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Lifan X80 2.0 TSI
Длина/ширина/высота/база 4820/1934/1760/2790 мм
Семиместный Lifan X80 привезли в Россию лишь на несколько дней — на дилерскую конференцию в честь десятилетия работы компании на нашем рынке. Мы урвали его буквально на несколько часов. Поскольку Х80 ввезли по временной схеме, без растаможки, доступ на дороги общего пользования ему был закрыт — и мы назначили встречу на Дмитровском автополигоне.
Обман зрения
Китайцы и не скрывают, что при разработке «восьмидесятки» ориентировались именно на Highlander, причем не только в части дизайна. По габаритам X80 лишь чуточку меньше: 4820 мм в длину, 1934 мм в ширину и 1760 мм в высоту (против 4890/1925/1770 мм). Колесная база — точь-в‑точь: 2790 мм.
Конечно, в облике Х80 можно углядеть и другие машины — хотя бы тот же Mitsubishi Pajero Sport. Но, несмотря на все заимствования, кроссовер получился гармоничным, даже симпатичным.
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Дизайн элементов салона явно подсмотрен у других производителей. Но совмещены они вполне органично. Шестиступенчатый автомат не самый «скорострельный», но его можно пришпорить, воспользовавшись ручным режимом. Увы, рычаг не очень четко фиксируется в соответствующих пазах, а пластик вокруг «дышит». Мультимедиасистемой можно управлять с сенсорного 8-дюймового экрана. Декларирована поддержка Apple CarPlay, но мне подключить свой телефон так и не удалось.
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Полностью виртуальная панель приборов выглядит эффектно, однако считывать с нее информацию тяжело — спидометр вообще никак не оцифрован, а текущая скорость отображается лишь в маленьком окошке внутри него. Защитный экран безбожно бликует.
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Климатическая установка однозонная, но у пассажиров второго ряда есть возможность менять «погоду» со своего пульта. Предусмотрены и отдельные потолочные дефлекторы обдува.
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В топовой комплектации Х80 оснащен камерами кругового обзора, картинки с которых совмещаются на центральном мониторе. Вид сверху заметно облегчает парковку.
Кузовные элементы подогнаны неплохо, зазоры почти везде ровные. Лишь дверь багажника установлена с небольшим перекосом. Щелей, в которые можно просунуть палец, нет — культура производства растет. Надеюсь, это не особенность «выставочного» экземпляра.
Распахиваю водительскую дверь, и в нос бьет фенольное амбре. Между тем в других моделях компании такого уже давно не замечал. Может, их проветривают по нескольку дней перед продажей или выдачей на тест?
Передняя панель — лоскутное одеяло. Дизайнеры не стали особо мудрить и «одолжили» элементы с миру по нитке: руль — от DS 4, средняя часть — от Акуры TLX, центральный туннель — собирательный образ разных Infiniti. Выглядит всё неплохо, но пластик везде жесткий. На центральном туннеле пластиковый «хром» уже в царапинах. В общем, не возникает ощущения качества и добротности. Аляповатые накладки под дерево ситуацию не спасают, скорее наоборот — на ходу они заскрипели, а ведь пробег автомобиля всего-то 18 км.
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Подушка водительского сиденья, как и во многих «китайцах», коротковата. Угол ее наклона отрегулировать нельзя, несмотря на наличие множества электроприводов, поэтому ноги постоянно находятся на весу.
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Задний диван разрезан в пропорции 60:40, диапазон продольной регулировки внушительный. Удивил подлокотник, который при нормальном положении спинки не опускается до горизонтального уровня. Напитки в открытой таре не поставишь — всё расплескается.
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Назад смогут пробраться только очень гибкие пассажиры, так как сиденья второго ряда не откидываются полностью. Если кому-то из взрослых это удастся, то придется сидеть в позе кузнечика, подпирая голову коленями. Выбраться с галерки еще сложнее.
Пассажирам на дефицит мéста грех жаловаться. Пол ровный, без трансмиссионного туннеля, сзади втроем можно сесть вполне комфортно, тем более что диапазон продольной регулировки сидений сделали внушительный — во многом ради того, чтобы освободить путь на третий ряд. Но всё равно пробираться на галерку неудобно, поскольку у сидений второго ряда складываются лишь спинки. Да и места на камчатке — только для детей.
При семиместной компоновке багаж класть почти некуда. Но если сложить второй и третий ряды сидений, в салоне хоть холодильник перевози. Большая машина.
Скорость доставки
В Россию X80 приедет в единственном варианте — с 2-литровым бензиновым турбомотором собственной разработки, который выдает 192 л.с. и 286 Н·м. На рынке Китая есть и другие версии — с лицензионными атмосферниками Mitsubishi объемом 1,8 и 2,4 литра, но мы их, скорее всего, не увидим. У Лифана в базовом исполнении коробка передач — механическая шестиступенчатая, а у этой машины, в топовой версии, - классический автомат с таким же количеством ступеней.
Признаться, от силового агрегата я ждал большей прыти. Если на городских скоростях запаса тяги хватает, то при обгонах на загородных 80–110 км/ч маневры приходится просчитывать заранее.
С прочими ездовыми повадками тоже не всё просто. Подвеска неплохо справляется с крупными ямами и колдобинами, но очень подробно транслирует все мелкие дефекты дороги, которые дрожью пробегают по рулю, сиденьям и прочим деталям салона. Рулевое управление с электроусилителем по-китайски слишком легковесное. Причем усилие на руле не возрастает даже с ростом скорости, а хочется информативной обратной связи.
Про тормоза расскажу в следующий раз: машина новая, колодки толком не притерлись. Но откуда в начале хода педали тормоза такой люфт? Надеюсь, хотя бы часть проблем решат при адаптации автомобиля к нашим условиям: Х80 будут выпускать методом крупноузловой сборки в Черкесске, на заводе «Дервейс».
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Сиденья второго и третьего рядов складываются, образуя ровный пол. При такой конфигурации багажный отсек поражает размерами.
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В подполье — лишь неглубокий органайзер с инструментами да пара небольших боковых ниш. Запасное колесо подвешено под бампером.
Главный недостаток Лифана — отсутствие полного привода. У китайцев в планах есть трансмиссия с подключаемой задней осью, но ее перспективы туманны. Внедорожный арсенал ограничивается 180‑миллиметровым клиренсом, ассистентом спуска с горы и отключаемой системой стабилизации.
На все изъяны невольно закрываешь глаза, когда узнаёшь цену. Lifan вообще известен своей агрессивной политикой ценообразования, но на сей раз производителю удалось удивить даже китайцев, привыкших к недорогим машинам на домашнем рынке. На родине за Х80 дилеры просят, в пересчете на наши, от 950 000 до 1 300 000 рублей, и этот уровень китайцы планируют сохранить и у нас. Миллион за большой семиместный кроссовер, который легко спутать с Тойотой, — где еще найдешь такой? Только если на Алиэкспрессе.
|Размер. Оснащение. Цена!
|От флагманского кроссовера ожидаешь большего комфорта, привод — только передний
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