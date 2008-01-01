Набивают себе цену: почему «китайцы» уже никогда не будут дешевыми?

После многолетних убытков на российском рынке автопроизводители из Поднебесной, наконец, оставили амбиции заполонить нашу страну бюджетными машинами. Сменился вектор бизнеса — теперь для них куда привлекательнее более маржинальные сегменты. О них и поговорим.

АВТОВАЗу больше не угроза

Автопроизводители из Поднебесной, которые в свое время пришли на российский рынок с дешевыми легковыми моделями, в последние годы массово переключились на более дорогие кроссоверы. Так, в шоу-румах таких марок, как Chery, FAW, Zotye и Changan, сегодня представлены исключительно автомобили класса SUV, не говоря уже о суббренде Haval, созданном концерном Great Wall специально для продажи премиальных кроссоверов и внедорожников. Однако даже у тех китайских автопроизводителей, что от легковушек не отказались, на сегмент SUV приходится не менее 70% продаж.

ТОП-10 самых продаваемых китайских SUV в России

Модель Кол-во, шт. Изм, % Мин. Цена, руб. Макс. цена, руб. Lifan X60 1045 —33,9% 739 900 979 900 Lifan Myway 837 — 849 900 899 900 Chery Tiggo 3 749 100,3% 799 900 919 900 Lifan X50 693 —29,7% 659 900 739 900 Zotye T600 529 255% 829 990 1 228 880 Chery Tiggo 5 344 5,5% 1 059 900 1 199 900 Haval H6 337 27,7% 1 119 000 1 369 900 DFM AX7 287 — 1 179 900 1 279 900 Changan CS35 245 —23,2% 799 900 925 900 Geely Emgrand X7 241 —13% 799 000 986 000

Данные автопроизводителей и АЕБ за I квартал 2018 года

Материалы по теме Самые популярные «китайцы» в России

Показательно, что в общем объеме реализации «китаемобилей» в нашей стране доля кроссоверов за последние годы выросла почти втрое — с 29% в 2011 году до 84% за первый квартал 2018-го, подсчитали в агентстве «Автостат». И хотя в целом кроссоверы и внедорожники занимают у нас позиции куда скромнее — лишь 43%, сегодня это крупнейший и самый быстрорастущий сегмент. Впрочем, по словам дилеров, китайцы устремились в этот сегмент не столько из-за набирающей обороты кроссоверомании в нашей стране, сколько из желания выбраться из убытков, освоив более доходную нишу. В самих китайских автоконцернах отмечают, что делают ставку на SUV, поскольку это является частью их глобальной продуктовой стратегии в целом. И в Поднебесной популярность данного класса автомобилей также растет бурными темпами.

Как считает директор дивизиона «Юго-Восток» ГК «АвтоСпецЦентр» Александр Зиновьев, китайские автопроизводители отказываются от продаж легковых автомобилей в России в связи с высокой конкуренцией. С момента выхода на российский рынок им так и не удалось занять весомую нишу. Повлияла на это весьма странная ценовая политика: стоимость китайских легковушек находится на том же уровне, что и у более известных российскому покупателю производителей, например Kia или Hyundai. Помимо этого особым спросом стала пользоваться и продукция отечественных автозаводов, что связано с выходом современных моделей, таких как Lada Vesta.

«В сегменте SUV такой жесткой конкуренции не просматривается, ведь автомобили, представленные в России другими более известными производителями, предлагаются по более высокой по сравнению с „китайцами“ цене. И без того не блестящие позиции китайских автомобилей на российском рынке с прекращением продаж в легковом сегменте, конечно же, упадут. Остается надеяться, что в связи с этим стоимость автомобилей не начнет расти вместе с желанием китайцев заработать», — комментирует Александр Зиновьев.

Перепись ценников

Между тем большинство «желтых» машин сегодня уже не такие доступные, как прежде. Так, средневзвешенная стоимость автомобилей ведущих китайских марок уже превзошла показатели не только бюджетных Datsun, Ravon, Lada и УАЗа, но даже Chevrolet c Renault. Самый низкий средний ценник в китайском сегменте имеет Lifan — по состоянию на март 2018-го он был равен 790,2 тыс. рублей, увеличившись к прошлому году на 14% (данные «Автостата»). А вот у Chery и Geely средняя стоимость автомобилей уже превысила 900-тысячную отметку и составляет 906,1 тыс. рублей (+6%) и 917,6 тыс. рублей (+11%) соответственно. Для сравнения, у той же Renault средневзвешенная цена за тот же период выросла всего на 5%, до 864,5 тыс. рублей.

