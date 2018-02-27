Испытано ЗР: система Lada Connect на Весте

Защита от угона, автозапуск двигателя, дистанционное открывание багажника — такие функции уже очень скоро будет иметь продукция АВТОВАЗа. Прототип телематической системы Lada Connect, которую начнут внедрять на серийные машины во второй половине этого года, проходит испытания на редакционной Весте.

На Московском международном автосалоне 2016 года АВТОВАЗ презентовал систему Lada Connect. Установив это приложение на смартфон, можно дистанционно управлять центральным замком, узнавать местоположение машины, пускать двигатель, изучать статистику поездок. Многие мировые автоконцерны уже внедрили аналогичные системы на своих машинах. А как умное приложение работает на Весте?

Период обкатки

Сейчас вазовцы тестируют функционал системы — добиваются, чтобы мобильное приложение работало без сбоев. Программу Lada Connect можно бесплатно скачать в магазинах Apple Store и Play Market. Но потребуется дооборудовать автомобиль, чтобы ею пользоваться. На сегодняшний день товарного образца комплекса Lada Connect нет — на нескольких сотнях заводских машин пока обкатывают прототипы. Точную дату запуска системы в серию не называют: все будет зависеть от результатов тестирования. По имеющимся данным, внедрение начнут с Гранты, так что в нынешнем году Веста телематику не получит.

На редакционную Весту мы установили прообраз комплекса Lada Connect — систему «Элемент», разработанную фирмой «Лаборатория умного вождения». «Элемент» можно приобрести и установить на любой автомобиль, на основе этого готового решения и разрабатывается приложение Lada Connect. У «Элемента» достаточно широкие возможности, и какие из них перейдут в систему для вазовских машин — предмет обсуждения.

Мобильное приложение показывает некоторые параметры в режиме реального времени. Единственная претензия — к датчику температуры воздуха в салоне. От «печки» он нагревается до 40–45 °C, а остывает очень долго. Зимой после нескольких часов на стоянке приложение уверяет, что внутри машины сохраняется «плюс».

Трек любой поездки доступен для просмотра. В приложении хранится полный архив.

Местоположение автомобиля отражается на карте. Можно, например, из другого города следить, не взял ли его кто-то покататься.



Пользование «Элементом» подра­зумевает установку обычной охранной сигнализации, дополнительных датчиков и трехосного акселерометра для измерения ускорений. Их и внедрили на редакционную Весту. Все вместе они обеспечивают работу мобильного приложения на моем смартфоне. На серийных Ладах реализация в «железе» будет иной: система станет использовать только штатные электронные блоки. Иными словами, Lada Connect как опция окажется бесплатной, так как все ее компоненты уже заложены в конструкцию. А вот за пользование придется платить. По предварительным данным, ­АВТОВАЗ собирается предоставлять некий бесплатный период (год или два), а затем — изволь внести абонентскую плату или прекрати пользоваться системой. Тариф будет зависеть от пакета услуг, но не превысит нескольких тысяч рублей в год.

Уметь или не уметь

За два месяца система отметилась единственным сбоем: пробег вдруг сменился несуразным — под два миллиона километров. Глюк прошел на следующий день.

Через мобильное приложение можно блокировать и разблокировать замки, открыть багажник, пустить двигатель, выставив время его работы (от пяти минут до получаса). Скорее всего, позже добавится функция поиска автомобиля на стоянке (он включит фары и посигналит). Система сообщит о напряжении в бортовой сети, температуре в салоне, точном пробеге по одометру, остатке топлива в баке.

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Можно посмотреть треки всех поездок. «Элемент» создан как телеметрический сервис для страховых компаний: если водитель ездит аккуратно, полис каско обойдется ему дешевле. Электронный разум выставляет оценку за каждую поездку и фиксирует все случаи превышения скорости или выполнения резкого маневра (их распознаёт акселерометр). Треки с основной информацией о поездках будет сохранять и Lada Connect. Останется ли функционал для страховых компаний, пока не решили.

