Как часто нужно мыть машину?

Досадно — только помыл машину, выехал на дорогу, добрался до дома — а на кузове опять грязь. Это абсолютно реалистичная ситуация не только для зимы, но и для ранней весны, и для поздней осени. Может, и в самом деле нет смысла мыть авто в грязное время года? Да нет, не вариант: поднятая с дороги бурая жижа, засыхая на стеклах и зеркалах, скрадывает обзор. К тому же вместе с грязью на кузове оседают и всевозможные химически активные вещества (не только противогололедные реагенты!) — целая таблица Менделеева. И они не самым лучшим образом сказываются на сохранности лакокрасочного покрытия. А если на ЛКП есть дефекты, то химия может добраться и до металла. Посему нет смысла надеяться на то, что машина, укрывшись серой коркой, будет под ней в целости и сохранности.
С другой стороны, часто мыть машину тоже не стоит. Вреда от этого не будет (если, конечно, мойка производится по правильной технологии), однако и толку мало: сохранить чистый кузов, когда на дороге каша, абсолютно нереально. Тем не менее посещать автомойку следует регулярно — хотя бы раз в две недели: все-таки это делается не только ради красоты, но также из соображений гигиены — особенно если вы не отказываетесь от использования специальной автохимии. На машине, которая время от времени обрабатывается защитными составами, грязь будет хуже удерживаться и легче смываться. При этом заезжать на мойку можно реже, а в долгосрочной перспективе кузов будет дольше сохранять первоначальный вид.
А вот если часто посещать автомойку, где технологии не соблюдаются, загрязнение сбивается ядреными поверхностно-активными веществами, а его остатки собираются с кузова грязными, пропесоченными тряпками, то ЛКП очень быстро станет матовым, и вам придется отдавать машину на полировку.
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