Как установить на автомобиль счетчик моточасов?

На форуме «За рулем» обсуждаются самые разные темы, волнующие автомобилистов. Один из вопросов касается выбора и подключения счетчика моточасов — прибора, весьма полезного в тех случаях, когда пробеги невелики, а двигатель работает много. Счетчик подскажет, что настало время заменить моторное масло.

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В материале про дополнительные приборы вы пишете про счетчики моточасов. Посоветуйте, какой лучше выбрать и как его правильно подключить.

Счетчики моточасов различаются по цене — от довольно дешевых, не дороже 500 рублей (такой описан в статье), до дорогих, предназначенных для катеров и яхт, в герметичном исполнении и ценой до 8000 рублей. Еще есть счетчики с механическими барабанами, совсем как в одометрах старых автомобилей, только отсчитывают они не километры, а моточасы.

Подключение у всех одинаковое: «минус» — на «массу», а «плюс» — к любой цепи, на которой напряжение появляется после включения зажигания. Потребляемый прибором ток невелик, поэтому цепь не будет перегружена.

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Фото: Онлайн-редакция
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