Накачать или надуть? Тест нестандартных компрессоров

Как накачивают колеса автомобильные компрессоры, обладающие дополнительными непрофильными способностями?

Специалист — это варвар, невежество которого не всесторонне. Станислав Лем

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Каждый должен заниматься своим делом: сапожник — шить сапоги, пирожник — печь пироги. Но порой универсальность бывает удобна: к примеру, простейший электронный мультиметр заменяет и омметр, и амперметр, и даже термометр. Это обстоятельство и навело нас на мысль испытать автомобильные компрессоры, чьи заявленные таланты не ограничиваются умением накачать колесо.

Список участников с перечнем способностей получился забавный. Два компрессора освоили профессию пылесоса, а третий не прочь подработать мытьем автомобилей — в его комплект входит даже брезентовое ведро! Четвертый готов работать на встроенном аккумуляторе, то есть без подключения к бортсети, при этом высокая производительность дополнительного центробежного насоса позволяет ему легко надувать матрасы. Пятый умеет надувать практически всё (при мощности аж в полторы лошадиные силы!), с его помощью можно красить, пескоструить, делать продувку сжатым воздухом, а питается он от сети 220 В.

Что касается шестого участника, то это самый обычный недорогой компрессор без каких-либо изюминок. Его задача — задать некий начальный уровень, на который мы решили равняться при оценке его разносторонних коллег.

Компрессор известного бренда Black&Decker содержит два мотора — для привода поршневого и центробежного компрессоров, а также аккумулятор — практически аналог тех, что устанавливают в домашние источники бесперебойного питания.

Методика проверки

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Проверку второстепенных функций необычных компрессоров прибережем для следу­ющих экспертиз. Основная задача, которую мы поставили перед ними сегодня, - накачать колесо размерностью 215/60 R17 (такие часто встречаются на среднеразмерных кроссоверах) до давления 2,2 и 4,0 бар. Значения выбраны не случайно: 2,2 бара — это средняя величина давления в шинах, а более высокое давление необходимо, если требуется посадить разбортировавшуюся покрышку на хамп. Заодно оценим склонность компрессоров к перегреву. Ведь недаром у некоторых из них оговорено максимальное время непрерывной работы. Хватит ли его для накачивания хотя бы одного колесá, спущенного «в ноль»?

Время засекали электронным секундомером. Напряжение питания для 12‑вольтовых изделий брали от лабораторного источника HY3030E, который помогал проверять и ток потребления. Точность работы штатных манометров определяли в сопоставлении с эталонным прибором Intercomp. А еще мы оценивали эргономику и особенности конструкции.

Напоминаем про единицы измерения давления. Россиянам привычны бары или атмосферы (1 кг/см² = 0,98 бара). Правда, производители любят прятать их на внутреннюю часть шкалы, а на внешней обычно фигурируют фунты на квадратный дюйм — psi (1 кг/см² = 14,2 psi). Такое расположение оправданно: во многих инструкциях к автомобилям используется именно psi. А двойная шкала манометра поможет быстро перейти из одной системы единиц в другую.

В устройстве Ziрower (пылесос плюс компрессор) используется схема с двумя электродвигателями: один вращает крыльчатку центробежного насоса, а другой — поршневой компрессор. Цилиндр нагрелся так, что подплавил касающиеся его провода, идущие ко второму электродвигателю.

Наше мнение

Объединение «пирожника» с «сапожником» оказалось несостоятельным: многофункци­ональные компрессоры уступили узкоспеци­ализированным. Дешевенький AirLine показал, что справляется с обязанностями лучше навороченных приборов, а дорогой Fubag обозначил горизонт, к которому следует стремиться.

Skyway Олимп: внутри корпуса размещаются поршневой компрессор со своим электродвигателем и центробежный водяной насос с самовсасыванием. Наконечник компрессора треснул при первой же попытке накрутить его на вентиль. И сразу возникли две проблемы: как добиться герметичности соединения и как снять наконечник? Нужен губцевый инструмент.

