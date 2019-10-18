Улучшаем обзорность: несколько простых приемов

Самое распространенное оправдание виновников ДТП — мол, я не видел… А как уменьшить вероятность такого «невидения»?

— Ничего не видно, — буркнул водитель и прибавил газу.

Шутки шутками, а в ряде случаев ДТП происходят именно потому, что водитель чего-то не увидел, не разглядел, не заметил. Давайте вместе подумаем, как свести такие случаи к минимуму?

Светлый путь

Большинство неопытных водителей, к сожалению, искренно не понимает, что нужно сделать для того, чтобы фары нормально светили. Щелкнул рычажком или кнопочкой — вот и все дела: фары включены. Но так бывает только на чистой исправной машине, которая едет по не менее чистой дороге.

грязный автомобиль В нашей стране, к сожалению, зимой бывает достаточно грязно, а потому автомобиль, который еще десять минут назад на парковке сверкал хромом, стоит только начать движение, буквально на глазах превращается в замарашку неизвестного цвета. грязь на автомобиле Основной поток встречной грязи принимают на себя как раз фары — хоть ксеноновые, хоть светодиодные. фароомыватели на Ладе Гранте У вас установлены фароомыватели? Дело хорошее, но даже мощная струя омывайки далеко не всегда справляется с наростом грязи на стеклах фар.

В несколько лучшем положении находятся обладатели машин с дворниками-фароочистителями, которые пытаются удалить грязь механически. Но чемпионом, к сожалению, остается обыкновенная тряпка, которой владельцы ослепших машин протирают фары на обочинах. Неудобно, грязно, но выхода нет.

Между прочим, в ряде случаев даже чистые фары светят плохо. Некоторые водители, например, понятия не имеют, что на их машинах имеется корректор фар — а ведь сегодня он присутствует практически на всех выпускаемых автомобилях. Все, что требуется в этом случае, — покрутить нужную ручку и убедиться, что фары светят не в небо, а туда, куда нужно. Впрочем, на более дорогих машинах это происходит автоматически.

Есть еще одна мелкая неприятность, знакомая пожилым фарам. Их стекла со временем затираются и мутнеют — увы.

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Но можно и увеличить яркость ламп. Обратите внимание, что чем выше напряжение, тем ярче светит лампа. Для начала следует очистить контакты проводки во всей цепи от аккумулятора до лампы, чтобы избавиться от лишних потерь напряжения. Если состояние контактов все равно оставляет желать лучшего, то на автомобилях возрастом свыше 10 лет очень помогает следующий способ. Собрать цепь питания спирали лампы на максимально коротких и толстых проводах прямо от аккумулятора. Предусмотреть предохранитель и реле, обмоткой которого управляет провод, ранее шедший на лампу. В магазинах автозапчастей можно купить набор для проведения такого тюнинга цепи питания фар. А человек, немного в электрике понимающий, может сделать все своими силами.

Со временем тускнеет и свет самих ламп. Но мало кто меняет их из-за возраста: мы обычно ждем, когда зрячая машинка вдруг превращается в одноглазого пирата, а то и вообще в слепого. Кстати говоря, тот же Philips при замене ламп настоятельно рекомендует менять сразу обе — иначе «дуэт» будет неполноценным.

Что касается собственно лампочек, то, как нам кажется, лучший вариант — это «обыкновенные», безо всяких надписей типа «+ 30%». Во-первых, эти самые проценты на практике прячутся только в некоторых точках светового пучка, а далеко не повсеместно. А во-вторых, имейте в виду, что за все эти «плюсы» вы не только заплатите лишние деньги, но и сами приблизите срок их очередной замены! Чем сильнее обещанный поток, тем меньше ресурс. Ведь в тех же габаритах лампы при том же потреблении энергии можно заставить сильнее светиться только спираль из более тонкой проволоки, которая и перегорает быстрее. Хотя производители не любят об этом говорить.

лампа форсированная Типичный пример лампы, «форсированной» по яркости.

