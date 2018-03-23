С утра пораньше я поставил машину на дворовую стоянку, закрыл ладонью эмблему и просил выходящих из дома соседей определить марку. Что только они не называли! И Opel, и Peugeot, и даже Land Rover. Когда я открывал эмблему и объявлял, что это «китаец», соседи округляли глаза. Один из самых симпатичных китайских кроссоверов!

Coupe? С этим китайцы погорячились. От купе тут лишь плавно ниспадающая линия крыши да крупные для такого рода машины 19‑дюймовые колеса. Впрочем, это камешек и в огород немецких премиум-марок, которые ввели в обиход понятие «кросс-купе».

Интерьер тоже вполне европейский, без несуразностей. Мягкий пластик, убедительные накладки под шлифованный алюминий, перчаточный ящик выстлан мягким матери­алом. И никакого фенольного запаха.

Haval H6 Coupe Салон симпатичный, с неплохой отделкой.

Haval H6 Coupe В глубоких колодцах не бывает бликов даже в солнечную погоду.

Haval H6 Coupe Можно менять цвет контурной подсветки по собственному усмотрению. Предлагается шесть вариантов.

Haval H6 Coupe Подрулевые лепестки роботизированной коробки — базовое оснащение.



Эргономика — вполне. Руль регулируется по высоте и вылету. Электрифицированные сиденья имеют удобный профиль (но хочется опустить их чуть ниже). Кнопки находятся там, где им и положено быть.

Поскольку у меня машина в топ-исполнении Elite, «плюшек» хватает: система контроля мертвых зон, электромеханический ручник, кожаная обивка, панорамная крыша, контурная подсветка и двухзонный климат-контроль. Последний, правда, работает так себе. Выставляю привычные 20 градусов, а в машине дубак. Приходится «поднимать ставку» до 24 градусов. С обогревом сидений все наоборот: уже на первой ступени он жарит утюгом, а на второй и вовсе подгораешь. А отсутствие навигационной системы и электропривода двери багажника в машине ценою 1,6 млн рублей вызывает недоумение.

Haval H6 Coupe Сзади весьма просторно. Угол наклона спинок регулируется.

Haval H6 Coupe Двухступенчатый обогрев задних сидений — прерогатива топ-комплектации Elite. На розетку и USB-разъем китайцы не расщедрились.

Заниженная крыша не давит на голову тем, кто сидит сзади: мéста навалом. Но диван скроен так себе: боковой поддержки почти нет, продольная регулировка не предусмотрена. Из всех радостей — подлокотник (без петли, я едва не поломал ногти, выцарапывая его из гнезда) и регулировка спинок по углу наклона.

Двухлитровая 190‑сильная «турбочетверка» с непосредственным впрыском — собственная, как уверяют китайцы, разработка. В связке с ней работает 6-ступенчатая автоматизированная коробка 6DCT с двумя мокрыми сцеплениями производства известной фирмы Getrag. Назвать их союз прекрасным не могу. Динамики хватает, но дерганые переключения выводят из себя. Особенно резко робот переходит с первой передачи на вторую, — надолго ли его хватит? Чем выше скорость, тем меньше дерготни. Данных о разгоне Haval не предоставляет (за брендом водится такой грешок). По ощущениям, сотню H6 Coupe набирает секунд за десять.

Плотная подвеска хорошо держит удар даже на жестких неровностях, но трясет машину изрядно. Управляемость не ахти. Поворачиваемость недостаточная, поэтому всякий раз Haval стремится вывалиться наружу виража. В снегопад остро не хватает полного привода, который недоступен даже за доплату (львиная доля Хавейлов реализуется в КНР, где полный привод нужен, как парус подводной лодке). Да и клиренс скромный — 170 мм. Поэтому на бездорожье я не совался, лишь прохватил по припорошенной грунтовке, по которой проедет обычная легковушка.





Haval H6 Coupe Крупная надпись говорит о том, что китайцы более не стесняются своих автомобилей.

Haval H6 Coupe Пороги, прикрытые дверями, всегда остаются чистыми.

Haval H6 Coupe Багажник невелик, притом что привода на задние колеса нет, а под полом лишь докатка.



Неплохой автомобиль, пусть и без полного привода. По некоторым параметрам дотянулся до одноклассников из Южной Кореи, Японии и Европы. Но и цéны не стоят на месте: базовый H6 Coupe обойдется в 1 500 000 рублей, а нашпигованный опциями, как тестовый, - в 1 630 000 рублей. По такой цене есть Ford Kuga, Kia Sportage, Nissan X‑Trail — полно­приводные!

Вся надежда — на локальную сборку, которая должна немного сбить цéны. В следующем году Haval запустит в Тульской области завод полного цикла, оборудование для него уже закуплено. Какие именно модели встанут на конвейер, китайцы пока не говорят. Если это будет H6 Coupe, я не расстроюсь.