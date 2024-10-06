Что нужно обязательно сделать с машиной перед холодами
Эксперт Рязанов рассказал, как правильно подготовить автомобиль к зиме
К наступлению холодов машину нужно хорошо подготовить и заменить некоторые расходники, рассказал технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов.
Среди основных процедур замена свечей зажигания и тормозных колодок, а также проверка подвески и рулевого управления. Также необходимо проверить повреждения лакокрасочного покрытия кузова. Участки без краски нужно обработать антикоррозийной защитой, пояснил специалист.
Также он рекомендует заменить фильтры и технические жидкости, обработать замки и уплотнители дверей смазкой от замерзания, проверить заряд аккумулятора и надежность работы стартера.
Ранее сообщалось, что при покупке нового кроссовера Haval можно хорошо сэкономить.
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Источник: Lenta.ru
Фото:freepik / senivpetro
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06.10.2024
Фото:freepik / senivpetro
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