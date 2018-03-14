Самый большой кроссовер марки Lifan появится на нашем рынке не раньше чем во второй половине этого года, но мы уже испытали его нашими дорогами.

Lifan X80

Lifan X80 2.0 TSI Длина/ширина/высота/база 4820/1934/1760/2790 мм

Снаряженная/полная масса 1885/н. д. кг

Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1984 см³; 141 кВт/192 л.с. при 5000 об/мин; 286 Н·м при 1600–3600 об/мин

Топливо/запас топлива АИ‑95/72 л

Трансмиссия передний привод; А6

Семиместный Lifan X80 привезли в Россию лишь на несколько дней — на дилерскую конференцию в честь десятилетия работы компании на нашем рынке. Мы урвали его буквально на несколько часов. Поскольку Х80 ввезли по временной схеме, без растаможки, доступ на дороги общего пользования ему был закрыт — и мы назначили встречу на Дмитровском автополигоне.

Обман зрения

Когда эвакуатор с Лифаном заехал на территорию полигона, я даже не обратил на него внимания — Хайлендера, что ли, никогда не видел? И лишь приглядевшись, понял: это не Toyota!

Китайцы и не скрывают, что при разработке «восьмидесятки» ориентировались именно на Highlander, причем не только в части дизайна. По габаритам X80 лишь чуточку меньше: 4820 мм в длину, 1934 мм в ширину и 1760 мм в высоту (против 4890/1925/1770 мм). Колесная база — ­точь-в‑точь: 2790 мм.

Конечно, в облике Х80 можно углядеть и другие машины — хотя бы тот же Mitsubishi Pajero Sport. Но, несмотря на все заимствования, кроссовер получился гармоничным, даже симпатичным.

Дизайн элементов салона явно подсмотрен у других производителей. Но совмещены они вполне органично. Шестиступенчатый автомат не самый «скорострельный», но его можно пришпорить, воспользовавшись ручным режимом. Увы, рычаг не очень четко фиксируется в соответствующих пазах, а пластик вокруг «дышит». Мультимедиасистемой можно управлять с сенсорного 8-дюймового экрана. Декларирована поддержка Apple CarPlay, но мне подключить свой телефон так и не удалось.

Полностью виртуальная панель приборов выглядит эффектно, однако считывать с нее информацию тяжело — спидометр вообще никак не оцифрован, а текущая скорость отображается лишь в маленьком окошке внутри него. Защитный экран безбожно бликует.

Климатическая установка однозонная, но у пассажиров второго ряда есть возможность менять «погоду» со своего пульта. Предусмотрены и отдельные потолочные дефлекторы обдува.

В топовой комплектации Х80 оснащен камерами кругового обзора, картинки с которых совмещаются на центральном мониторе. Вид сверху заметно облегчает парковку.

Кузовные элементы подогнаны неплохо, зазоры почти везде ровные. Лишь дверь багажника установлена с небольшим перекосом. Щелей, в которые можно просунуть палец, нет — культура производства растет. Надеюсь, это не особенность «выставочного» экземпляра.

Распахиваю водительскую дверь, и в нос бьет фенольное амбре. Между тем в других моделях компании такого уже давно не замечал. Может, их проветривают по нескольку дней перед продажей или выдачей на тест?

Передняя панель — лоскутное одеяло. Дизайнеры не стали особо мудрить и «одолжили» элементы с миру по нитке: руль — от DS 4, средняя часть — от Акуры TLX, центральный туннель — собирательный образ разных Infiniti. Выглядит всё неплохо, но пластик везде жесткий. На центральном туннеле пластиковый «хром» уже в царапинах. В общем, не возникает ощущения качества и добротности. Аляповатые накладки под дерево ситуацию не спасают, скорее наоборот — на ходу они заскрипели, а ведь пробег автомобиля всего-то 18 км.

Подушка водительского сиденья, как и во многих «китайцах», коротковата. Угол ее наклона отрегулировать нельзя, несмотря на наличие множества электроприводов, поэтому ноги постоянно находятся на весу.

