Все проблемы Лады Ларгус после 124 тыс. км: проедет еще столько же!

Редакционный Ларгус за без малого семь лет службы поднакопил немало возрастных (и не только) проблем. Но все они решаемы.

Лада Ларгус

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Изготовитель — АВТОВАЗ

Год выпуска — 2012

В эксплуатации «За рулем» — с августа 2012 года

Пробег на момент отчета — 124 600 км

После серьезного техобслуживания редакционного Ларгуса прошло больше года. Пробег за это время составил всего около 8000 км, а двигатель отработал 350 часов, что зафиксировал установленный нами счетчик моточасов.

Средняя скорость составила лишь 20,5 км/ч — Ларгус много времени проводит в вялотекущих московских пробках. Неудивительно, что расход топлива вырос до 11,7 л/100 км. Несмотря на столь жесткий режим эксплуатации, мотор держится бодро и совсем не жрет масло. Кстати, непосредственно перед ТО я взял масляную пробу — планирую отдать ее в лабораторию и получить заключение о состоянии масла при эксплуатации в городском цикле. В таком режиме ездят многие, и я хочу понять, необходима ли замена на столь раннем пробеге.

Не так давно стали возникать перебои в работе двигателя на холостом ходу. На скорую руку промыл регулятор в дроссельном патрубке — помогло. А как только появилось свободное время, устроил патрубку генеральную уборку. Оказалось, что грязи и нагара немного; одна из причин этого — регулятор холостого хода установлен отдельно от дроссельного узла.

Дроссельный патрубок за семь лет ни разу не чистили, поэтому я решил заняться профилактикой. Подойдет любая жидкость для промывки карбюратора. У меня под рукой оказался препарат российской компании «Астрохим» — процедура прошла на ура.

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Коробка передач и приводы колес — в безукоризненном состоянии, чего не скажешь о сцеплении. При выжиме педали «на холодную» отчетливо слышен шорох выжимного подшипника. Вероятно, в нем высохла смазка.

Диски пока работают удовлетворительно. Не меняю их — наблюдаю, как узел будет себя вести дальше.

Осмотр передней подвески вскрыл целый ворох проблем. Появились люфты в правом наконечнике рулевой тяги и правой шаровой опоре. Вердикт: менять. С учетом того, что левую заменили при пробеге 105 000 км, можно сделать вывод: ресурс шаровых опор в среднем не превышает 120 000 км.

Попросились на замену втулки и стойки стабилизатора поперечной устойчивости, причем повторно. Прежние отходили чуть более 20 000 км — очевидно, попались низкокачественные. Все работы проводили в нашем техцентре своими силами. Болты стоек стабилизатора пришлось резать болгаркой, остальные резьбовые соединения не капризничали.

Втулку стабилизатора выпучивает из-под кронштейна. Значит, ослаб натяг. Пора менять.

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При замене рулевой тяги постарались поставить новую по положению старой. Руль при движении остался в положении «прямо» — значит, углы схождения изменились минимально. Провести регулировку необходимо, но если руль не «перекосило», нет необходимости лететь из мастерской сразу на сход-развал. Подобная хитрость возможна только при замене одной рулевой тяги. Кстати, в столице регулировка схождения обойдется в 1500–2000 рублей.

Несмотря на солидный пробег, ревизию задних тормозных механизмов не проводили ни разу. С трепетом сняли барабаны… И что мы увидели? Полость за крышками тормозных барабанов обильно окроплена жидким светло-желтым маслом! Как оказалось, вытекло оно из подшипников. При вскрытии в них обнаружился едва увлажненный серый порошок. Смазка подшипника от времени и нагрева расслоилась на две фракции, и жидкая просочилась сквозь металлические уплотнения. Теоретически можно набить в подшипники новую смазку, но из-за особенностей конструкции узла это не имеет смысла. Уплотнительные крышки представляют собой стальные шайбы, которые стыкуются с наружной обоймой негерметично, поэтому смазка и вытекает. И если герметичность заводских подшипников оказалась недостаточной, то после разборки-сборки она еще ухудшится. Поэтому мы установили новые подшипники — фирмы SKF. Они продаются в комплекте с гайками, стопорными кольцами и крышечками.

