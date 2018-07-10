Бюджетные мини-мойки: какую выбрать?

Экспертизу ЗР проходят автомобильные мини-мойки для индивидуального пользования ценой от 1025 до 4630 рублей, более всего подходящие на роль устройства для «дачной мойки в выходной день». Испытали шесть образцов, но понравились далеко не все.

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В СССР загнать личную машину на мойку было практически нереально — в связи с фактическим отсутствием моек. В те времена не возбранялось мыть автомобиль прямо во дворе — из ведерка. А уж на даче — само собой.

Сегодня организованные мойки, в том числе с возможностью самообслуживания, есть повсюду. Однако многие автолюбители по-прежнему предпочитают проводить эти водные процедуры исключительно своими силами, с использованием собственного оборудования. И это уже не просто ведерко.

В нашу выборку попали мини-мойки ценой от 1025 до 4630 рублей. Более дорогие мы решили обойти стороной — нас интересовали устройства для «дачной мойки в выходной день».

При ближайшем рассмотрении мини-мойки Balio понимаешь, что высокие технологии обошли ее стороной.

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Условно такие любительские автомойки можно разделить на две группы. В первую попадают «более серьезные», с сетевым питанием, во вторую — потребляющие 12 вольт и обычно представляющие собой, по сути, щетку, в которую подается вода. Поэтому первый критерий выбора понятен: напряжение питания. Если планируете ополаскивать запылившуюся машину и не более того, можно приобрести мойку с питанием от прикуривателя, которая будет просто снабжать водой щетку, установленную на конце шланга. А если в ваши планы входит мойка сильно загрязненного внедорожника или квадроцикла, а также садовых дорожек, стен и прочего, рекомендуем устройства высокого давления с питанием от сети 220 вольт.

Заявленное производителем давление — один из важнейших параметров. Наиболее эффективной и безопасной для лакокрасочного покрытия считается мойка струей воды под давлением 100–150 бар.

Что еще важно? Количество насадок и их назначение. «Силовые» мойки могут комплектоваться щелевой насадкой (для сбивания грязи), водяной фрезой (струя вращается по кругу) и бачком для моющего состава.

Skyway Олимп ??777 7ш4393390

Оцените длину подающего шланга. Если он слишком короткий, придется перетаскивать емкость с водой с места на место и часто включать-выключать пистолет, из-за чего агрегат быстрее выходит из строя. Минимальная длина шланга для мойки автомобиля должна составлять 2,5–3 метра, а мощным устройствам лучше подойдет шланг не короче 5 метров. Именитые производители выпускают дополнительные шланги-удлинители.

Мы измерили производительность насосов, предложив каждой мини-мойке осушить 10‑литровое ведро. Этот параметр говорит еще и о том, быстро ли кончится вода и как часто придется пополнять ведро. Заодно проверили, умеет ли устройство в принципе засасывать воду или работает исключительно при внешнем напоре.

Итак, мы проверили все шесть моек в деле и, конечно же, сопоставили выставленные оценки с ценами.

Balio, артикул М100, Россия. Мини-мойка Компакт для частой мойки автомобиля

Примерная цена 1025 руб.

Заявленная температура подаваемой воды до 45 °С

Заявленный потребляемый ток не более 4 А

Заявленное давление при расходе воды, равном нулю 25 кг/см² Самое дешевое изделие в нашей выборке можно опознать издалека. Такое убогое исполнение не делает чести даже кустарю-одиночке. Насос от автомобильного омывателя стекол «загерметизировали» с помощью отрезка велосипедной камеры, затянутой по краям проволочными хомутами, и засунули в неказистый аптекарский пузырек. Герметичность электродвигателя сохранится недолго. В вилке для подключения к автомобильной сети установлен предохранитель, который перегорает при остановке двигателя насоса, — защита прикуривателя обеспечена. Из забавных особенностей конструкции отметим проводку, размещенную внутри шланга. Впрочем, гадкий утенок оказался вполне работоспособным — десятилитровое ведро он опустошил за 5 мин 40 с, исправно подавая в щетку воду. Но рекомендовать такое устройство друзьям и знакомым мы не стали бы. Самое дешевое изделие из испытанных Уровень изготовления кустарный — со всеми вытекающими из этого факта последствиями Balio, артикул М110, Россия. Мини-мойка для частой мойки автомобиля

Примерная цена 1200 руб.

