Как взламывают автомобили через CAN-шину

Бьюсь об заклад, такого вы еще не видели. Да и я, признаться, тоже. Серийный Ford Focus. Рядом — инженер с ноутбуком. Одно нажатие виртуальной кнопки на ноутбуке — и вдруг грохот, специфический запах сгоревшей селитры и оседающий тальк от взорвавшейся подушки безопасности. Вместо ноутбука может быть смартфон, а вместо Фокуса — ваша машина.
Автомобиль как орудие убийства
В этот раз никто не пострадал. Ведь я нахожусь в одной из лабораторий инжинирингового центра Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. И для экспериментов здесь используют не полноценный Ford Focus, а лишь переднюю панель его салона.Молодые программисты утверждают: современные автомобили с CAN-шиной, доступом в интернет и подключением к гаджетам никак не защищены от внешнего воздействия на любую из систем. А это открывает широчайшие возможности для злоумышленников.
К примеру, едет машина в крайней левой полосе и вдруг... самостоятельно поворачивает руль и выскакивает на встречку. Водитель от неожиданности не успевает среагировать, да и пересилить электроусилитель не так-то просто. Авария, катастрофа. Для всех виновник аварии очевиден, но водитель-то ни при чем! Если он вообще останется жив после лобового столкновения.
Угрозы информационной безопасности автомобиля
Конечно, «рулить» извне можно только автомобилем, оснащенным автоматическим парковщиком. Если автопарковщика нет, можно придумать другие изощренные способы — например, дистанционно давить на газ «в пол».
Цели вмешательства извне могут быть самыми разными — от покушения на сильных мира сего с помощью «взбесившейся машины» до банальных подстав на дороге. Автоугонщики активно используют ультрасовременное оборудование и пробелы в защите систем бесключевого доступа. Уверен, что и подставщики быстро обзаведутся новыми инструментами, чтобы увеличить свои доходы.
На иномарках CAN-шины (англ. controller area network — сеть контроллеров) в бортовой электросети применяются не один десяток лет. Перешли на них и отечественные производители. CAN-шина обеспечивает двухстороннюю связь между всеми электронными блоками и системами машины: по ней передаются команды ко всем исполнителям, а те посылают обратные сигналы, которые прочие системы безоговорочно выполняют. В этом и кроется уязвимость современного автомобиля.
В чужой власти
Злоумышленник подключает «жучок» к проводке машины там, куда легче всего подобраться. Например, к цепи, идущей на фару или указатель поворота. Получив питание, новый блок передает любую команду в общую сеть автомобиля, и адресат (конкретный узел или устройство) ее выполняет. Таким способом можно вывести из-под контроля водителя электронную педаль газа, электроусилитель руля, фары и стеклоочистители (ночью и в дождь их выключения хватит для аварии), дверные замки — вообще всё! Можно устроить ДТП любой степени тяжести, остановить машину, получить доступ в салон, дезориентировать водителя. Принцип активации «жучка» — на выбор преступника: по времени, по координатам, с помощью дистанционного управления.
Возможен иной путь — через внешние сети. Мультимедиасистема автомобиля не имеет доступа в интернет? Не проблема! Хакеры будут действовать через ваш подключенный к Глобальной паутине смартфон. Вы же подключили его к головному устройству машины через Bluetooth для общения по громкой связи? Этого достаточно, чтобы он послужил шлюзом для доступа к бортовой мультимедийной системе, а через нее по CAN-шине и ко всей электронике автомобиля. И снова появляется возможность отправить любую разрушительную команду. Аналогичным образом можно использовать модули ЭРА-ГЛОНАСС и навороченные сигнализации.
Наконец, еще один способ вывести машину из-под контроля — залить в штатный блок прошивку, содержащую в себе вредоносный код. Дойдя до него, система выполнит команду, не заподозрив подвоха. Более того, после этого инородные строки могут исчезнуть из программы — и ни одна экспертиза не обнаружит их следов. Крайним будет водитель!
Коробочка с сюрпризом
Мы все свято уверены, что «восстание машин» возможно только в автопилотируемом будущем, а нынешние автомобили находятся под нашим полным контролем. Но после рассказов программистов МИФИ об уже существующих угрозах мне стало не по себе: оказывается, взломать можно даже недорогую Ладу — например, мою редакционную Весту, пока она стоит на институтской парковке.
Проблема настолько серьезна, что ею заинтересовались люди в штатском. Именно по их просьбе специалисты инжинирингового центра МИФИ разработали «вакцину» против вредоносного вируса.
Устройство представляет собой небольшую микросхему размером с корпус ключа зажигания. Ее подключают к CAN-шине и «обучают» — прописывают количество «легальных» блоков, характеристики вредоносных программ и команд. Как только «коробочка» распознáет лишний блок, она идентифицирует его как вирус и заблокирует деятельность вредоносного устройства. Дополнительно установленное оборудование вроде сигнализации и парктроника можно прописать отдельно.
От вмешательства через интернет, мультимедийную систему, модуль ЭРА-ГЛОНАСС или GSM-модуль сигнализации, а также от воздействия «лишних» строк штатной прошивки защищает специальный алгоритм. Он распознаёт постороннюю команду и отменяет ее. Проверил в деле сам: при наличии этой «коробочки» приборная панель Фокуса не реагирует на сторонние действия с подключенного ноутбука.
Разработка способна частично выполнять и противоугонные функции. Если воры попытаются использовать свое электронное оборудование, его работа будет блокирована: «коробочка» воспримет его как несанкционированный блок в конфигурации сети. Но от дистанционного отключения сигнализации умный чип не спасет. Он ведь не знает, откуда пришел сигнал на снятие с охраны — со штатного брелока или с его двойника.
Мифический герой
Разработка полностью отечественная — от идеи до сборки. Разве что часть компонентов микросхемы заказали за границей: наши заводы подобных не производят. Потенциальный интерес к устройству огромный. Сотрудники инжинирингового центра готовы взломать любой автомобиль и доказать его уязвимость.
Отсутствие громких заявлений мировых автоконцернов, что именно их машина умеет противостоять хакерам, косвенно свидетельствует о том, что защита требуется всем. И программисты МИФИ готовы дать автомобильному миру средство от вредоносных вирусов. Быть может, хоть на этом поприще мы окажемся впереди планеты всей. Дело за масштабными испытаниями и внедрением. А пока я лелею надежду, что автомобилисты получат эффективные средства защиты от преступников раньше, чем те выйдут на принципиально новый уровень.
Читать комментарии (3)