Глава Great Wall: кроссоверы Haval подешевеют. И другие сюрпризы будут!

Марка Great Wall была одной из первых китайских компаний, пришедших в Россию. Сегодня она у нас не представлена, зато есть ее новый бренд Haval, а через пару лет на дорогах появятся кроссоверы еще более молодой марки Wey. О них, а также о строящемся заводе под Тулой мы и спросили топ-менеджеров — президента Ван Фэнин и вице-президента Сэмюэля Чена.

Президент Great Wall Motor Ван Фэнин.

Вице-президент Great Wall Motor Сэмюэль Чен.



— Как будет развиваться марка Haval на российском рынке? Сейчас наметилась тенденция к его росту, однако многие оценивают положительную динамику скептически, как не имеющую под собой реальных оснований.

— Мы верим в Россию и ее большой потенциал. Теоретически мы рассматриваем возможность вывода на ваш рынок всех семейств из нашей гаммы. До 2020 года совершенно точно будут продаваться только автомобили серии Н. Потом начнем знакомить российских автомобилистов с нашей пекинской премьерой — кроссовером F-серии.

Новая силовая установка, которую примеряют одна за другой модели Haval: двигатель 1.5 турбо в сочетании с 7-ступенчатым преселективным роботом.

— Когда запустите завод под Тулой и какие модели планируете локализовать?

— Строительство идет полным ходом, согласно графику. Заработать конвейер должен в конце текущего года. Для начала освоим две модели. Первая — это Haval H6, представленный в обновленном виде в Пекине. Вторую пока держим в секрете. Могу лишь сказать, что это будет абсолютно новый SUV, его пока нет в гамме марки Haval. Так что, ждите сюрприза. За ними последуют Haval F5 и модели бренда Wey. Последний появится в России после 2020 года, но не позже 2025-го. Более точные сроки пока назвать не можем, все будет зависеть от рынка.

Haval F5 призван омолодить покупателей бренда. Кроссовер стильно выглядит снаружи и внутри. Очевидный минус — отсутствие полного привода.

Haval F5



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— Что с уровнем локализации производства? Какие планируются объемы выпуска с учетом реальной емкости российского рынка? Ведь в 2017 году Haval продал у нас всего 1894 автомобиля, а собственный завод полного цикла предусматривает совсем другие объемы.

— Конечно, мы ищем российских поставщиков, думаем о том, чтобы перенести с собой и часть китайских компаний. На начало 2019 года локализация российских автомобилей Haval должна быть на уровне 30%. До 2021 года предполагаем выйти на уровень 60%. Рассматриваем возможность собирать в вашей стране двигатели (турбированные «четверки» объемом 1,5 литра. — Прим. ред.). Мощность завода на первом этапе составит до 100 000 автомобилей в год, а дальше мы планируем расширить его до 200 000 автомобилей. Машины будут продаваться не только в России, но и пойдут на экспорт в страны бывшего СССР. Прежде всего — в Белоруссию и Казахстан.

Кроссоверы Wey позиционируются как премиальные SUV. Серийными стали три модели, включая подключаемый гибрид P8. А в статусе новинки на стенде красовался Wey RS7 в агрессивном обвесе.

Wey SUV



— Планы более чем амбициозные! Чем собираетесь привлекать клиентов? Кого видите в качестве основных конкурентов?

— Цены на локализованные кроссоверы Haval будут ниже нынешних. Это станет одним из весомых аргументов в пользу наших автомобилей. Точные цифры сейчас не назовем, но предложение окажется привлекательным. Бренд Wey предлагает хорошо оснащенные машины, так что его соперниками мы видим представителей Японии. «Корейцы» не имеют таких опций по части безопасности, не предлагают аналогичных технологий.

Концептуальный Wey-X стал одной из самых ярких премьер Пекина.

Wey-X



— Что представляет собой Haval F5, который стилистически близок к премиальным вседорожникам Wey?

— Это кроссовер, ориентированный на молодых людей до 35 лет. Мы хотим омолодить аудиторию марки Haval и потому запустили эту серию. Но пока эта модель будет только переднеприводной. Кстати, рисовал ее французский дизайнер Рэймон Джина. Он перешел в Great Wall в 2014 году с должности директора по интерьерам Alfa Romeo.

В Пекине презентовали новый бренд гиганта Great Wall — Ora. Под ним станут выпускать городские компакты на альтернативном топливе.

Ora



— А как будет развиваться Haval в глобальном масштабе? Какие технологии стоит ожидать на машинах бренда?

— Мы не отстаем от общемировых трендов. Ведутся работы по экономичным двигателям с циклом Миллера, электрическому турбонаддуву, «мягким» гибридам с вспомогательной сетью на 48V, автопилоту. Последний должен появиться на наших серийных машинах в 2020 году, и это будет система третьего уровня автономности из пяти. Пока же мы с гордостью представляем наши последние собственные разработки — турбомотор объемом 1,5 литра и 7-ступенчатый преселективный робот. Они также получат развитие.