Насколько эффективны препараты для защиты кузова? Оправдают ли себя затраты на такую обработку?

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Защитные покрытия кузова, если не считать стоящих особняком восковых полиролей, делятся на два вида — это так называемые керамика и жидкое стекло. На основе опыта детейлинг-сервисов (они занимаются восстановлением поврежденных деталей интерьера и кузова) сравним несколько распространенных препаратов по ключевым параметрам — защитным свойствам, внешнему виду автомобиля, сроку службы покрытия и стоимости работ (для автомобиля С‑класса). Для ориентира возьмем столичные расценки на эти услуги (в регионах они чуть ниже).

Перед нанесением любого защитного покрытия требуется подготовить кузов. Его слегка полируют, даже если автомобиль новый, используя мягкую пасту. Затем весь кузов обрабатывают подготовительным составом, который убирает всё, что конфликтует с новым покрытием: грязь и остатки предыдущего полироля. Этот этап потребует от 2000 до 4000 рублей. На машинах с пробегом делают полноценную восстановительную полировку абразивными пастами. В среднем такая подготовка обходится примерно в 10 000 рублей.

Жидкое стекло и керамика — это лишь разновидности жидких составов, которые после нанесения на кузов образуют пленку определенной жесткости. Кроме защиты от механического воздействия они часто дают и гидрофобный эффект — отталкивают влагу и грязь.

Реальные сроки службы покрытий в наших суровых условиях гораздо меньше заявленных производителями. Не стоит ждать и выда­ющейся защиты от механического воздействия — толщина наносимых слоев составляет всего пару микронов. Все эти покрытия уберегают лишь от легких царапин или несильного «пескоструя», но пасуют перед камнями и сколами.

Работа с жидкими покрытиями требует навыков и опыта. Если зазеваться и пропустить момент начала полимеризации состава, весьма недешевого, то отполировать его уже не удастся, придется убирать абразивной полировкой. Вдобавок технология нанесения многих покрытий требует использования специальной лампы для финишного или промежуточного запекания слоев.

Керамическая скорлупа

Керамические покрытия имеют индекс жесткости 9 Н по шкале Кохинора (Koh-i‑Noor). Она до сих пор наносится на карандаши для черчения и характеризует жесткость грифеля. «Девятка» — самый высокий показатель.

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Наиболее популярная керамика — покрытие Ceramic Pro. Без учета подготовки кузова нанесение его на автомобиль С‑класса обойдется примерно в 30 000 рублей. Срок службы — до трех лет.

Наносят минимум четыре слоя. Сначала — так называемую подложку, затем — два слоя керамики. Первый из них благодаря адгезионной подложке пропитывает заводской лак, повышая его прочность, а второй образует поверхностную пленку. Завершающий, финишный слой обеспечивает гидрофобный эффект и хороший блеск. Можно положить и восемь слоев керамики, заметно увеличив общую толщину защитной пленки, но цена возрастет до 90 000 рублей. И есть ли в этом смысл? Первый, пропитывающий слой керамики проживет в лаке три года, и примерно к этому времени сточится и защитная пленка, какой бы толщины она ни была.

Другой керамический представитель — Sensha (Япония). Производитель заявляет о сроке службы покрытия аж до восьми лет. Пока нет достаточной статистики, чтобы подтвердить или опровергнуть эти обещания. Такое покрытие обойдется в 24 000 рублей. Технология укладки — как при работе с покрытием Ceramic Pro, разве что в базовом исполнении Sensha не имеет отдельного финишного слоя. Впрочем, эта керамика сама по себе дает отличный гидрофобный эффект и блеск. При этом мастерá всё же предпочитают наносить финишный слой, как у Ceramic Pro. Защитные свойства у этих двух керамик одинаковые.

Среди основной массы жидких стекол выделяется продукт Hi-Mohs. Его название отсылает к шкале твердости природных материалов Мооса. Твердость алмаза по этой шкале — 10, твердость Hi-Mohs — 7. Пока это самый высокий показатель для подобных покрытий. Чтобы добиться того же от керамики, надо нанести восемь слоев. При этом Hi-Mohs значительно дешевле: 45 000 или 65 000 рублей. Цена зависит от толщины двух слоев жидкого стекла — базового и дополнительного. Более тонкое покрытие дешевле и прослужит до двух лет, а толстое — до трех. Основной недостаток этого покрытия — совершенное отсутствие блеска. Кузовные панели сливаются и напоминают своей ­однородностью яйцо.

Окаменевшая слеза

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Жидкое стекло — более бюджетный вариант защиты. Индекс жесткости ниже (7Н), срок службы меньше. И, в отличие от керамики, жидкое стекло создает лишь защитную пленку — без пропитки лака.

Один из самых дешевых вариантов жидкого стекла — Н7 (Япония). Собственно говоря, название препарата — это и есть индекс жесткости получаемого покрытия. Срок службы — до года. По защитным показателям средство уступает керамикам, но и цена ниже: около 8000 рублей. H7 создает неплохой блеск, но гидрофобного эффекта не обеспечивает. Многим это не нравится, поэтому сервисмены поверх Н7 наносят дополнительно гидрофобный слой — в итоге цена поднимается до 11 000 рублей.

Среди жидких стекол среднего класса наиболее популярен продукт Real Glass Coat. Формально покрытие имеет индекс жесткости 7Н, но фактически защищает немного лучше, чем средство Н7, хотя и уступает керамике. Срок службы RGC — до полутора лет, а стоимость нанесения составляет в среднем 13 000 рублей. Покрытие имеет гидрофобный слой и придает автомобилю отличный блеск. По этим показателям оно превосходит конкурентов.

Жидкое стекло Real Glass Coat является двухкомпонентным. Замешивание основного состава и затвердителя требует опыта и набитой руки.

Керамика Sensha служит до восьми лет. В ее линейке есть и менее стойкие покрытия, рассчитанные на три года и пять лет. Они дешевле, но статистки по их реальной живучести пока нет.

Cquk (C.Quartz) — корейский аналог жидкого стекла Real Glass Coat. Это покрытие однокомпонентное и не требует приготовления. Характеристики такие же, как у RGC, хотя, по заявлению производителя, Cquk разработан специально для российских условий и должен служить дольше.



За и против

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Все жидкие покрытия применяют для того, чтобы как можно дольше поддерживать свежесть лакокрасочного покрытия, а не защищать его от механических воздействий. Вдобавок порой требуется досрочно (иногда раз в год) обновлять верхний гидрофобный слой, чтобы поддерживать блеск. Для керамики такие работы стоят примерно 10 000 рублей, а для жидкого стекла — от 1500 до 2500 рублей. Небольшой срок службы покрытий, приличные затраты на их нанесение и уход, а также слабая защита в суровых российских условиях — не очень практичный вариант.

Как альтернативу предлагают бронирование полиуретановой пленкой (толщина около 200 мкм). Обтяжка всей передней части автомобиля обойдется в среднем в 60 000 рублей. Столько просят за дорогие высококачественные пленки, которые служат не менее десяти лет, обеспечивая полноценную защиту даже от камней и серьезных царапин, и долго сохраняют пристойный внешний вид. Поэтому, если собираетесь эксплуатировать машину долго, имеет смысл навесить именно такую «броню», а не связываться с покрытиями. Изначально дорого, но в итоге выйдет дешевле.

Благодарим за помощь в подготовке материала детейлинг-центр ATDetailing.







