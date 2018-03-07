Какая автомойка лучше? Выбираем по науке

Немытая Россия — это, увы, не фигура речи: дороги у нас действительно грязные. В соседней Финляндии можно месяцами ездить на единожды помытой машине, которая почему-то даже не думает пачкаться. У нас же только выехал из гаража — и всё, пора на мойку. Вот только на какую?

Стиральная и сушильная машины, выставленные напоказ, трудятся без передыху.

Не навреди

Не все мойки одинаково полезны — особенно те, которые, казалось бы, сулят машине сохранность. Зачастую получается как раз наоборот: бесконтактная мойка выходит кузову боком. Спрашиваете почему? Что ж, обо всем по порядку.

Бесконтактная мойка как массовое явление не существует нигде, кроме России. Вернее, за границей такая технология практикуется, но решает она совсем другие задачи: как правило, в той же Европе бесконтакт используется исключительно для поддержания в чистоте коммерческого автотранспорта, вагонов, строительной техники — то есть, главным образом, для мытья сложных профильных конструкций (вроде рамы грузовика), которые не слишком удобны в плане досягаемости всех уголков. При этом внешний лоск не имеет принципиального значения.

Для первой, бесконтактной, фазы мойки лучше использовать эмульсию, а не пену.

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Дело в том, что при всей своей кажущейся эффективности бесконтактная мойка имеет целый ряд недостатков. Во‑первых, она очень агрессивна. Дорожный рассол — это детский лепет по сравнению с ядреной химией, которая используется на автомойках. От щелочной жижи портится хромированный декор (а не от реагентов, как многие полагают). Пена обладает высокой текучестью и легко проникает в такие места, откуда ее потом никак не выгнать, - и там, удобно устроившись, вершит неправосудие, разъедая то, что должна была привести в порядок. Для некоторых автомобилей достаточно одного сеанса на бесконтактной мойке, чтобы их пластик испортился, а хром помутнел.

Но еще хуже — и это уже во‑вторых, - что после бесконтакта на кузове машины всё равно остаются статические загрязнения, которые доблестные рыцари воды и тряпки усердно растирают по кузову. Если не вытереть машину, а просто высушить ее, вы обязательно заметите белесый налет. На мокрой машине его не видно, поэтому клиенты обычно не обращают внимания на то, что после водных процедур мойщики щекочут полотенцами, по сути, грязную машину. И тем самым царапают ее! Не потому, что тряпки грязные, а по той лишь причине, что какая-то часть грязи осталась на кузове.

Вторая фаза мойки начинается с нанесения ручного шампуня и продолжается работой губкой для механического удаления загрязнений.

Уже этих двух пунктов более чем достаточно, чтобы отказаться от бесконтакта. Но есть и третий. Чтобы быстрее справиться с грязью, на некоторых мойках настраивают аппарат высокого давления («керхер» в просторечии) на выброс чрезмерно мощной струи воды — до 220 бар, в то время как безопасное давление для работы с машиной — не выше 160 бар. Результат — поврежденные резинки уплотнителей и выбитые заглушки.

Вывод напрашивается такой: бесконтакт — это быстро, дешево, но неизменно плохо. На хорошей автомойке вам такую услугу не предложат, ибо она по сути своей медвежья. И владельцы моек об этом, как правило, знают.

Там, где губка не пройдет, грязь удаляют кистью.

Есть контакт!

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Когда в начале двухтысячных годов в нашу страну впервые привезли активную пену, это была бомба! Но — замедленного действия. Бесконтактная мойка, которую стали предлагать осторожным автовладельцам, чуть ли не вдвое дороже обычной. Зато машину не терли губкой, и это выглядело благом. Пена бодро затекала во все щели, промывались даже недоступные для губок проемы. На тот момент новая технология чистоты казалась безупречной.

Лет десять назад в России появились материалы нового поколения — в частности, шампунь с пленкообразователем, обеспечивающим блеск и гидрофобный эффект. Наведение чистоты с его применением должно происходить в два приема: сначала — предварительная (она же бесконтактная) мойка, затем — мойка шампунем. Шампунь наносят на кузов, используя пенокомплект, после чего поверхность вручную протирают губкой. Входящие в состав шампуня тензиды минимизируют риск повреждения лакокрасочного покрытия: пена обволакивает частицы абразива и лишает их способности причинять вред.

После второй фазы активные вещества вместе с грязевыми отложениями легко смываются «керхером».

Такой двухфазный процесс предприимчивые мойщики нарекли наномойкой. Или «евромойкой» — это в том случае, если среди поверхностно-активных веществ, входящих в состав шампуня, нет пленкообразователя. По-настоящему качественное омовение автомобиля обязательно подразумевает эти два этапа как минимум (их может быть и больше).

Признаки правильной мойки

Хорошие мойки базируются обычно там, где велика концентрация постоянных клиентов, а владельцы дорожат репутацией, - в паркингах жилых комплексов либо торговых центров. Вот памятка, позволяющая понять, в правильное ли место вы заехали в поисках автомобильной гигиены.

Состав для предварительной мойки полагается наносить на сухой кузов. Соответственно, если грязь сбивают струей из «керхера», это не есть правильно. Логика такая: водяная пленка на мокрой машине снижает концентрацию шампуня.

Для мытья колесных дисков используют активные вещества, которые способны справиться с высокотемпературными отложениями.

Для мытья колес используют специальные составы, поскольку на дисках всегда есть специфические загрязнения (пыль от колодок). Если заметили, что колёса моют тем же шампунем, что и кузов, то знайте: это бессмысленно — как следует диски не отмоются.

