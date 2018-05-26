От двух до пяти лет — таковы гарантийные сроки на автомобили разных производителей. Чьи обязательства предпочтительнее?

Гарантия — один из главных аргументов в пользу именно нового автомобиля. Поэтому гарантийную поддержку своей продукции обеспечивают все автопроизводители. И каждая фирма желает, чтобы человек купил именно ее продукцию, а не ушел к конкурентам. Производитель может даже пообещать, на первый взгляд, не очень-то выгодные для самого себя условия.

Новый автомобиль с гарантией и полисом каско — вот составляющие беспроблемного существования автомобилиста на наших не слишком мирных дорогах.

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Причем — парадокс! — автомобили по объективным причинам становятся со временем менее надежными, потому что сложность конструкции постоянно растет. Между тем, как гласит пословица английских капитанов, «Прочность якорной цепи равна прочности ее самого слабого звена». Чего только стоят появившиеся за последние десятилетия наддувные двигатели с изменяемыми фазами газораспределения, системы непосредственного впрыска топлива, CAN-шины, пневматические подвески, роботизированные коробки передач и т.д. За последнее время сроки своих гарантийных обязательств увеличили такие производители, как АВТОВАЗ, Аudi, УАЗ и т.д. Корейцы (Kia, Hyundai) и вовсе довели срок гарантии до пяти лет. Почему же производители не боятся продешевить?

Дело в том, что гарантия — совершенно не безвозмездный подарок. Во многом оплата расходов на ремонт по гарантии включена в конечную стоимость автомобиля. К тому же обязательное прохождение у официальных дилеров довольно большого количества техобслуживаний, прайс на которые зачастую завышен, также компенсирует потери от гарантийных ремонтов.

Большинство производителей в гарантийный период обеспечат вам бесплатный эвакуатор, если автомобиль не способен двигаться из-за внезапно возникшего дефекта.

Ограничения

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Ни один производитель не покрывает гарантией шины, расходные материалы и смазки, а также элементы, подверженные износу и разрушению даже при нормальной эксплуатации. Еще многие автопроизводители не распространяют гарантии на резиновые детали подвески. Иными словами, рычаги подвески гарантией обеспечены, а сайлент-блоки, которые запрессованы в эти рычаги, владелец уже на второй-третий год эксплуатации будет менять за свои деньги. Такой же подход у многих фирм к прокладкам (за исключением прокладки головки блока цилиндров) и сальниковым уплотнениям. Представляете, сколько таких сальниковых уплотнений на полноприводных машинах?

Практически все фирмы не берут на себя ответственность за неисправности и повреждения автомобиля, его агрегатов и деталей, кузова, лакокрасочного покрытия, а также недостатки и неисправности запасных частей, которые вызваны:

нарушением правил эксплуатации, хранения или транспортировки, действиями третьих лиц или непреодолимой силы;

использованием неоригинальных запасных частей;

использованием некачественного топлива и эксплуатационных жидкостей;

использованием автомобиля для спортивных целей, соревнований или с перегрузкой;

умышленными или неосторожными действиями владельца или третьих лиц по отношению к автомобилю (например, изменения различных узлов и агрегатов);

попаданием воды внутрь агрегатов машины при преодолении бродов и глубоких луж;

модификацией автомобиля или доработкой его конструкции;

неправильно проведенным ТО или ремонтом;

нарушением периода проведения ТО, а также использованием некачественных и не отвечающих требованиям производителя топлива, смазок, охлаждающих и других эксплуатационных жидкостей;

повреждением или коррозией кузова, возникшей в результате воздействия внешних факторов (сколы от камней, воздействие реагентов, сока и почек деревьев, птичьего помета, града, кислотных дождей, стихийных бедствий);

ДТП, попадание в неровности дорожного покрытия.

Такой автомобиль после аварии можно отремонтировать у официального дилера, но гарантии на кузов и многие другие агрегаты уже не будет.

А вот такая мелкая неприятность — не препятствие для нормальной гарантии на автомобиль.



