МЧС предупредило о хакерских атаках на автомобили

Риск атак на электронные системы транспортных средств в ведомстве оценили как высокий.

В структуре Министерства по чрезвычайным ситуациям есть всероссийский центр мониторинга и прогнозирования «Антистихия». Он занимается в том числе и исследованиями новых вызовов, и его специалисты спрогнозировали вероятность атак на автомобильную электронику со стороны не природной стихии, а хакеров.

В частности, хакеры могут дистанционно отключать подушки безопасности и перехватывать управление, а также осуществлять слежку за владельцами автомобилей, подключенных к интернету.

«В 2018 году возможны атаки подключенных к интернету систем: автомобилей (отключение подушек безопасности, управление машиной, слежение за ее владельцем) и медицинских приборов», — цитирует РИА Новости документ центра.

Сегодня многие автомобили имеют возможность выхода в интернет, в некоторых присутствует штатная система дистанционного управления рядом функций через смартфон. Еще в прошлом году «Лаборатория Касперского» в своем прогнозе на 2018 год заявила, что злоумышленники могут заразить вирусом мобильное устройство и манипулировать приложением, которое управляет функциями автомобиля.

Сознательные хакеры, пытающиеся показать компаниям незащищенность их систем (и, естественно, получить вознаграждение), неоднократно демонстрировали дистанционный перехват управления электроникой автомобиля. А группе программистов, которая подготовила обширный доклад на эту тему, суд Великобритании вообще запретил предавать его огласке: в нем раскрывались методы взлома большинства современных автомобилей как через интернет, так и с помощью «жучков» — устройств, которые незаметно для владельца могут быть подключены к бортовой CAN-шине.

В июле 2015 года хакеры перехватили управление Jeep Cherokee через уязвимости мультимедийной системы Uconnect. Компания была вынуждена отзывать автомобили для устранения ошибок в программном обеспечении.

В том же году в США начали разработку закона о защите автомобилистов от несанкционированного доступа со стороны хакеров.

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