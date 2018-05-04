17 вещей, которые необходимы автовладельцу

Материалы по теме10 процедур, без которых за руль лучше не садиться
Собаке или кошке для нормальной жизни необходимы подстилка и мисочка, ошейник и игрушки. Если в дом приходит женщина, то в ванной уже и свою пену для бритья не найдешь за тысячей флакончиков. Ну и далее по списку…
А что же нужно самому преданному другу — автомобилю? В принципе, не очень много. Количество аксессуаров зависит от вашей увлеченности, познаний и финансовых возможностей. Я постарался перечислить основные, причем применительно к новым временам, когда рессору, завернутую в промасленную тряпицу, уже никто на антресолях не хранит.
В комментариях поделитесь, что еще вы считаете нужным иметь как приданое к автомобилю.
Фото: из архива автора
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