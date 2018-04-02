Как часто нужно мыть машину?

Если вы принципиально не моете машину из тех соображений, что грязные номера не считываются камерами видеофиксации, то вряд ли вас будет волновать эстетическая сторона вопроса. Однако многие водители привыкли содержать свой автомобиль в чистоте, хотя на наших дорогах это не всегда просто.

Досадно — только помыл машину, выехал на дорогу, добрался до дома — а на кузове опять грязь. Это абсолютно реалистичная ситуация не только для зимы, но и для ранней весны, и для поздней осени. Может, и в самом деле нет смысла мыть авто в грязное время года? Да нет, не вариант: поднятая с дороги бурая жижа, засыхая на стеклах и зеркалах, скрадывает обзор. К тому же вместе с грязью на кузове оседают и всевозможные химически активные вещества (не только противогололедные реагенты!) — целая таблица Менделеева. И они не самым лучшим образом сказываются на сохранности лакокрасочного покрытия. А если на ЛКП есть дефекты, то химия может добраться и до металла. Посему нет смысла надеяться на то, что машина, укрывшись серой коркой, будет под ней в целости и сохранности.

С другой стороны, часто мыть машину тоже не стоит. Вреда от этого не будет (если, конечно, мойка производится по правильной технологии), однако и толку мало: сохранить чистый кузов, когда на дороге каша, абсолютно нереально. Тем не менее посещать автомойку следует регулярно — хотя бы раз в две недели: все-таки это делается не только ради красоты, но также из соображений гигиены — особенно если вы не отказываетесь от использования специальной автохимии. На машине, которая время от времени обрабатывается защитными составами, грязь будет хуже удерживаться и легче смываться. При этом заезжать на мойку можно реже, а в долгосрочной перспективе кузов будет дольше сохранять первоначальный вид.

А вот если часто посещать автомойку, где технологии не соблюдаются, загрязнение сбивается ядреными поверхностно-активными веществами, а его остатки собираются с кузова грязными, пропесоченными тряпками, то ЛКП очень быстро станет матовым, и вам придется отдавать машину на полировку.