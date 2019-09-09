Испытав десяток средств автохимии, призванных заменить щетки стеклоочистителя, «За рулем» выяснил, есть ли от них реальная польза.

На улице идет дождь, а у нас идет концерт.

Из к/ф «Покровские ворота»

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Человек не может жить без дождя. Стук капель по крыше, перекаты в водосточной трубе, ныряние небесной хляби в переполненную бочку… И, конечно же, знакомое любому автомобилисту «туда — сюда, туда — сюда». Какой дождь сегодня без автомобильных стеклоочистителей?

Замены автомобильным дворникам нет, и с прошлого тысячелетия они практически не меняются. А препараты типа «антидождь» всё время пытаются расправиться с дождевыми каплями без всяких «туда — сюда». Инструкция — проще некуда: нанести средство должным образом и, в общем-то, всё — капельки должны скатываться сами.

Что по этому поводу думает сам дождь? В нашем распоряжении десяток препаратов схожего предназначения — проверим, на что они способны. Участников испытаний мы расположили в алфавитном порядке. Напоминаем, что результаты наших исследований относятся только к конкретной выборке продукции.

Нанесение препаратов

Действуем по инструкции — предварительно очищаем стекло, наносим препарат с помощью штатного распылителя и располировываем салфеткой из безворсовой микрофибры. Если препарат не снабжен распылителем, сразу пользуемся микрофиброй, хотя это, конечно же, неудобно. После испытаний очередного препарата обрабатываем наше стекло универсальным ­обезжиривателем.

Виды испытаний

Для натурных испытаний в статике мы обрабатывали каждым из препаратов поочередно одну половину ветрового стекла редакционного Ларгуса— чтобы было с чем сравнивать. Затем всякий раз равномерно окатывали стекло пятью литрами воды, после чего на 240 секунд включали дворники (как же без них-то?), имитируя реальную езду по загруженной магистрали. Если разница между половинками стеклá сразу бросается в глаза, проводим второй цикл испытаний. Если потребуется, третий… Впрочем, третий этап нам ни разу не потребовался. Капельки на обработанной поверхности спустя несколько минут скатывались со стекла примерно так же, как и с необработанной.

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Цена 330 руб.

Объем 380 мл Приемлемая цена, необычный распылитель Эффективность невысокая Eltrans EL-00406.03, Россия

Цена 110 руб.

Объем 210 мл Привлекательная цена, неплохая на общем фоне эффективность Неприятный запах Grass Antirain Art. 135500, Россия

Цена 470 руб.

Объем 500 мл Один из лучших в нашем многоборье; привлекательная цена Явных проколов нет, разве что запах не из лучших

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Цена 160 руб.

Объем 150 мл Компактный флакончик можно возить на всякий пожарный Эффективность не очень высока Liqui Moly Art. 7505, Германия

Цена 600 руб.

Объем 125 мл Хорошие «антидождевые» характеристики; компактная упаковка Огромная цена Nekker Anti Rain, Россия

Цена 110 руб.

Объем 300 мл Показатели можно назвать удовлетворительными, и цена невысока Флакон без распылителя — несовременно

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Цена 170 руб.

Объем 200 мл В лабораторном тесте показал невысокую «скользкость» Распылитель не из лучших Sapfire Anti Rain SQK-1814, Россия

Цена 260 руб.

Объем 300 мл Приемлемая цена; один из лучших препаратов в нашей выборке Слабых мест не обнаружено ВЭЛВ, Россия

Цена 70 руб.

Объем 168 мл Низкая цена Невысокая эффективность Умка, мультифункциональная добавка в бачок стеклоомывателя, Россия

Цена 490 руб.

Объем 100 мл Добавка в бачок — удачное решение Неудобный флакон, запечатанный на манер медицинского препарата

Оценки — экспертные, по пятибалльной шкале.

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Следующие испытания — в динамике, ездовые. Нынешним летом в столице мечтать о дождике не приходилось: он и так лил беспрестанно. Эта проверка была, конечно же, субъективной: водитель-испытатель всякий раз пытался ехать, по возможности не пользуясь дворниками. А еще препараты ради интереса наносили на боковые стёкла. Оценки снова экспертные, по пятибалльной шкале.

Последняя проверка — лабораторная. На обработанное каждым из препаратов стекло направляем поток воздуха от вентилятора. Медицинским шприцем наносим каплю воды, всякий раз фиксируя объем капли, при котором она придет в движение. На скользкой поверхности даже крошечная капля сразу начинает двигаться под действием «ветра»: имитируется сдувание капель с ветрового стекла на скорости. С ростом коэффициента трения капля становится «задумчивой», срываясь с места только тогда, когда размеры заставляют ее катиться подобно шарику.

Объем капли, срывавшейся с места, пересчитали по пятибалльной шкале; лучший препарат получил 5 баллов, худший — 1 балл.

Итоговая оценка каждого препарата — среднее арифметическое результатов трех этапов испытаний.

Мокрый дождя не боится

Ни один из протестированных препаратов восторга у нас не вызвал. Да, какой-то положительный эффект наблюдается, но, обработав таким образом стёкла, ездить в дождь без включенных стеклоочистителей всё же не стоит.

Сразу можем отметить препарат Умка, который рекомендовано добавлять в бачок стеклоомывателя: в использовании он самый удобный. Вот только цена не обрадовала.

Какой-либо существенной разницы в эффективности препаратов мы не обнаружили — один чуть лучше, другой чуть хуже. По сумме упражнений несколько выделяются на общем фоне отечественные Grass и Sapfire. Приобретать такие препараты мы советуем тем, у кого в непогоду вдали от сервиса сломались стеклоочистители, а ехать нужно во что бы то ни стало. И еще тем, у кого дворники начали противно скрипеть и плохо чистить, а новые нужного размера и с правильным креплением прямо сейчас не купить.

Счастливого пути и хорошего обзора!