Теперь немного о противотуманках, которые так любят у нас включать все те, у кого они есть. Противотуманные фары ярко и очень широко освещают участок дороги прямо перед автомобилем. Это создает ощущение гораздо лучшей видимости дороги, но на самом деле глаза водителя привыкают к излишне яркому пятну перед капотом. Это лишает его возможности как следует видеть дальше вперед, где уровень освещения заметно ниже. Тем самым водитель ослепляет себя своими же противотуманками. Особенно этот эффект проявляется зимой, когда обочины, присыпанные свежим снегом, кажутся нестерпимо белыми.

недостаточная видимость По-настоящему правильно использовать противотуманные фары только при езде в условиях густого тумана. Обычно при этом видимость все равно не позволяет двигаться быстрее 30–40 км/ч.

И еще немножко о фарах. Их включают не только для того, чтобы лучше видеть самому. В ряде случаев они нужны, чтобы лучше видели вас! Особенно когда вокруг темно, грязно и вообще неуютно.

Как стеклышко

Вытереть стекло перед поездкой? Да ну его: в лучшем случае махнем пару раз дворниками — сойдет… Сойдет, конечно. Особенно днем и в хорошую погоду. Только не удивляйтесь, если с наступлением сумерек встречные фары вдруг нарисуют на вашем «чистом» стекле такую кривую радугу, что захочется зажмуриться. Особенно если стекло уже далеко не новое. В этом случае каждая выщербинка мгновенно начинает сражаться против вас на стороне грязных сил. Как быть? Порой достаточно хорошенько вымыть стекло, но что делать, если оно действительно старое? Честно говоря, с этим придется смириться. Правда, можно прибегнуть к механической шлифовке, но на практике этим пользуются немногие. Во-первых, процедура не из дешевых, а во-вторых, оптические свойства стекла могут немного «поплыть». В итоге может оказаться, что единственным выходом окажется замена стекла на новое.

светофильтр для водителя Некоторым водителям нравятся светофильтры, устанавливаемые на солнцезащитный козырек автомобиля.

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Кстати, не забывайте, что стекло периодически надо протирать изнутри! Чтобы убедиться, какой это дает эффект, достаточно один раз попросить мойщика протереть стеклышко в салоне. Когда сядете за руль, мгновенно почувствуете разницу.

Дворники и омывайка

Про щетки стеклоочистителя говорить, в общем-то, нечего: их необходимость слишком очевидна. Не нужно устанавливать с ними рекорды долголетия: старые щетки априори работают заметно хуже. Как часто менять дворники? В идеале — дважды в год, но так поступают единицы. Конечно, все зависит от пробега и условий эксплуатации, но в любом случае экономить на этом не стоит: замените их хотя бы к зиме.

Что до омывайки, то с ней все и просто, и сложно. Просто потому, что выбора нет: все жидкости на прилавках сетевых магазинов — изопропиловые, а они на морозе могут отказаться течь через форсунки (зависит от их конструкции). Тогда — прощай, видимость, и здравствуй, черный рынок. Жидкости на основе метанола мороза не боятся и обзорность точно не испортят, но увы, легально такие не купишь. При использовании омывающих жидкостей на основе изопропилового спирта можно немного улучшить омыв ветрового стекла изменением регулировки жиклера омывателя. На тех автомобилях, где это возможно, концом булавки или канцелярской кнопки поверните шарик в жиклере так, чтобы струйка была направлена повыше. Она останется такой же вялой из-за высокой вязкости, но попадать на стекло все-таки будет в зону работы щеток.

Человеческий фактор

Однако самая сложная и капризная «деталь» в автомобиле — это, конечно же, сам хомо сапиенс за рулем. Поговорим про зрение. Недаром говорят, что близорукий встречает меньше знакомых, зато чаще раскланивается.

таблица для проверки зрения Трудно понять логику водителя, который прекрасно знает, что видит уже не так, как раньше, но при этом не может найти время для посещения окулиста.

В заключение хочу сказать, что обзора много не бывает. Чем раньше вы увидите проблему на дороге, тем заблаговременнее на нее отреагируете. А проблем на зимней дороге хватает. Поэтому, чтобы не корить себя из-за неприятных последствий, старайтесь делать все от вас зависящее для сохранения обзора.

Фото: из архива автора