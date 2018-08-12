Где покупать запчасти, а где этого точно не стоит делать Со временем любой автомобиль потребует ремонта или апгрейда. Одни автовладельцы хотят заменить изношенные узлы или ремни, другие — ключевой агрегат вроде двигателя. В гонке за доступностью экономить на безопасности не стоит, надо лишь понять, где проходит эта тонкая грань. Ведь если еще лет 20 назад достать нужную запчасть было сложно, то сейчас другая проблема — изобилие выбора. «Письма счастья», платные дороги: за что платим и кому стало лучше? При социализме многие плевались от бесплатных услуг, находя их негодными. Сегодня все услуги стали платными — а люди опять недовольны. Как установить на автомобиль счетчик моточасов? На форуме «За рулем» обсуждаются самые разные темы, волнующие автомобилистов. Один из вопросов касается выбора и подключения счетчика моточасов — прибора, весьма полезного в тех случаях, когда пробеги невелики, а двигатель работает много. Счетчик подскажет, что настало время заменить моторное масло.