Мойщик должен проходить губкой по машине в определенной последовательности: крыша, оконная линия, поясная и так далее. Нельзя выбрать, например, правый борт и мыть верх и низ одновременно. К тому же для нижней части кузова (пороги, арки) нужно использовать отдельную губку.

Для кузова искусственная замша — зло: это очень грубый по фактуре материал со слабыми впитывающими свойствами. Протирать машину следует только микрофиброй, причем одно полотенце — один автомобиль. Наличие стиральной машины — хороший признак, а сушильной — тем более. Многие продвинутые мойки даже афишируют этот момент, выставляя такую технику в клиентскую зону.

Когда кузов подсыхает, на краске проступает белесый налет. Аппарат высокого давления с ним не справляется. А под слоем воды машина как будто и чистая.

Автомобиль не обдувают сжатым воздухом из компрессора, а используют специальную турбосушку. Это такой пылесос наоборот: две электрические турбины совокупной мощностью 3,5 кВт. Здесь важно не давление, а значительная площадь обрабатываемой поверхности и высокая температура.

Дверные проемы моют струей без давления. Задействовать аппарат высокого давления нельзя, иначе можно повредить уплотнители, к тому же вода будет лететь в салон.

Для мойки текстильных ковриков используется не универсальный «керхер», а специальный циклонный пылеуловитель («циклон»). Можно и по старинке действовать — пылесосом и щеткой. Смысл в том, что аппарат высокого давления способен повредить коврик, который к тому же останется мокрым (вряд ли кто-то заморочится его просушкой) и, следовательно, будет гнить. Кстати, коврикам в момент мойки нельзя лежать на полу — в мокрой зоне для них предусмотрены специальные прищепки.

На некоторых ковриках с тыльной стороны есть липучка, которая фиксирует их в машине. Поэтому мыть коврики, просто бросив их на пол, нельзя: можно повредить велкро.

Для глубокой очистки текстильных ковриков применяется «циклон» — аппарат, принцип действия которого основан на использовании вихревого потока.



В списке услуг не должно быть влажной уборки салона. Кожу нельзя мочить категорически! Для ухода за ней умные люди придумали составы не просто очищающие, но и одновременно консервирующие.

Температура воды значения не имеет. Теплая она или холодная — на результате это никак не скажется.

Культур? Мультур!

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Вообще организация автомойки — это тысяча, если не миллион, мелочей. И каждая в конечном счете может стать «знаком качества». Здесь очень важна культура производства. Закрывать дверь намытого автомобиля мойщик обязан строго за ручку. Недопустимо вставать на колёса машины для протирки труднодоступных мест — для этого есть специальная платформа. Обратите внимание: не стремянка, а именно платформа, не слишком высокая — так меньше риск поцарапать кузов. Запрещается вставать на порог автомобиля, дабы не повредить декоративные накладки и не оставить царапины. Еще один смертный грех для сотрудника автомойки — это опереться коленом на подушку кресла и порвать нити обогрева.

При работе с пылесосом мойщик должен придерживать шланг, чтобы он ни в коем случае не вступил в контакт с окрашенными поверхностями порога или бампера. Молнии или пуговицы на одежде — вне закона: они тоже могут нанести урон машине. Ну и так далее.

Изначально турбосушка разрабатывалась как аппарат для ухода за животными — этакий собачий фен.

Надо сказать, при проектировании мойки опытные хозяева стараются исключить саму возможность повреждения клиентского автомобиля. Подвесной шланг — это удобно, но нехорошо: есть риск зацепить им кузов высокого внедорожника. Вообще, длина шланга должна быть такой, чтобы у сотрудника не возник соблазн разгуливать с ним вокруг машины, наматывая на кузов. Необходимо хорошее освещение, причем желательно снизу — так проще оценить работу мойщика. Хороший тон — автоматические дозаторы для смешивания моющих составов. А высший класс — это когда мокрая и сухая зоны разделены, потому как невозможно добиться по-настоящему высокого качества работ по кузову и в салоне в одном и том же помещении. В общем, подобные нюансы тщательно просчитываются. И если вы видите, что мойка сделана по уму, то можете быть уверены: результат будет достойный.

Верхнюю и нижнюю части кузова грамотный мойщик будет протирать разными тряпками. Никакой искусственной замши — только микрофибра.

И другие…

Помыть машину можно и на автоматической портальной мойке. Это быстро и, как правило, недорого, однако такой способ наведения чистоты бережным не назовешь: щетки, которые остервенело хлещут автомобиль по бокам, не слишком деликатны к лакокрасочному покрытию — и не важно, из какого материала они сделаны.

Иногда на стоянках торговых центров предприимчивая молодежь предлагает сухую мойку: дескать, пять минут — и авто засверкает без всякой воды. Как несложно догадаться, это будет не мойка, а вредительство: машина хоть и станет чистой на вид, но растирание грязи по кузову не лучшим образом отразится на ЛКП — такой вид «ухода» мало чем отличается от механического соскабливания грязи.

Невысокая и устойчивая платформа позволяет работать с крупными автомобилями.

А вот мойки самообслуживания — это не так уж и плохо. Другое дело, что для достижения должного эффекта всё же лучше использовать собственный шампунь. К тому же качественное намывание наверняка растянется во времени — и в конечном счете за такую мойку вы заплáтите больше, чем планировали. Но если сам процесс доставляет вам удовольствие — то почему бы и нет?