Советы и подсказки

Наш многолетний опыт подтверждает, что подавляющее большинство штатных манометров завышают показания. Поэтому желательно хотя бы раз сопоставить показания вашего прибора с показаниями тарированного манометра, чтобы представлять себе истинную картину.

Продаваемые компрессоры в большинстве своем рассчитаны на кратковременную работу и порой пускают дым. Не доводите их до такого состояния, особенно вдали от дома, - лучше «растяните удовольствие».

Остерегайтесь ожогов: выходной штуцер ­частенько раскален, как паяльник!

При выборе советуем оценивать длину не только провода, но и шланга. Коротышка рискует зависнуть вместе с компрессором в воздухе при попытке подкачать колесо большого диаметра, вентиль которого оказался в «апогее» своей орбиты.

AirLine CA-030-18S, автомобильный компрессор

Примерная цена 900 руб.

Заявленное максимальное давление 7 кг/см²

Заявленная мощность —

Длина шланга 0,65 м

Длина провода 2,75 м Этот аппарат выступал вне конкурса: мы взяли его с единственной целью — продемонстрировать реальные возможности недорогого компрессора без дополнительных функций. Ему всё удалось. Давление 2,2 бар было достигнуто через 4 мин 5 с, а 4,0 бар — через 9 мин 45 с. Заявленное время непрерывной работы не должно превышать 15 минут — компрессор уложился. Звук работы мягкий. Наконечник — резьбовой. Ток потребления — до 11,8 А. Практичное и недорогое изделие без лишних наворотов Black&Decker ASI500, КНР, Air Station

Примерная цена 4680 руб.

Заявленное максимальное давление 11 бар

Заявленная мощность —

Длина шланга 0,55 м

Длина провода 3,0 м Главная особенность — встроенный аккумулятор. Питаясь от него, компрессор смог накачать колесо до давления 2,2 бар за 6 мин 50 с, а на 4,0 бар пороха не хватило: через 12 минут работы аккумулятор полностью разрядился, причем давление дошло только до 3,3 бар. После подключения к внешнему источнику тока результаты составили соответственно 5 мин 50 с и 13 мин 11 с. Ток потребления при этом доходил до 8,5 А. Наконечник — быстросъемный. Звук работающего компрессора не самый приятный. Как, впрочем, и цена. В корпусе нашлось место дополнительному насосу для накачки изделий, требующих невысоких давлений и большого расхода воздуха. Неплохое изделие на любителя

Fubag, ART 8213690KOA607, Германия, безмасляный компрессор с набором аксессуаров

Примерная цена 5170 руб.

Заявленное максимальное давление 8 бар

Заявленная мощность 1,5 л.с.

Длина шланга 4,6 м

Длина провода 1,05 м В багажник такой компрессор не положишь: питается от сети 220 В, габариты далеко не миниатюрные. Компрессор Fubag должен обитать в гараже или мастерской. Давление 2,2 бара он обеспечил за 1 мин 35 с, а 4,0 бар — за 3 мин 23 с: остальным участникам такие показатели и не снились. Работает довольно громко, но настолько быстро справляется с задачей, что вряд ли успеет утомить своими децибелами. Манометр практически не врет. Из недостатков — довольно слабый быстросъемный наконечник, который при испытаниях всё время пытался соскочить с рабочего места. Настоящий работяга Heyner, Германия, VacuPressor 2in1 PRO (пылесос и компрессор)

Примерная цена 3170 руб.

Заявленное максимальное давление 17 бар

Заявленная мощность компрессора / пылесоса 96 / 60 Вт

Длина шланга 0,65 м

Длина провода 4,0 м Универсальность не пошла «немцу» на пользу. При заявленных мощностях проворным он не может быть по определению. Так и вышло: скромные 2,2 бара покорились через 8 мин 25 с, а 4,0 бар — через 21 мин 20 с! Сколько же ждать заявленные 17 бар? Вывод: для подкачки колес годится, но не сдюжит, если колесо спустит полностью. Звук работающего устройства приятным не назовешь. Ток потребления — до 7,5 А. Наконечник — быстросъемный. Поработал на троечку