Уникальные функции кроссовера Лада Азимут

Самые важные для автомобилистов события — в новом выпуске «Разборки недели».

Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов и главный редактор «За рулем» Максим Кадаков первыми протестировали кроссовер Лада Азимут, который поступит в продажу через несколько недель. Машина готова удивить будущих владельцев уникальными опциями. Впервые на Ладе, да и в мировой практике, появятся обогреваемые боковые стекла. Уникальна и возможность подогрева сидений первого и второго рядов с тачскрина. Такой опцией могут похвастать далеко не все автомобили премиум-класса.

Кроме того, на Азимуте появились панорамная крыша, электропривод двери багажника, камеры кругового обзора, беспроводная зарядка смартфона и селектор выбора режимов движения. Многими сервисами можно управлять голосом.

До конца года начнутся продажи Geely EX2

Компания Geely объявила о скором дебюте в России популярного электромобиля Geely EX2. Это самая доступная «электричка» китайского бренда. Автомобиль имеет лаконичный дизайн и относится к классу компактных хэтчбеков. Бестселлер уже продают в Белоруссии за вполне разумные деньги (1 400 000 рублей).

Lixiang L8 сертифицирован в России

Гибридный кроссовер Lixiang L8 сертифицирован в России. В продажу поступят две версии стоимостью 10 390 000 и 11 690 000 рублей. На электричестве автомобиль проезжает 353 километра, а общий запас хода составляет 1385 километров.

Автопутешествие на гибридах Esteo

Премиальный автомобильный бренд Esteo организовал автопутешествие «910 км осени Левитана». Мы проехали почти тысячу километров по маршруту «Москва – Суздаль – Кострома – Плес –Переславль-Залесский» и протестировали гибридные модели Esteo V27, Exlantix ET и Exlantix ET8.

Качественная продукция от бренда FELIX

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Защита дизельных автомобилей с присадками LIQUI MOLY

Как защитить дизельный ДВС от холодов и топлива низкого экологического класса? Объясняет представитель компании «Аллея групп» – старейший дистрибьютор бренда Liqui Moly в России.

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