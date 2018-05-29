Когда нужно менять моторное масло? Самые популярные ответы звучат так: поменяю во время ближайшего ТО, заменю с приходом зимы (или лета), дождусь круглого числа на одометре. А в последнее время подсказку всё чаще дает лампочка на приборной панели — пора, мол! Очевидно, что умная лампочка учитывает не только километры, но и моточасы. А что учитывать нам?

Вечмобиль будет работать, не требуя смены масла.

Клиффорд Саймак. Кольцо вокруг Солнца

Зачем его менять?

Вообще говоря, моторное масло — продукт терпеливый. И если создать ему райские условия — чистенький новенький мотор, средние обороты, невысокие нагрузки (читай: работа без перегрева), то оно протянет дольше, чем говорят умные книжки. Но рай — это там, где нас нет. В реальной жизни масло начинает стареть буквально с момента своего переселения из запечатанной канистры в лабиринты двигателя. Начинается его окисление, ускоряющееся постоянными нагревами и охлаждениями, уходят моющие присадки, накапливается грязь. Ничего неожиданного во всем этом нет: масло обязано не только смазывать и охлаждать, но еще и мыть мотор, а также удалять из него различные нечистоты. Но совершенно очевидно, что темпы старения моторного масла сильнейшим образом зависят от условий его работы.

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До недавнего времени было принято особо оговаривать «тяжелые условия работы», при которых моторное масло надлежало менять чаще, нежели при «обычной» езде. Подразумевались в первую очередь горные дороги и дороги без покрытия, езда с тяжелым прицепом и т. п. А затем список пополнился самой грозной современной страшилкой — ездой в пробках.

Чем вредна такая езда для масла? Да практически всем! В картере оно начинает интенсивно портиться от контакта с несгоревшим топливом и прорвавшимися туда картерными газами. При этом температура масла будет расти из-за отсутствия обдува: окисление ускорится. Из-за неизбежного роста низкотемпературных отложений повышенное загрязнение масла обеспечено. А поскольку при невысокой частоте вращения ухудшаются условия смазки в цилиндропоршневой группе (мала линейная скорость перемещения — нет масляного клина — растет износ), то все продукты износа в той или иной концентрации обязательно окажутся в масле. Железо, алюминий, хром, мало ли что еще…

Из вышесказанного должно быть понятно как минимум одно: на эту тему будут написаны еще десятки кандидатских. Потому что внятного ответа на вопрос, когда же именно в двигателе нужно менять масло, не существует. А волшебная подсказывающая лампочка имеется далеко не на всех автомобилях. Да и чем она руководствуется — дело темное.

Но мы постараемся обойтись и без кандидатских, и без лампочки.

Календарь? Одометр? Моточасы? Топливо?

До тех пор, пока машина гарантийная, все «масляные» вопросы лучше адресовать сервисменам. А вот дальше всё зависит от условий эксплуатации машины. Условно можно разбить все автомобили на три большие группы.

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Машина дачника. Годовой пробег — от силы пара тысяч километров, в основном с дачи и на дачу. В общем, почти всегда стоит и лишь иногда ездит.

Машина выходного дня. Ездит в основном с вечера пятницы до воскресного вечера. Как правило, езда загородная, годовой пробег — десяток-два тысяч километров.

Машина городского служащего. Ездит каждый день, постоянно толкаясь в пробках. Годовой пробег невелик — с десяток тысяч километров.

Понятно, что наше деление на группы условное, однако принцип понятен. Понятны и рекомендации насчет замены масла. Скажем, упомянутому дачнику (а такие водители постоянно звонят в редакцию именно с этим вопросом!) мы рекомендуем руководствоваться только календарем. Прошел год — меняйте масло, даже если показания одометра почти не изменились.

С машиной выходного дня также всё ясно. Режим езды такого автомобиля в сего­дняшних условиях близок к идеальному: высокая средняя скорость (скажем, 50 км/ч) вполне позволяет руководствоваться, как и в прошлом веке, показаниями счетчика пробега. Скажем, отъездил 15 000 км — меняй масло.

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А вот что делать жителю мегаполиса? Средняя скорость — от силы 20 км/ч, дневной пробег — километров тридцать, но при этом человек каждый день проводит в машине по несколько часов. Понятно, что по автобану за то же время можно было бы проехать в несколько раз больше. И если смотреть только на одометр, то мысленно нужно, как говорится, делить всё на два — никакое моторное масло упомянутые 15 000 км точно не выдержит.

Впрочем, есть еще один способ. Поскольку городской автомобиль работает много, но пробегает при этом мало, есть смысл измерять его пробег не в километрах, а в моточасах. Так во все времена поступали, к примеру, владельцы лодочных моторов. Технически задача решается на раз: достаточно установить в машине счетчик моточасов. В продаже их довольно много — как электронных, так и электромеханических. Подключаете счетчик к любой цепи, активируемой с пуском двигателя, и, собственно, всё! Память энергонезависимая, отключения не боится. Подобным прибором мы недавно оборудовали редакционный Ларгус.

Теперь — немножко арифметики. Предположим, инструкция к автомобилю предписывает заменять масло не реже чем каждые 15 000 км. При средней скорости 50 км/ч это соответствует 300 часам. Если принять эту величину за ориентир, то и при меньшей средней скорости можно менять масло через те же 300 моточасов, хотя пробег при этом будет меньше.

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Многие читатели утверждают, что следует ориентироваться по количеству сожженного топлива . Грубо говоря, спалил тысячу литров топлива — готовься менять масло.

Но такой способ годится только для педантов, у которых хватает терпения собирать топливные чеки, а затем суммировать сожженные литры.

Кроме того, подобным способом сложно сравнивать, например, трехцилиндровый Matiz и полноразмерный американский внедорожник с «восьмеркой» под капотом. Поэтому при выборе такого алгоритма нужно отталкиваться от некоего среднего для машины расхода с учетом ее класса, чтобы вести собственную «бухгалтерию».

И последнее. В отдельных случаях толчком к немедленной замене масла может послужить его реальное состояние. Скажем, если на моторном щупе висит устрашающая капля, похожая на гудрон, или, напротив, масло по консистенции стало напоминать воду, то раздумывать некогда. Понятно, что для мониторинга придется время от времени лазить под капот, но… Но мы считаем, что это не самая плохая привычка.

Фото: depositphotos.com и «За рулем»