Задний диван разрезан в пропорции 60:40, диапазон продольной регулировки внушительный. Удивил подлокотник, который при нормальном положении спинки не опускается до горизонтального уровня. Напитки в открытой таре не поставишь — всё расплескается.

Назад смогут пробраться только очень гибкие пассажиры, так как сиденья второго ряда не откидываются полностью. Если кому-то из взрослых это удастся, то придется сидеть в позе кузнечика, подпирая голову коленями. Выбраться с галерки еще сложнее.



Руль регулируется по вылету и углу наклона. Рослым водителям может не хватить мéста над головой: часть полезного объема съедает люк. Как и во многих других китайских автомобилях, подушки и спинки сидений коротковаты. Обивка из кожзама скользкая, а боковой поддержки почти нет, поэтому в поворотах приходится крепко держаться за руль.

Пассажирам на дефицит мéста грех ­жаловаться. Пол ровный, без трансмиссионного туннеля, сзади втроем можно сесть вполне комфортно, тем более что диапазон продольной регулировки сидений сделали внушительный — во многом ради того, чтобы освободить путь на третий ряд. Но всё равно пробираться на галерку неудобно, поскольку у сидений второго ряда складываются лишь спинки. Да и места на камчатке — только для детей.

При семиместной компоновке багаж класть почти некуда. Но если сложить второй и третий ряды сидений, в салоне хоть холодильник перевози. Большая машина.

Скорость доставки

В Россию X80 приедет в единственном варианте — с 2-литровым бензиновым турбомотором собственной разработки, который выдает 192 л.с. и 286 Н·м. На рынке Китая есть и другие версии — с лицензионными атмосферниками Mitsubishi объемом 1,8 и 2,4 литра, но мы их, скорее всего, не увидим. У Лифана в базовом исполнении коробка передач — механическая шестиступенчатая, а у этой машины, в топовой версии, - классический автомат с таким же количеством ступеней.

Признаться, от силового агрегата я ждал большей прыти. Если на городских скоростях запаса тяги хватает, то при обгонах на загородных 80–110 км/ч маневры приходится просчитывать заранее.

Конструкция подвески позаимствована у Хайлендера: стойки McPherson спереди, независимая двухрычажка сзади. А вот настройки и плавность хода скопировать не удалось. Полного привода нет и в ближайшее время не предвидится.

С прочими ездовыми повадками тоже не всё просто. Подвеска неплохо справляется с крупными ямами и колдобинами, но очень подробно транслирует все мелкие дефекты дороги, которые дрожью пробегают по рулю, сиденьям и прочим деталям салона. Рулевое управление с электроусилителем по-китайски слишком легковесное. Причем усилие на руле не возрастает даже с ростом скорости, а хочется информативной обратной связи.

Про тормоза расскажу в следу­ющий раз: машина новая, колодки толком не притерлись. Но откуда в начале хода педали тормоза такой люфт? Надеюсь, хотя бы часть проблем решат при адаптации автомобиля к нашим условиям: Х80 будут выпускать методом крупноузловой сборки в Черкесске, на заводе «Дервейс».

Сиденья второго и третьего рядов складываются, образуя ровный пол. При такой конфигурации багажный отсек поражает размерами.

В подполье — лишь неглубокий органайзер с инструментами да пара небольших боковых ниш. Запасное колесо подвешено под бампером.



Главный недостаток Лифана — отсутствие полного привода. У китайцев в планах есть трансмиссия с подключаемой задней осью, но ее перспективы туманны. Внедорожный арсенал ограничивается 180‑миллиметровым клиренсом, ассистентом спуска с горы и отключаемой системой стабилизации.

На все изъяны невольно закрываешь глаза, когда узнаёшь цену. Lifan вообще известен своей агрессивной политикой ценообразования, но на сей раз производителю удалось удивить даже китайцев, привыкших к недорогим машинам на домашнем рынке. На родине за Х80 дилеры просят, в пересчете на наши, от 950 000 до 1 300 000 рублей, и этот уровень китайцы планируют сохранить и у нас. Миллион за большой семиместный кроссовер, который легко спутать с Тойотой, — где еще найдешь такой? Только если на Алиэкспрессе.