Далее, многие производители ограничивают гарантию на такие узлы, как:

аккумуляторные батареи

стойки стабилизатора поперечной устойчивости

амортизаторы

опорные и ступичные подшипники

опоры двигателя и коробки передач

каталитические нейтрализаторы

Кто во что горазд

Раздумывая над тем, какому производителю автомобилей отнести свои деньги, советую обратить внимание на гарантийные обязательства. Некоторые производители печатают их очень мелко. Менеджеры в автосалонах обычно радостно произносят парадные гарантийные сроки и пробеги, а вот про ограничения как-то умалчивают. К примеру, малоопытный водитель собирается купить автомобиль с механической коробкой передач — пожалуйста. Но помните, что сцепление, которое может пострадать вследствие не очень грамотной эксплуатации, по гарантии большинство фирм не заменят. Здесь в выгодную сторону отличаются французские производители, которые «спонсируют обучение» при пробегах до 20 и даже до 40 тыс. км.

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Поговорим о гарантии на автомобили «большой немецкой тройки». Мерседес и БМВ остаются на прежних позициях двухлетней гарантии при неограниченном пробеге. А вот Ауди сделала большой шаг вперед. Эта компания обеспечивает либо двухлетнюю гарантию при неограниченном пробеге, либо четыре года при пробеге не более 120 тыс. км — весьма интересное предложение для тех, кто ездит не очень много. Не устроить оно может только в том случае, если автомобиль находится в корпоративном парке и имеет большие пробеги, как у такси.

А как обстоят дела с азиатскими марками? Только один производитель — Тойота — требует проводить техническое обслуживание раз в 10 тыс. км. Но зато список деталей и узлов, на которые гарантия не распространяется, один из самых коротких. На другом полюсе — корейские автопроизводители, которые очень усердно рекламируют низкие расходы на содержание автомобиля. При периодичности технического обслуживания в 15 тыс. км они вовсе не предусматривают более частую замену масла в двигателе даже при эксплуатации в тяжелых условиях. Да и гарантия выглядит наилучшей среди производителей массовых автомобилей — 5 лет или 150 тыс. км пробега. Но ремонтировать бесплатно в течение этого срока вам будут только двигатель и коробку передач. На значительную часть деталей и узлов гарантия будет год при ограничении в пробеге 16–20 тыс. км, на многие другие детали и узлы обычная гарантия 3 года/100 тыс. км.

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Автопроизводители из Китая тоже зачастую объявляют грандиозные 5 лет при пробеге 150 тыс.км. Но если оценить перечень исключений, то это почти полный каталог всех деталей, узлов и агрегатов автомобиля. Оканчиваться гарантия начинает при возрасте автомобиля год и пробеге 30 тыс. км. Причем в некороткий список входят и элементы систем питания и управления двигателем, и сальники, и подшипники. Даже многочисленные элементы салонной электроники, которыми напичканы автомобили из Китая, тоже имеют срок гарантии не более года. До пяти лет, зачастую, гарантируют только сохранность блока цилиндров (без поршневых колец и вкладышей коленвала), головки блока (без всех съемных деталей) и корпусных деталей механической коробки передач.

Интересно проследить гарантийные обязательства автопроизводителей, которые назначают разные гарантийные сроки и пробеги на разные автомобили в пределах своего модельного ряда. Например, Шкода, обеспечивая двухлетней гарантией весь модельный ряд, назначила на свой Рапид гарантию 3 года — не хуже, чем у конкурентов. Точно так же поступила компания VW с моделями Polo, Jetta, Tiguan нового поколения (с января 2017 г.). Компания Hyundai установила пятилетнюю гарантию на массовый и надежный Солярис, а также на крупные дорогие модели, продажи которых тем самым пытается стимулировать.

Заполненная сервисная книжка повышает доверие к подержанному автомобилю и увеличивает его продажную стоимость.

В общем, советую еще раз внимательно посмотреть на гарантийные обязательства производителя, прежде чем нести свои кровные в тот или иной автосалон. Ни один производитель не покрывает гарантией все узлы и детали автомобиля. У разных автопроизводителей список негарантийных случаев может различаться, но важно понять общий посыл автомобилестроителей. Далеко не все узлы и агрегаты автомобиля вам отремонтируют на протяжении гарантийного срока. А те, кто дает пятилетнюю гарантию, зачастую распространяют ее только на двигатель и коробку передач.

Выводы

При выборе марки и модели автомобиля не «западайте» на большой заявленный срок гарантии. Вначале оцените, собираетесь ли вы пользоваться автомобилем все, например, пять лет. И подумайте, что в течение тех пяти лет бесплатно ремонтировать будут только двигатель и коробку передач, да и то при соблюдении всех условий. Так что оптимальным сроком гарантии считаю три года, при этом чем меньше список ограничений, тем лучше.