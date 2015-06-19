Geely GC9: круги на воде

Немногие «китайцы» могут похвастаться такой динамикой: GC9 с двигателем V6 разгоняется до 235 км/ч. Изменит ли седан Geely отношение россиян к китайским автомобилям?

03 Geely GC9. Производство Нинбо (КНР). В России с третьего квартала 2015 года.

Рано или поздно это должно было случиться. Не важно, какая компания — государственная или частная — преподнесла этот сюрприз, но важно, что из Поднебесной, и важно, что сейчас. Китайская фирма Geely сделала достойный автомобиль мирового уровня.

Я с удовольствием расположился на заднем пассажирском месте и развлекаюсь электрорегулировкой кресла. Седан класса D предлагает возможности люксового сегмента. Просторно настолько, что можно вытянуть ноги. Через стеклянную крышу (элемент только дорогих комплектаций) можно наслаждаться бездонной голубизной неба и плывущими в нем белыми чайками. Близость моря обеспечивает удобную и недорогую отгрузку готовых машин по всему свету. К нам первые партии пойдут через порт Риги, а потом Geely планирует организовать сборку на мощностях совместного с Белоруссией предприятия в Борисове, под Минском.

Еще совсем недавно даже не самый утонченный нюх безошибочно отличал китайский автомобиль от других по характерному фенольному запаху дешевой пластмассы в салоне. А в GC9 обоняешь чистые волны морского бриза — на улицу выходить не хочется. Это работа систем контроля запахов в салоне и качества воздуха, а не просто дезодорант, воткнутый в щель воздуховода. В отделке салона использованы экологически чистые материалы. Кожаная обивка сидений входит в стандартное оснащение.

01 Ниспадающая линия крыши стилистически роднит GC9 с автомобилями гран-туризмо, но это четырехдверный седан. На некоторых рынках он будет продаваться как Emgrand GT.

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Флагманский седан хорош и тем, что в его облике нет никаких заимствований. Ничего общего и с автомобилями Volvo, хотя шведская фирма теперь входит в империю Geely. Над новинкой работала международная команда дизайнеров во главе с Питером Хорбери, который прежде руководил дизайнерами Volvo, а теперь отвечает за стиль обеих марок. Я убежден, что успех автомобиля определяет дизайнер, поскольку внешний облик машины имеет решающее значение при покупке. Питера Хорбери можно поздравить.

Что касается ходовых качеств и динамики GC9, здесь, похоже, тоже всё в порядке. Когда в 2013 году на салоне в Шанхае демонстрировался прообраз будущего GC9, пошли слухи, что Geely позаимствовала платформу Volvo S80. Так вот, фирма Geely создавала GC9 самостоятельно, поскольку к тому времени не имела прав на использование ноу-хау Volvo. Шведских специалистов привлекли для доводки шасси, а помогали им британские гонщики из компании Prodrive.

Едет GC9 очень неплохо! Плавная на ходу «девятка» не сильно кренится в поворотах и уверенно держит дорогу. Данных о разгоне до сотни производитель не предоставил. По ощущениям, автомобиль со 163‑сильным турбомотором 1.8, на котором мне довелось прокатиться, укладывается в 11 секунд. При этом двигатель и шестиступенчатая автоматическая коробка работают слаженно, переходы с передачи на передачу плавные, без рывков. В спокойном режиме вообще создается впечатление, что разгон происходит линейно.

04 Емкость багажника 512 литров — впечатляет, но вот проем так и хочется немного расширить.

Примечательно, что коробки передач Geely поставляет себе сама — они едут из Австралии, с принадлежащего этой китайской компании завода трансмиссий Drivetrain Systems International (DSI), одного из крупнейших в мире. На все GC9 устанавливают только автоматы — механики нет и в помине. Наиболее мощная версия с V‑образной «шестеркой» оснащается таким же шестиступенчатым автоматом, но у нее более жесткая и короткоходная подвеска, а клиренс на 10 мм меньше.

«Девятка» Geely укомплектована современными средствами помощи водителю. Это и активный круиз-контроль с функцией полной остановки, и система предупреждения о пересечении линии разметки, и камеры кругового обзора, и автоматический парковщик.

Автомобиль предупредит водителя о появлении объектов в мертвой зоне. Мультимедийная система с навигацией имеет выход в Интернет; звуком распоряжается аудиосистема Infinity. Двигатель пускается кнопкой.

А еще Питер Хорбери обратил мое внимание на новый рисунок решетки радиатора, означающий расходящиеся на водной глади круги от упавшей капли.

05 Строгий интерьер в сочетании с качественными отделочными материалами создает обстановку делового комфорта. Передняя панель выглядит весьма эффектно, а слегка развернутая к водителю центральная консоль и большой монитор намекают на драйверский характер. Проекционный дисплей сообщит о скорости, нужном повороте, позволит настроить безопасную дистанцию.

Поначалу я не придал этому особого значения. Но потом, поездив на машине, понял, что у Geely получился достойный похвал автомобиль, — и эта упавшая капля приобрела особый философский смысл.

Она нарушила покой в автомобильном мире, и разбегающиеся от нее круги выходят далеко за рамки отдельно взятой радиаторной решетки.

Красота в деталях

Питер Хорбери, первый вице-президент группы Geely и ее главный дизайнер

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Модель GC9 — первый плод его работы на этом посту. Питеру приходилось синтезировать европейский опыт и китайскую культуру. Хорбери считает, что создавать обезличенные автомобили не имеет смысла: каждый должен нести элементы страны происхождения. И не без гордости заметил, что ему удалось избежать заимствований.

В отделке GC9 можно найти элементы традиционной китайской каллиграфии и национальных орнаментов — они читаются, в частности, в решетках переднего бампера и накладках на динамики акустической системы