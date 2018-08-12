Как установить на автомобиль счетчик моточасов?

В материале про дополнительные приборы вы пишете про счетчики моточасов. Посоветуйте, какой лучше выбрать и как его правильно подключить.
Счетчики моточасов различаются по цене — от довольно дешевых, не дороже 500 рублей (такой описан в статье), до дорогих, предназначенных для катеров и яхт, в герметичном исполнении и ценой до 8000 рублей. Еще есть счетчики с механическими барабанами, совсем как в одометрах старых автомобилей, только отсчитывают они не километры, а моточасы.
Подключение у всех одинаковое: «минус» — на «массу», а «плюс» — к любой цепи, на которой напряжение появляется после включения зажигания. Потребляемый прибором ток невелик, поэтому цепь не будет перегружена.
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