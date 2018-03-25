Производство воды для стеклоомывателей из дождя: ноу-хау немецких подростков

Эта идея поможет сэкономить миллиарды литров воды в будущем: вместо того чтобы просто смахивать дворниками капли дождя с ветрового стекла, автомобили могли бы «ловить» дождевую воду и впоследствии ее использовать.

Идея пришла в голову брату и сестре — Даниэлю (11 лет) и Ларе (9 лет) Крон из немецкого Юлиха, когда однажды летом они ехали вместе с отцом на автомобиле и начался проливной дождь. Отец хотел очистить разводы на лобовом стекле, но бачок стеклоомывателя оказался пустым — хотя несколько минут назад автомобиль просто заливало водой.

«Вода была везде, кроме бачка стеклоомывателя. Сестра и я решили, что это очень смешно, а потом решение проблемы пришло само собой. Нужно просто использовать дождевую воду», — рассказал одиннадцатилетний Дэниель.

Ребята разобрали свою игрушечную машину и установили на нее насос для сбора воды. Чтобы собираемая вода была чистой, сделали систему фильтрации. Эта простая до гениальности идея недавно заняла первое место в региональном финале конкурса «Югенд форшт» в Юлихе.

Даниэль и Лара Крон

Инженеры Ford сразу же заинтересовались этим изобретением и предложили установить настоящую систему по сбору воды на реальный минивэн Ford S-MAX. Чтобы собрать воду, нижнюю часть лобового стекла и бачок стеклоочистителя связали резиновыми шлангами.

«Идея Даниэля и Лары лежит вроде бы на поверхности, но до сих пор никому не приходила в голову! Понадобился один момент прозрения, чтобы найти и реализовать ее. При дожде средней интенсивности менее чем за пять минут резервуар для стеклоочистителя оказывается заполненным, отмечает Тео Гойеке, специалист отдела по оборудованию для кузова европейского подразделения Ford .

По подсчетам Ford, каждый владелец легкового автомобиля в Европе ежегодно использует около 20 л воды для очистки лобового стекла. По европейским дорогам в настоящее время ездит около 291 млн автомобилей, таким образом, изобретение подростков способно сэкономить до 6 млрд литров воды ежегодно только в этой части света.



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Фото: YouTube