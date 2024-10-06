Названы пять внедорожников, которые не боятся ржавчины

Toyota Land Cruiser Prado признан самым устойчивым к коррозии внедорожником

Покупка внедорожника – это серьезное решение, которое предполагает длительную эксплуатацию в самых разных условиях. Одним из ключевых факторов, определяющих долговечность автомобиля, является его устойчивость к коррозии.

Выделено пять внедорожников, которые демонстрируют наибольшую устойчивость к ржавчине.

Toyota Land Cruiser Prado (150)

Toyota Land Cruiser Prado (150)

Японский внедорожник заслуженно занимает первое место. Toyota известна своим качеством сборки и использованием материалов, устойчивых к коррозии. Land Cruiser Prado (150) имеет толстую раму и качественную обработку кузова, что позволяет ему противостоять ржавчине долгие годы.

Kia Mohave

Kia Mohave

Корейский внедорожник Mohave также отличается высокой устойчивостью к коррозии. Ржавчина может появиться лишь на кромке капота, а пороги, нижняя часть и элементы тормозной системы практически не подвержены коррозии.

Jeep Grand Cherokee IV поколения

Jeep Grand Cherokee IV

Jeep Grand Cherokee IV поколения, особенно рестайлинговые версии, демонстрирует достойную устойчивость к коррозии. Однако у дорестайлинговых моделей характерно появление ржавчины на передних стойках под креплениями крыльев.

Land Rover Discovery 4

Land Rover Discovery 4

Discovery 4 известен своей качественной сборкой и надежностью. Даже у самых старых машин коррозия, как правило, наблюдается лишь на начальной стадии.

Hummer H3

Hummer H3

Американский внедорожник Hummer H3 также отличается высоким уровнем устойчивости к коррозии. Его крепкая рама и качественное покрытие кузова обеспечивают долгий срок службы без образования ржавчины.

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Источник: Газета.Ru