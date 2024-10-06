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Названы пять внедорожников, которые не боятся ржавчины

Toyota Land Cruiser Prado признан самым устойчивым к коррозии внедорожником

Покупка внедорожника – это серьезное решение, которое предполагает длительную эксплуатацию в самых разных условиях. Одним из ключевых факторов, определяющих долговечность автомобиля, является его устойчивость к коррозии.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Выделено пять внедорожников, которые демонстрируют наибольшую устойчивость к ржавчине.

Toyota Land Cruiser Prado (150)

Toyota Land Cruiser Prado (150)
Toyota Land Cruiser Prado (150)

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Японский внедорожник заслуженно занимает первое место. Toyota известна своим качеством сборки и использованием материалов, устойчивых к коррозии. Land Cruiser Prado (150) имеет толстую раму и качественную обработку кузова, что позволяет ему противостоять ржавчине долгие годы.

Kia Mohave

Kia Mohave
Kia Mohave

Корейский внедорожник Mohave также отличается высокой устойчивостью к коррозии. Ржавчина может появиться лишь на кромке капота, а пороги, нижняя часть и элементы тормозной системы практически не подвержены коррозии.

Jeep Grand Cherokee IV поколения

Jeep Grand Cherokee IV
Jeep Grand Cherokee IV

Jeep Grand Cherokee IV поколения, особенно рестайлинговые версии, демонстрирует достойную устойчивость к коррозии. Однако у дорестайлинговых моделей характерно появление ржавчины на передних стойках под креплениями крыльев.

Land Rover Discovery 4

Land Rover Discovery 4
Land Rover Discovery 4

Discovery 4 известен своей качественной сборкой и надежностью. Даже у самых старых машин коррозия, как правило, наблюдается лишь на начальной стадии.

Hummer H3

Hummer H3
Hummer H3

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Американский внедорожник Hummer H3 также отличается высоким уровнем устойчивости к коррозии. Его крепкая рама и качественное покрытие кузова обеспечивают долгий срок службы без образования ржавчины.

Источник: Газета.Ru

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Лежнин Роман
Фото:От производителей | Unsplash
Количество просмотров 15
06.10.2024
Фото:От производителей | Unsplash
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