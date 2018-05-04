17 вещей, которые необходимы автовладельцу

«Гараж обязательно должен быть укомплектован набором стаканов, открывалкой со штопором и доской — порезать колбаску или огурчик», — гласит народная мудрость из Сети. Но какое «приданое» целесообразно хранить дома или в гараже, чтобы облегчить жизнь автомобилисту?

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Собаке или кошке для нормальной жизни необходимы подстилка и мисочка, ошейник и игрушки. Если в дом приходит женщина, то в ванной уже и свою пену для бритья не найдешь за тысячей флакончиков. Ну и далее по списку…

А что же нужно самому преданному другу — автомобилю? В принципе, не очень много. Количество аксессуаров зависит от вашей увлеченности, познаний и финансовых возможностей. Я постарался перечислить основные, причем применительно к новым временам, когда рессору, завернутую в промасленную тряпицу, уже никто на антресолях не хранит.

В комментариях поделитесь, что еще вы считаете нужным иметь как приданое к автомобилю.

Фото: из архива автора