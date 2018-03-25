Производство воды для стеклоомывателей из дождя: ноу-хау немецких подростков

Идея пришла в голову брату и сестре — Даниэлю (11 лет) и Ларе (9 лет) Крон из немецкого Юлиха, когда однажды летом они ехали вместе с отцом на автомобиле и начался проливной дождь. Отец хотел очистить разводы на лобовом стекле, но бачок стеклоомывателя оказался пустым — хотя несколько минут назад автомобиль просто заливало водой.
«Вода была везде, кроме бачка стеклоомывателя. Сестра и я решили, что это очень смешно, а потом решение проблемы пришло само собой. Нужно просто использовать дождевую воду», — рассказал одиннадцатилетний Дэниель.
Ребята разобрали свою игрушечную машину и установили на нее насос для сбора воды. Чтобы собираемая вода была чистой, сделали систему фильтрации. Эта простая до гениальности идея недавно заняла первое место в региональном финале конкурса «Югенд форшт» в Юлихе.
Инженеры Ford сразу же заинтересовались этим изобретением и предложили установить настоящую систему по сбору воды на реальный минивэн Ford S-MAX. Чтобы собрать воду, нижнюю часть лобового стекла и бачок стеклоочистителя связали резиновыми шлангами.
«Идея Даниэля и Лары лежит вроде бы на поверхности, но до сих пор никому не приходила в голову! Понадобился один момент прозрения, чтобы найти и реализовать ее. При дожде средней интенсивности менее чем за пять минут резервуар для стеклоочистителя оказывается заполненным, отмечает Тео Гойеке, специалист отдела по оборудованию для кузова европейского подразделения Ford.
По подсчетам Ford, каждый владелец легкового автомобиля в Европе ежегодно использует около 20 л воды для очистки лобового стекла. По европейским дорогам в настоящее время ездит около 291 млн автомобилей, таким образом, изобретение подростков способно сэкономить до 6 млрд литров воды ежегодно только в этой части света.
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Фото: YouTube
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