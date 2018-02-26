Все проблемы Лады Ларгус после 124 тыс. км: проедет еще столько же!

Лада Ларгус
Изготовитель — АВТОВАЗ
Год выпуска — 2012
В эксплуатации «За рулем» — с августа 2012 года
Пробег на момент отчета — 124 600 км
После серьезного техобслуживания редакционного Ларгуса прошло больше года. Пробег за это время составил всего около 8000 км, а двигатель отработал 350 часов, что зафиксировал установленный нами счетчик моточасов.
Средняя скорость составила лишь 20,5 км/ч — Ларгус много времени проводит в вялотекущих московских пробках. Неудивительно, что расход топлива вырос до 11,7 л/100 км. Несмотря на столь жесткий режим эксплуатации, мотор держится бодро и совсем не жрет масло. Кстати, непосредственно перед ТО я взял масляную пробу — планирую отдать ее в лабораторию и получить заключение о состоянии масла при эксплуатации в городском цикле. В таком режиме ездят многие, и я хочу понять, необходима ли замена на столь раннем пробеге.
Не так давно стали возникать перебои в работе двигателя на холостом ходу. На скорую руку промыл регулятор в дроссельном патрубке — помогло. А как только появилось свободное время, устроил патрубку генеральную уборку. Оказалось, что грязи и нагара немного; одна из причин этого — регулятор холостого хода установлен отдельно от дроссельного узла.
Коробка передач и приводы колес — в безукоризненном состоянии, чего не скажешь о сцеплении. При выжиме педали «на холодную» отчетливо слышен шорох выжимного подшипника. Вероятно, в нем высохла смазка.
Диски пока работают удовлетворительно. Не меняю их — наблюдаю, как узел будет себя вести дальше.
Осмотр передней подвески вскрыл целый ворох проблем. Появились люфты в правом наконечнике рулевой тяги и правой шаровой опоре. Вердикт: менять. С учетом того, что левую заменили при пробеге 105 000 км, можно сделать вывод: ресурс шаровых опор в среднем не превышает 120 000 км.
Попросились на замену втулки и стойки стабилизатора поперечной устойчивости, причем повторно. Прежние отходили чуть более 20 000 км — очевидно, попались низкокачественные. Все работы проводили в нашем техцентре своими силами. Болты стоек стабилизатора пришлось резать болгаркой, остальные резьбовые соединения не капризничали.
При замене рулевой тяги постарались поставить новую по положению старой. Руль при движении остался в положении «прямо» — значит, углы схождения изменились минимально. Провести регулировку необходимо, но если руль не «перекосило», нет необходимости лететь из мастерской сразу на сход-развал. Подобная хитрость возможна только при замене одной рулевой тяги. Кстати, в столице регулировка схождения обойдется в 1500–2000 рублей.
Несмотря на солидный пробег, ревизию задних тормозных механизмов не проводили ни разу. С трепетом сняли барабаны… И что мы увидели? Полость за крышками тормозных барабанов обильно окроплена жидким светло-желтым маслом! Как оказалось, вытекло оно из подшипников. При вскрытии в них обнаружился едва увлажненный серый порошок. Смазка подшипника от времени и нагрева расслоилась на две фракции, и жидкая просочилась сквозь металлические уплотнения. Теоретически можно набить в подшипники новую смазку, но из-за особенностей конструкции узла это не имеет смысла. Уплотнительные крышки представляют собой стальные шайбы, которые стыкуются с наружной обоймой негерметично, поэтому смазка и вытекает. И если герметичность заводских подшипников оказалась недостаточной, то после разборки-сборки она еще ухудшится. Поэтому мы установили новые подшипники — фирмы SKF. Они продаются в комплекте с гайками, стопорными кольцами и крышечками.
Барабаны задних тормозных механизмов износились наполовину и еще послужат: диаметр — 228,8 мм при максимально допустимом 229,5 мм. На рабочей поверхности нет задиров, а буртик, образовавшийся на краю рабочей поверхности барабана, мы удалили болгаркой.
Толщина тормозных колодок — на грани допустимой: менее 5 мм. В одном месте началось отслоение накладки. Поэтому установили новые колодки фирмы ADB. Качество клеевого шва и общее исполнение деталей внушают доверие; посмотрим, как поведут себя в эксплуатации.
При осмотре тормозных цилиндров обнаружил негерметичность манжет (жидкость скапливалась пока только под пыльником). А сняв цилиндры для замены, увидел, что алюминиевый корпус съеден электрохимической коррозией, ведь алюминий разрушается интенсивнее стальных деталей. Так и тормозная трубка скоро потеряет герметичность. Пришлось заменить оба цилиндра деталями фирмы Metelli, которые примерно вдвое дешевле оригинальных. Теперь буду наблюдать не только за герметичностью, но и за коррозионной стойкостью. Пружины, стойки крепления колодок и распорные планки, автоматически регулирующие зазоры, поставил новые - прежние порядком заржавели.
Все остальные элементы ходовой части, рулевой и тормозной систем — в рабочем состоянии.
Кузов Ларгуса как будто и вовсе неподвластен времени. Небольшие сколы краски на крыльях, капоте и порогах не «цветут», все двери, замки, стеклоподъемники функционируют исправно. В салоне до сих пор не поселился ни один «сверчок».
Ларгус продолжает службу в редакции, причем его вместительное багажное отделение часто загружается полностью. Этот трудяга перевез практически все узлы и детали, жидкости и препараты, проходившие экспертизу в нашем журнале, и регулярно возит нашу дружную команду в командировки.
Общее состояние автомобиля внушает оптимизм. Уверен, при хорошем уходе и обслуживании он проедет еще столько же, требуя минимальных вложений. Отправляясь в командировку через полстраны, я и сейчас не сомневаюсь в том, что Ларгус вернется своим ходом, а не на эвакуаторе.
|
Расходы на эксплуатацию и обслуживание (13 000–124 600)*
Расходы на содержание: 13 000–116 700 км 450 333 руб.
- Сетка защиты радиатора не только убережет радиатор, но и придаст автомобилю эксклюзивность. А установив упоры капота, вы навсегда забудете о неудобствах при его открытии и закрытии.
Читать комментарии