Чем отмыть машину после поездки на дачу? Экспертиза «За рулем»

Проверяем, какой из препаратов автохимии лучше удаляет с кузова следы насекомых.

«Даже льву приходится защищать себя от мух».

Африканская мудрость

Автомобиль, несущийся по шоссе сотни километров, имеет право вообразить себя космическим кораблем, пожирающим пространство. Во всяком случае, подобие метеорной атаки ему обеспечено всегда — особенно летом. Последствия лобовых столкновений с мухами и прочими соседями по планете мы видим на кузове после каждой дальней поездки — зрелище не очень увлекательное. А чем бы этих самых мух отмыть, да побыстрее?

Проще всего, конечно, заехать на мойку — пусть пацаны возятся. Но можно справиться и самому: поможет профильная автохимия. Купив девять специализированных препаратов, мы испытали каждый из них. Впечатления приводим ниже.

ASTROhim АC-415. Очиститель следов насекомых. ООО «НПП Астрохим», Россия

Примерная цена 95 ₽ (объем 500 мл) Триггерный распылитель — двухрежимный. Запах слабый, не из противных. Удаляет довольно легко. Autoprofi артикул 150602. Очиститель кузова от битума, насекомых, смолы, почек. ООО «Торговый дом „АВТОПРОФИ“, Россия

Примерная цена 160 ₽ (объем 500 мл) Двухрежимный триггерный распылитель. Запах не из приятных, как у всех ГСМ. Загрязнения, особенно водорастворимые, удаляет неохотно. Doctor Wax DW5643. Очиститель кузова от насекомых и битума. Doctor Wax, Inc., США

Примерная цена 390 ₽ (объем 475 мл) У «американца» хороший двухрежимный распылитель. Запах — слабый «химический». Состав — густой, кремообразный: стекает не сразу. Но моет, на наш взгляд, неважно и долго.

Fill inn. Очиститель битума, следов от насекомых и почек липы. Арт.: FL053. ООО «Делфин кемикалс», Россия

Примерная цена 205 ₽ (объем 400 мл) Распылитель двухрежимный, с оригинальной шторкой-дверкой. Запах слабый, чуть заметный. Но с месивом из насекомых справляется еле-еле — наверное, боится крови… Good Year Insect trace remover. Очиститель следов насекомых. ООО «Элтранс», Россия

Примерная цена 210 ₽ (объем 500 мл) Двухрежимный распылитель, слабый «химический» запах. Загрязнения удаляет без особого «блеска» — скажем так, средне. Grass Mosquitos cleaner Art. 118100. ООО «ТД ГраСС», Россия

Примерная цена 180 ₽ (объем 1 л) Концентрированное чистящее средство, которое требуется разбавлять водой в соотношении примерно 100–200 г/л. Поэтому пользоваться не очень удобно. Запах — как у дешевого парфюма. С мухами справляется хорошо, особенно при высокой концентрации препарата. Заправить в пустой триггерный распылитель — и готов победитель по соотношению «цена-качество».

Kerry KR-530. Очиститель битумных пятен и следов насекомых. ЗАО «Эльф Филлинг», Россия

Примерная цена 170 ₽ (объем 500 мл) Однорежимный триггер. Запах «аммиачного» типа — не из приятных. Загрязнения удаляет уверенно. Nekker Anti Insect. Средство для удаления следов насекомых и почек растений. ОАО «Химик», Россия

Примерная цена 200 ₽ (объем 500 мл) Распылитель — двухрежимный. Запах — как от нефтепродуктов. Следы насекомых удаляет «на троечку». Runway RW2010. Очиститель кузова от насекомых и гудрона. ООО НПФ «Биос», Россия

Примерная цена 140 ₽ (объем 200 мл) Однорежимный распылитель с оригинальным запором. Запах — неприятный, «нефтяной». С работой справляется «на троечку».

Подводя итоги сражению с дохлыми мухами, отметим, что активным помощником в такой битве всегда выступает подходящая тряпка: механическое воздействие еще никто не отправил в отставку. Какой препарат больше понравился? Отметим, пожалуй, ASTROhim и Grass: цена невысокая, задачу выполняют без особого напряга.

Счастливого пути — без мух и прочих «метеоров»!