Заявленная температура подаваемой воды до 45 °С

Заявленный потребляемый ток не более 4 А

Заявленное давление при расходе воды, равном нулю 25 кг/см² Еще один образец кустарного изделия: канистра превратилась в ведро после срезания верхней части пробки. Провод — внутри шланга с водой. Кнопка тугая и смотрится неэстетично. Насос от омывателя спрятан в чехол из велосипедной камеры. В вилке установлен предохранитель, защищающий гнездо прикуривателя при коротком замыкании. Но мойка все-таки работает: десятилитровое ведро почти опустело через 4 мин 10 с. Почти — потому что последнюю пару литров насос отказался выкачивать, заглатывая воздух, так как забор воды осуществляется не с самого дна. Сравнительно недорогое изделие Кустарно выглядит, ненадежно

Balio Longer Compact, Россия. Мини-автомойка

Примерная цена 2750 руб.

Заявленная температура подаваемой воды до 45 °С

Заявленный потребляемый ток не более 1,9 А В отличие от «однофамильцев», этот Balio оснащен нормальным центробежным насосом. Правда, и корпус, и крыльчатка пластмассовые. Некоторые элементы кустарщины просматриваются в таких деталях, как проходной выключатель «а-ля торшер» или легко перегибающийся шланг. В вилку встроен предохранитель. Воду из десятилитрового ведра изделие высосало стахановскими темпами — за 1 мин 7 с. Но это означает явный перерасход воды. Дозировать подачу нельзя — до выключателя быстро не дотянешься, поэтому придется ежеминутно пополнять ведро. В общем, работает, но звезд с неба не хватает. Вполне надежный насос Дороговато, большой расход воды Skyway Олимп, КНР. Портативное многофункциональное устройство (автомойка и компрессор)

Примерная цена 2270 руб.

Заявленный расход воды 4,5 л/мин

Заявленная мощность насоса мойки 100 Вт

Емкость ведра 15 л Это устройство ранее испытывалось нами в режиме компрессора (ЗР, № 6, 2018) и восторгов не вызвало. Но в качестве автомойки — отыгралось. Из всех испытанных автомоек, питающихся от бортовой сети автомобиля, эта оказалась лучшей. У нее довольно мощный напор, который можно регулировать, плавно нажимая на курок пистолета. Самовсасывание воды беспроблемное — десятилитровое ведро осушается за 3 мин 35 с. Из особенностей конструкции отметим двухдиафрагменный насос с четырьмя клапанами, который надежно работает даже при перекачке воды, не отличающейся кристальной чистотой. Но корпус и клапаны сделаны из пластмассы — ненадежно. Вилка имеет предохранитель, защищающий гнездо прикуривателя. Отдельной похвалы заслуживает прилага­емое складное ведро. В комплект входят струйная насадка ­с курком-клапаном и щетка. Лучшее из 12-вольтовых устройств в нашей выборке Моет хорошо, а как компрессор работает на троечку

Kärcher К2, Германия

Примерная цена 4630 руб.

Максимальная температура подаваемой воды 40 °С

Максимальная подача воды 6,0 л/мин

Рабочее/максимальное давление 7,4/11 МПа

Сила отдачи высоконапорного пистолета 11 Н

Напряжение питания ~ 220–240 В От Керхера ждешь оглушительного успеха, но — увы. Мойка с неохотой засасывает воду. Подавай ей напор на входной штуцер! После долгих мучений она справилась с воздушными пузырями и начала нормально работать, но после того, как шланг выскочил из ведра, снова забастовала на несколько минут. Кстати, всасывающий шланг в комплект не входит. При попытке помыть машину из ведерка или бочки приходится поднимать емкость или предварительно заполнять шланг перед присоединением. Под дождем мойкой лучше не пользоваться: корпус невлагозащищенный, а с напряжением 220 вольт шутки плохи. Из особенностей конструкции — аксиально-поршневой трехцилиндровый насос с пластмассовым корпусом, стальными поршнями и пластмассовыми клапанами, заполненный маслом редуктор, а также фильтр на линии всасывания воды. Пластмассовый «блок цилиндров» явно не порадует автолюбителей, знакомых с понятием «износ поршневой группы». И цена не бросовая. Две прилагаемые насадки создают водяную фрезу или веер. При подключении к водопроводу частично оправдывает громкое имя Почти не всасывает воду из внешней емкости, из-за пластиковых деталей ресурс насоса невысок Зубр Мастер, Россия. Мойка высокого давления

Примерная цена 3300 руб.

