, не слышали». И хотя подобные препараты выпускают многие фирмы, о них никто толком не знает. Нам удалось приобрести пять «сухих моек». Все — отечественные и недорогие: от 130 до 195 рублей.

Что и как проверяли

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Если автомобиль участвовал в Кэмел-трофи или, хуже того, прокатился после дождя по родной грунтовке, ему поможет только полноценная мойка — с водой, керхерами, шампунями. Задача «сухих моек» — освежить запыленную машину, простоявшую пару недель на городской стоянке. При этом еще и удалить типичные биологические загрязнения — последствия атаки эскадрильи голубей или следы тополиной бомбардировки.

Поскольку редакционная стоянка находится под открытым небом, недостатка в одинаково загрязненных автомобилях мы не испытываем. Поэтому перед каждым из препаратов поставили задачу отмыть один кузовной элемент, расправившись при этом с несколькими голубиными отметинами, следами от тополиных почек и прочими непонятными загрязнениями. Всякий раз мы наносили препарат на обрабатываемую поверхность, выдерживали некоторое время и протирали поверхность одинаковыми салфетками из микрофибры. Второй, тоже сухой салфеткой полировали обработанный участок и оценивали результат.

АSTROhim AC-319, Россия

«Сухая мойка». Автошампунь-полироль для безводной мойки Цена 130 руб.

Объем 500 мл Производитель не рекомендует применять препарат как при отрицательных температурах, так и на горячей поверхности. Струя бьет примерно на два метра! Без проблем и царапин удалил всю грязь, включая следы тополиных почек и «визитные карточки» голубей. Удельная стоимость самая низкая в нашей выборке. Отличный результат. AutoDoctor AD3503, Россия

«Автомойка без воды» Цена 140 руб.

Объем 350 Отдельно указана способность обрабатывать стёкла и зеркалá — у других препаратов такой опции нет. С легкой грязью справился очень хорошо, а с тополиной немного закопался. Струя довольно слабая. Удельная стоимость самая высокая в нашей выборке. Но в целом неплохо. Eltrans EL-0804.15, Россия

«Сухая мойка». Автошампунь-полироль для безводной мойки кузова Цена 195 руб.

Объем 500 мл Рекомендовано использовать при температуре не ниже +10 °C. Струя распылителя мощная. С легкой грязью расправился играючи, с отметинами тополей и голубей возился чуть дольше. Удельная себестоимость одна из самых высоких в нашей выборке. Grass Art. 211605, Россия

«Сухая мойка» Цена 145 руб.

Объем 500 мл Температурные ограничения не указаны. С легкой грязью, «тополями» и «голубями» справился очень хорошо. Струя распылителя слабовата — менее метра. Удельная себестоимость одна из лучших в выборке. Понравился. Runway RW5061, Россия

«Автомойка без воды» Цена 170 руб.

Объем 500 мл Забавно звучит рекомендация: при сильных загрязнениях предварительно смыть грязь струей воды. Температурных ограничений нет. Легкие загрязнения убрал спокойно и быстро, а вот тополиные почки ему не понравились. Струя распылителя слабая. Удельная стоимость средняя.

В сухом остатке

С мытьем кузова справились все! Если не цепляться к оставшимся кое-где крошечным пятнышкам битума или застаревшей тополиной смолы, результаты экспресс-мойки оказались отличными. При этом все испытанные препараты продемонстрировали хорошие полирующие способности. По крайней мере, вода скатывается с кузовных панелей, как после нанесения обычного полироля. Поэтому советуем приобрести подобный препарат и положить в багажник: обязательно пригодится. Испытания показали, что полулитрового флакона хватает, чтобы дважды привести в божеский вид не слишком уделанный автомобиль.

Если автомобиль прокатился после дождя по родной грунтовке, ему поможет только мойка с водой и шампунями

В мелочах результаты всё же различаются. К примеру, AutoDoctor чуть хуже других убирал тополиные пятна, а Eltrans забуксовал в сражении с голубиным пометом. Но тот же AutoDoctor подтвердил заявленную способность мыть не только металл с пластиком, но и стёкла с зеркалами. Это важно! Если препараты для таких целей не предназначены, на стекле образуется нежелательная пленка, которую приходится удалять с помощью другой автохимии.

Распылители на всех флаконах — двухрежимные: они могут выдавать как облачко, так и тонкую струю препарата. Сильная струя поможет, например, при очистке высокой крыши. По этому параметру явные лидеры — ASTROhim и AutoDoctor.

Совсем без замечаний удалили грязь ASTROhim и Grass, на них мы и рекомендуем обращать первоочередное внимание при покупке «сухой мойки». Средство Астрохима оказалось еще и самым дешевым в пересчете на миллилитр продукта.

Счастливого пути на чистой машине!