Продажи китайских автомобилей в России

Марка Кол-во, шт. Изм., % Lifan 3332 0,8 Chery 1300 24,5 Zotye 529 250,3 Haval 492 33,3 Geely 379 —25,7 DFM 332 129 Changan 278 —12,9 FAW 265 284,1 Foton 81 252 Brilliance 40 —4,8 HTM 8 —84,1 Всего 7036 16,3

Данные АЕБ за I квартал 2018 года

Материалы по теме Автомобили, которые никому не нужны: топ аутсайдеров

По словам гендиректора ГК «Долавто» Владимира Янчука, руководство китайских автопроизводителей ориентируются в принятии решения по российскому рынку исключительно на успехи автопрома в Китае с его годовыми 28 млн продаж новых автомобилей. В результате удорожание китайских машин на протяжении последних лет привело к обвалу спроса и мизерным продажам в нашей стране. Но даже былой рост цен не компенсирует убытков китайцев в России, а против нового роста выступает сам рынок.

Впрочем, у «корейцев», которых автопроизводители из Поднебесной видят главными соперниками на российском рынке, машины стоят дороже — в среднем более 1,1 млн рублей. Тем не менее даже при более низкой цене и лучшем оснащении автомобили «Made in China» не могут тягаться с конкурентами по объему продаж. К примеру, самый популярный китайский автомобиль в России — кроссовер Lifan X60 стоимостью от 739,9 тыс. рублей — за три месяца текущего года нашел 1045 покупателей. Для сравнения, Kia Sportage (от 1,3 млн рублей) за тот же период разошелся тиражом 7,6 тыс. экземпляров. Что уж говорить о Renault Duster, чей стартовый ценник начинается от 689 тыс. рублей: его продажи составили 10,3 тыс. машин. У других китайских SUV объемы реализации еще меньше, притом что спрос на большинство из них все-таки растет. Так, в пятерку самых продаваемых кроссоверов из Поднебесной по итогам первого квартала 2018-го вошли Lifan Myway, Chery Tiggo 3, Lifan X50 и Zotye T600.

В целом нынешний рост продаж китайских машин обусловлен, прежде всего, антирекордами прошлых лет. Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, в январе-марте 2018-го россияне купили 7 тыс. «китаемобилей», что на 16% больше по сравнению с прошлым годом. Тем не менее доля «китайского сегмента» продолжает сокращаться, составив 1,8% в отчетный период. Это вдвое меньше, чем в лучшем для него в России 2013 году, после которого фиксировалась непрестанная утрата позиций.

«Невнятная стратегия на российском рынке в связке с нежеланием инвестировать в маркетинг и стремлением продаваться как „корейцы“ не позволяют рассчитывать на прорыв китайских производителей в России в ближайшей перспективе. Но дилерская сеть все-таки живет надеждами на китайский прагматизм и их здравый смысл. Они все могут, если захотят», — рассуждает Владимир Янчук.

Последнее китайское

Несмотря на скромные продажи, китайские автопроизводители продолжают расширять свои модельные ряды в нашей стране. Многообещающая новинка — первый китайский кроссовер с полным приводом Geely Atlas (от 1 млн 030 тыс. рублей), который уже в первый месяц продаж вышел в бестселлеры марки на российском рынке. Среди его конкурентов в Geely называют Kia Sportage и Hyundai Tucson, а вот китайские модели в качестве соперников в компании даже не рассматривают. Кроме того, в этом году ожидается появление в России обновленного Geely Emgrand X7.

Материалы по теме Почему рушатся планы китайцев в России?

Лидер китайского сегмента — Lifan — недавно представил российским потребителям кроссовер X70 (от 799 тыс. рублей), являющийся вторым поколением нынешнего бестселлера X60. Причем до конца нынешнего года эти модели будут продаваться в нашей стране параллельно. В этом году до России должен также добраться самый большой кроссовер марки — Lifan X80.

Компания FAW в июле планирует начать продажи обновленного Besturn Х80, к сентябрю у российских дилеров должен появится новый субкомпактный кроссовер D60, а в конце года ожидается компактный кроссовер Besturn X40. Среди российских новинок Dongfeng в этом году значатся компактный кроссовер DFM АХ4 и семиместный SUV DFM 580.

В модельном ряду Chery также ожидается прибавление — новый кроссовер Tiggo 4 займет место между моделями Tiggo 3 и Tiggo 5, но при этом по своему техническому оснащению будет на ступеньку выше. Кроме того, Brilliance в третьем квартале обещает наконец привезти компактный кроссовер V3, а в будущем рассматривает возможность продаж моделей Вrilliance V6 и V7. Ближайшие новинки от марки Haval появятся в 2019 году: это будет Haval H6 второго поколения, а также абсолютно новая SUV-модель, детали о которой в компании не раскрывают до премьеры. Стоит отметить, что производство этих автомобилей будет налажено на заводе Haval в Тульской области, а в 2020 году на конвейере предприятия к ним добавятся еще две модели.

Как говорит Александр Зиновьев, конкурентов у китайских кроссоверов в России хватает, прежде всего со стороны лидеров сегмента SUV, таких как Hyundai, Renault, Kia и Nissan. При этом по средней стоимости «китайцы» дешевле одноклассников, а к их преимуществам относятся более богатая комплектация, разнообразный и оригинальный дизайн, которым теперь чаще занимаются европейцы, имеющие опыт работы в передовых компаниях.