На вашем автомобиле нет привычных приборов вроде указателя температуры или вольтметра? Их можно установить за пару часов.

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Первый вопрос: где разместить приборы? Общего решения нет, всё зависит от архитектуры передней части салона и представлений об эстетике. Например, можно облюбовать низ центральной консоли или облицовку туннеля пола: приборы не будут слепнуть на солнце и не станут лупить по глазам в полной темноте. Вблизи, как правило, есть розетка, а потому подключиться к питанию несложно. В некоторых автомобилях удобнее использовать нижнюю часть панели приборов, слева от рулевой колонки. А кому-то покажется уместным разместить приборы на самом видном месте — в верхней части торпедо.

Если устанавливаете несколько индикаторов, лучше, чтобы они были выполнены в едином дизайне. Есть дорогие приборы для катеров и яхт, поставляемые, например, под брендом Suzuki. Большой ассортимент более доступной зарубежной продукции предлагают известные интернет-супермаркеты. Встречаются и отечественные аналоги. Мы, например, остановились на недорогих, но вполне эстетичных изделиях калужского завода «Энергомаш».

За бортом

Знать температуру наружного воздуха не только интересно, но и важно, особенно когда показания термометра переходят через ноль. Датчик температуры лучше всего разместить там, где его обычно устанавливает большинство автопроизводителей - внутри нижней части переднего бампера, подальше от радиаторов и в зоне прямого обдува потоком воздуха. Проводá к датчику температуры протягиваем сквозь моторный щит через одно из штатных отверстий.

Ориентировочная цена установочного комплекта — 500 рублей.

Счетчик моточасов и термометр установлены в кожух туннеля пола. Самой сложной операцией было сверление отверстий нужного ­диаметра для установки приборов. На всё понадобилось менее часа.

Как у катера

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Ресурс и периодичность технического обслуживания судовых двигателей или генераторных установок оценивают в моточасах, а не в привычных автомобилистам километрах пробега. Но зачем отслеживать моточасы у автомобилей? В этом есть смысл, когда пробеги невелики, а двигатель работает много — при малой, ниже 15 км/ч, средней скорости движения. Иными словами, это езда в пробках или с длительной работой на холостом ходу (простои). Моторное масло стареет быстрее, и менять его приходится чаще. Нежелательно, чтобы двигатель на одной масляной заправке работал свыше 300 часов, - в этом и поможет счетчик моточасов.

Цена прибора 300–350 рублей в версии «только счетчик» и 400–450 рублей, если счетчик совмещен с часами. Установка предельно проста: подсоединяем измеритель к двум проводам, на которых напряжение появляется при включении зажигания. Результат с точностью до одного часа показывают семисегментные индикаторы. Существуют и счетчики моточасов других типов — с механическими барабанчиками, как одометр в старых автомобилях, и с жидкокристаллическими дисплеями. Цена тех и других устройств в «морском» исполнении превышает 1000 рублей.

Счетчик моточасов подсоединяют к «минусу» и «плюсу» после замка зажигания. Этот вполне эстетичный прибор со светодиодным индикатором начинает давать показания сразу после пуска двигателя.

Измеритель температуры может иметь исполнение для наружного воздуха и для двигателя.



Горячий парень

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Многие автопроизводители считают излишним информировать водителя о рабочей температуре двигателя. Чаще всего ограничиваются индикаторными лампами, вспыхивающими, когда мотор еще не прогрелся или когда уже перегрелся. Кому нужно больше информации (например, чтобы отследить выход термостата из строя и на ранней стадии заметить надвигающийся перегрев мотора), рекомендуем установить прибор, фиксиру­ющий каждый градус рабочей температуры двигателя.

Прибор выглядит так же, как измеритель температуры за бортом, а датчик вставлен на термопасте в металлическую клемму. Правильнее измерять температуру самых горячих деталей двигателя — таковой является головка блока цилиндров. Находим на ней достаточно массивный прилив со стороны маховика (цилиндры, расположенные дальше от насоса системы охлаждения, греются сильнее). Сверлим в нем отверстие, нарезаем резьбу М3 и притягиваем датчик винтом прямо к головке блока цилиндров. Установленное устройство отслеживает температуру точнее, чем большинство штатных приборов автомобиля, у которых шкалы не отградуированы. Обладателям такого прибора — наш совет: не насилуйте мотор, пока температура головки блока не достигнет положительных значений. Обойдется такой «градусник» в 500–600 рублей.

Точный вольтаж

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Штатные вольтметры на автомобилях встречаются редко, а простенькие устройства, включенные в прикуриватель, не учитывают потерь в проводах и обычно занижают показания. Поэтому цифровой вольтметр следует подключить непосредственно к выводам аккумуляторной батареи — через обычное реле и пятиамперный предохранитель.

Поскольку потребляемый вольтметром ток ничтожно мал, потери в проводах, на контактах реле и предохранителях также будут незначительными. Обмотку реле запитывают от любой цепи, на которую напряжение подается при включении зажигания, а на контактах реле при этом появляется «плюс» для прибора, размещенного в салоне. Таким образом, вольтметр оживает при пуске двигателя и начинает показывать напряжение на клеммах аккумулятора.

Один нюанс: напряжение полностью заряженной батареи (12,6 В) прибор не покажет. При включении зажигания напряжение просаживается, при полностью заряженной батарее оно составит 12,3–12,4 В. После пуска двигателя напряжение поднимется до 14,0–14,7 В.

Цена прибора — 300–350 рублей.

Уровень? Норма!

Некомфортно и даже опасно, когда в слякотную погоду при движении в плотном потоке автомобилей неожиданно заканчивается стеклоомывающая жидкость. Избежать этого поможет датчик, отслеживающий ее уровень. Он устанавливается в отверстие, просверленное в вертикальной стенке бачка, - и замыканием контактов геркона сигнализирует о том, что уровень жидкости низок.

Датчик уровня жидкости в комплекте с прокладкой.

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Понадобится реле, которое будет разгружать контакты геркона и включать сигнализатор низкого уровня. Реле и контрольную лампу размещаем в салоне — там, где удобно (можно использовать какой-нибудь символ в комбинации приборов, хотя прозвонка контактов и подбор нужных сопротивлений отнимают немало времени).

Для крепления датчика сверлим отверстие на нужной высоте в боковой стенке бачка. Сквозь горловину вставляем в отверстие датчик и крепим его снаружи гайкой. Готово!

Ориентировочная цена датчика — 300–350 рублей, реле для работы в паре с датчиком обойдется во столько же. Подобное устройство можно применить и для контроля уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Только помните, что давление там может достигать 1,1–1,3 бара. Если решитесь на такую установку, проведите испытания на герметичность при максимальных температурах охлаждающей жидкости. Иначе потекшая система контроля сама станет причиной низкого уровня.