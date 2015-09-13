Китайские автомобили в России: ветер с Востока

Кризис в российской экономике затронул всех автопроизводителей. Что будут делать в этих условиях китайские компании?

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Работающие на российском рынке китайские компании можно разделить на две группы. Это четверка лидеров — Lifаn, Geely, Great Wall, Chery — и все прочие, в основном государственные китайские автогиганты. Госкомпании пришли в Россию позже; собственных моделей, которые можно предлагать за рубежом, у них немного (машины, выпускаемые совместно с крупными мировыми автоконцернами, продаются только на рынке Китая), зато есть мощная финансовая поддержка.

И тем и другим я задавал один вопрос: как выжить на стагнирующем российском рынке?

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Генеральный директор «Лифан Моторс Рус» Сунь Цзецзюнь:

— Российский рынок падает, и все поднимают цены. Но повышать их сообразно падению рубля нельзя — приходится мириться с убытками, чтобы продавать машины и сохранить дилерскую сеть. В условиях кризиса 2009 года некоторые китайские компании ушли с рынка, а мы остались и выиграли затем на подъеме, который последовал в 2010 и 2011 годах.

Что же делать? Во‑первых, разумно повышать цены и пускать рублевые средства в оборот (можно класть их на депозит, поскольку процентные ставки в России значительно выше, чем в Китае). Во‑вторых, мы возим из России в Китай разные товары, что сейчас весьма выгодно. В‑третьих, нужно тратить рубли здесь, что мы и делаем, вкладывая в строительство завода в Липецкой области — в пересчете на юани наши расходы на стройку даже уменьшились.

К августу 2017 года завод должен быть пущен; к тому времени ожидается экономический подъем, к которому мы будем основательно подготовлены. Модели, которые сейчас выпускает завод Дервейс (Lifan X60, Cebrium, Solano, Celliya, Smily), мы трогать не будем, а в Липецке сконцентрируемся на новых полноприводных кроссоверах Х70 и Х80 с двухлитровыми турбомоторами.

05-China07-zr07-15 Бизнес-седан Lifan 820 ожидают в России к концу года.

Бизнес-седан Lifan 820 ожидают в России к концу года.

На первом этапе будем возить детали из Китая, как делаем это сейчас для Дервейса (из местного там только аккумуляторы и колеса), а затем начнем работу с российскими поставщиками. Выбор заводской площадки определялся в основном наличием потенциальных поставщиков в радиусе 200–300 км.

Кризис — удобный момент для совершенствования дилерской сети. Раньше покупатели китайских автомобилей были фактически лишены гарантии, обслуживания и запчастей. Продажей китайских машин занимались мелкие фирмы, которые не хотели нести лишние расходы. Сейчас мы выстраиваем бизнес по стандартам нашей компании, в соответствии с которыми предлагаем работать и дилерам.

Гарантия на наши машины — пять лет или 150 000 км. В Москве есть центральный склад запчастей, позволяющий удовлетворять 98% возможных запросов.

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— Ближайшие год-два будут непростыми, но их нужно пережить. Показательным для нас станет 2017 год, когда на российский рынок выйдет несколько новых моделей Geely.

Недоверие к китайским автомобилям стало результатом не их низкого качества, а подхода первых продавцов, которые в желании побыстрее заработать забывали завозить запчасти и не думали об обслуживании. Так сложился негативный образ китай ского автомобиля как одноразового. Лишь когда увеличились объемы реализации, китайские производители решили напрямую заняться созданием собственной сбытовой сети. Сначала по этому пути пошла фирма Chery, затем Geely и Lifan.

То, что хорошо для китайцев, не всегда хорошо для россиян. Например, китайские банки работают в России, но не занимаются потребительским кредитованием — и дилеры не предлагают китайские машины в кредит. Дело в том, что жители Китая никогда не купят автомобиль на последние деньги, а уж тем более на заемные. Россияне же охотно покупают в кредит. Получается, спрос на кредитные автомобили есть, а предложения нет, и, чтобы преодолеть этот разрыв, фирма Geely заключила соглашение о создании финансовых продуктов с банком BNP Paribas.

02-China07-zr07-15 Geely CS9 появится в России к концу года.

Geely CS9 появится в России к концу года.

Первые китайские автомобили были привезены в Россию в начале 2000‑х годов и по техническому уровню соответствовали европейским начала 1990‑х. С тех пор сделан огромный шаг вперед. Сегодня машины не копируются, а проектируются с учетом современных требований. Наглядный пример — Geely GC9 (ЗР, 2015, № 6).

В работе на российском рынке четко прослеживается разница в подходах между частными компаниями и государственными. Частные, Geely, Lifan, Great Wall и Chery (со смешанным капиталом), или, как их называют в России, «большая китайская четверка», уже работают и имеют собственную систему дистрибуции. А государственные фирмы присматриваются и ждут команды сверху.

Мы осуществляем инвестиционный проект в Белоруссии. Совместное закрытое акционерное общество «БЕЛДЖИ» принадлежит ОАО «БелАЗ», корпорации Geely и совместному ЗАО «Союзавтотехнологии». На заводе в Борисове по крупноузловому циклу из SKD-комплектов собирается кроссовер Emgrand X7, который поставляется в Россию. Выпускаются также модели SC7 и LC Cross, но они не идут на российский рынок.