Люфт наконечника рулевой тяги [1] — около 1,5 мм, но отчетливых стуков в салоне не слышно. Резиновые элементы стойки стабилизатора [2] деформированы, а резьба насмерть заржавела.

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Барабаны задних тормозных механизмов износились наполовину и еще послужат: диаметр — 228,8 мм при максимально допустимом 229,5 мм. На рабочей поверхности нет задиров, а буртик, образовавшийся на краю рабочей поверхности барабана, мы удалили болгаркой.

Толщина тормозных колодок — на грани допустимой: менее 5 мм. В одном месте началось отслоение накладки. Поэтому установили новые колодки фирмы ADB. Качество клеевого шва и общее исполнение деталей внушают доверие; посмотрим, как поведут себя в эксплу­атации.

При осмотре тормозных цилиндров обнаружил негерметичность манжет (жидкость скапливалась пока только под пыльником). А сняв цилиндры для замены, увидел, что алюминиевый корпус съеден электрохимической коррозией, ведь алюминий разрушается интенсивнее стальных деталей. Так и тормозная трубка скоро потеряет герметичность. Пришлось заменить оба цилиндра деталями фирмы Metelli, которые примерно вдвое дешевле оригинальных. Теперь буду наблюдать не только за герметичностью, но и за коррозионной стойкостью. Пружины, стойки крепления колодок и распорные планки, автоматически регулирующие зазоры, поставил новые - прежние порядком заржавели.

В тормозном цилиндре резьбовое отверстие под штуцер тормозной трубки разрушено коррозией на половину ее глубины.

Все остальные элементы ходовой части, рулевой и тормозной систем — в рабочем состоянии.

Кузов Ларгуса как будто и вовсе неподвластен времени. Небольшие сколы краски на крыльях, капоте и порогах не «цветут», все двери, замки, стеклоподъемники функционируют исправно. В салоне до сих пор не поселился ни один «сверчок».

Ларгус продолжает службу в редакции, причем его вместительное багажное отделение часто загружается полностью. Этот трудяга перевез практически все узлы и детали, жидкости и препараты, проходившие экспертизу в нашем журнале, и регулярно возит нашу дружную команду в командировки.

Общее состояние автомобиля внушает оптимизм. Уверен, при хорошем уходе и обслуживании он проедет еще столько же, требуя минимальных вложений. Отправляясь в командировку через полстраны, я и сейчас не сомневаюсь в том, что Ларгус вернется своим ходом, а не на эвакуаторе.

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (13 000–124 600)* Расходы на содержание: 13 000–116 700 км 450 333 руб.

Из них на бензин (АИ-95, средний расход 8,7 л/100 км) 312 755 руб.

Расходы на содержание: 116 700–124 600 км 56 823 руб.

Из них на бензин (АИ-95, средний расход 11,7 л/100 км) 40 704 руб.

Моторное масло 2610 руб.

Масляный фильтр 351 руб.

Воздушный фильтр 410 руб.

Салонный фильтр 365 руб.

Шаровая опора 675 руб.

Наконечник рулевой тяги 630 руб.

Втулки стабилизатора, 2 шт. 148 руб.

Стойки стабилизатора, 2 шт. 630 руб.

Задние тормозные цилиндры, 2 шт. 1100 руб.

Задние тормозные колодки 1100 руб.

Распорные планки, 2 шт. 3500 руб.

Ремкомплект крепления колодок 500 руб.

Задние ступичные подшипники, 2 шт. 4100 руб.

Общие расходы 507 156 руб.

Стоимость 1 км пробега 4,54 руб.

* Без учета расходов на полисы ОСАГО и каско.





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