Что нужно обязательно сделать с машиной перед холодами

Эксперт Рязанов рассказал, как правильно подготовить автомобиль к зиме

К наступлению холодов машину нужно хорошо подготовить и заменить некоторые расходники, рассказал технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов.

Среди основных процедур замена свечей зажигания и тормозных колодок, а также проверка подвески и рулевого управления. Также необходимо проверить повреждения лакокрасочного покрытия кузова. Участки без краски нужно обработать антикоррозийной защитой, пояснил специалист.

Также он рекомендует заменить фильтры и технические жидкости, обработать замки и уплотнители дверей смазкой от замерзания, проверить заряд аккумулятора и надежность работы стартера.

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Источник: Lenta.ru