Производительность 300 л/ч

Максимальное давление на выходе 100 атм

Мощность 1400 Вт Устройство с питанием от 220-вольтовой сети понравилось. Уверенно всасывает воду из ведра, не полагаясь только на подачу из водопровода. Десятилитровое ведро пустеет через 2 мин 7 с. Всасывающий шланг в комплект не входит. Внутри — коллекторный электродвигатель, маслонаполненный редуктор, трехпоршневой аксиальный насос (поршни стальные, цилиндры алюминиевые). Металлические детали надежнее, чем пластик. Предусмотрен регулируемый веерный наконечник и баллон для образования пены. Добротное изделие, приятно пользоваться Всасывающего шланга в комплекте нет

А затем мы разобрали каждую мойку до винтика — чтобы оценить технологичность конструкции и ее надежность. Конечно, сразу заметна принципиальная разница между устройствами, в которых используется специальный насос, и теми, которые подают воду с давлением «как в стеклоомывателе». Это не шутка: в двух самых дешевых моделях использованы насосы стеклоомывателей отечественного производства.

В двух следующих по цене и производительности устройствах применены насосы разных типов: центробежный погружной и диафрагменный, который обладает отличным самовсасыванием.

У мощных устройств с питанием от сети 220 вольт конструкции практически идентичны — они состоят из аксиально-поршневого насоса, приводимого коллекторным электродвигателем, - но конструкционные материалы применены разные. Металлический «блок цилиндров», в котором работают поршни аксиально-поршневого насоса, прослужит дольше, чем аналогичное изделие из пластмассы. Это крайне важно, поскольку ремонт насоса — дорогое удовольствие, проще купить новую мойку.

В двух 12‑вольтовых мини-мойках применен насос от автомобильного стеклоомывателя. И он явно не предназначен для длительной беспрерывной работы.

Эксцентрик на валу электродвигателя автомойки Skyway прогибает поочередно две диафрагмы, а клапаны направляют поток от линии всасывания на выходной штуцер. Такой насос обеспечивает отличное самовсасывание.



Корпус насоса Kärcher выполнен из прочной пластмассы, а уплотнения трех поршней аксиального насоса, разделяющие маслонаполненный редуктор и рабочие объемы цилиндров, - из маслостойкой резины.

Насосы Зубра и Керхера схожи по принципу действия, но конструкция Зубра отличается основательностью. Это видно и по примененным материалам, и по резьбовым присоединительным элементам.



ТАК ЧЕМ ПОМЫТЬ МАШИНУ?

Главная претензия ко всем 12‑вольтовым изделиям — отсутствие у них явного преимущества перед дедовским способом мойки с использованием ведра. Разве что расход воды поменьше, ведь она подается непосредственно в щетку, не выливаясь по пути от ведра до кузова. Вдобавок подаваемая вода всё время чистая, в отличие от содержимого ведра, куда окунают щетку.

Поэтому свой голос отдаем устройству Skyway Олимп. Уровень далек от кустарного, а цену оправдывает еще и «многостаночность»: агрегат может не только машину сполоснуть, но и колесо подкачать. А если говорить о более серьезных автомойках с питанием от 220 вольт, способных выдать мощную струю под давлением, то Керхеру мы предпочли Зубр, который готов работать не только от внешней магистрали, но и черпать воду хоть из корыта.

У Зубра и Керхера применены поршневые насосы с парой трения поршень/цилиндр, а значит абразивные частицы в воде им противопоказаны. Поэтому в обеих мойках использованы фильтры на линии всасывания, но тонкость отсева у них невелика — из лужи или открытого водоема машину мыть точно не следует. В изделиях попроще обычно используются насосы от штатного омывателя автомобильных стекол — у них электродвигатели не рассчитаны на длительный непрерывный режим работы, поэтому после 20–30 прокачанных литров рекомендуем дать мотору остыть хотя бы пару минут.

И еще. С приходом осенних дней не забывайте вовремя удалять из автомойки остатки влаги! Вода расширяется на морозе, ломая любые преграды.