«Элемент» работает и как охранная система: на смартфон приходят сообщения о любой попытке проникновения в автомобиль или его эвакуации. Эту часть функци­онала сохранят не в полном объеме. АВТОВАЗ не забывает о противоугонных возможностях при разработке системы, но фирменное заводское приложение однозначно не станет конкурировать с дополнительно устанавливаемыми охранными комплексами.

К пуску готов

Для каждого цикла можно выставить свое время работы автопуска.

Лично для меня самая интересная функция системы — автозапуск. Его польза в нашем климате очевидна. Конечно, правильнее установить предпусковой подогреватель, а не гонять мотор на холостых, - но это накладно.

Выставляю желаемый период работы и, нажав виртуальную клавишу на дисплее смартфона, пускаю двигатель. Приложение показывает уведомление об исполнении команды, а у автомобильчика на экране появляется «выхлоп»: сработало. Дистанция до машины значения не имеет, ведь команда идет не по радиоканалу, а через сотовую сеть. Налицо преимущество перед системой Renault Start, на которую вазовцы наверняка оглядывались, создавая свой продукт. Кнопкой на ключ-карте французские машины можно завести, только если они находятся в зоне прямой видимости. Конечно, в Renault можно через меню мультимедийной системы задать жела­емое время пуска двигателя заранее — но вдруг планы поменяются?

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Если подойти к нашей Весте, когда цикл автозапуска еще не завершен, двигатель заглохнет при нажатии кнопки разблокировки замков на штатном ключе.

Тольяттинские инженеры и маркетологи пока спорят о том, как должен быть реализован автозапуск. «Технари» настаивают, что после каждого дистанционного пуска обязательно должна состояться поездка — ради сохранения заряда аккумулятора и защиты двигателя от пагубных последствий долгой работы на холостых. Но, к примеру, тот же Renault Start позволяет делать до пяти пусков подряд, обеспечивая периодический прогрев мотора морозной ночью. Возможно, к такому же решению придет и АВТОВАЗ, ведь так для потребителя комфортнее.

Автозапуск на нашей Весте работает корректно и без сбоев, но очевидно, что систему можно и нужно доработать. Неплохо было бы предусмотреть принудительное включение обогревов стекол, раз уж двигатель пускается дистанционно. А то придется топтаться у машины с уже теплым двигателем и салоном, чтобы очистить ветровое стекло скребком. Для пущего комфорта хотелось бы видеть на смартфоне данные об уровнях жидкостей, как минимум — мáсла и незамерзайки. Вот только в созданной в России Весте этих функций почему-то нет в принципе, так что и для мобильного приложения они, увы, недоступны.

Система оценки вождения не всегда корректна. На двух первых скриншотах машина еще едет по улице, а лимит скорости уже выставлен для дворовой территории. На последнем значится «резкий поворот» — хотя это вполне штатный поворот на 90 градусов без сброса скорости.

Самый умный?

Пока непонятно, появится ли в телематике Lada Connect мониторинг манеры вождения. В системе, установленной на нашей Весте, он реализован. «Фишка» интересная, и после каждой поездки я фиксирую выставленную мне оценку. Но с трактовкой опасных маневров не всегда согласен: иногда дает сбой GPS-позиционирование — и водитель получает некорректную претензию как нарушитель скоростного режима. Еду по улице с лимитом 60 км/ч, а системе кажется, что я нахожусь на параллельной дворовой дорожке, где нельзя разгоняться быстрее 20 км/ч. Подобные ошибки несправедливо увеличат сто­имость страхового полиса.

Оценка за вождение зависит и от длительности поездки. Например, одна и та же ошибка водителя на 15‑километровом маршруте понижает балл с 10 до 9,1, а на девятикилометровом — уже до 8,5.

Имея доступ к интернету, приложение знает среднюю цену бензина и автоматически рассчитывает затраты на топливо за каждую поездку и за месяц.



Остальные функции будущей системы Lada Connect могут понадобиться далеко не всем. Например, контроль заряда аккумулятора полезен тому, у кого машина часто простаивает. Кто-то похвалит функцию определения местоположения автомобиля: не катается ли на нем сын, пока отец в командировке? Управление замками со смартфона я использовал один раз: хотел забрать пакет из машины, а ключей в кармане не оказалось.

Нужна ли система Lada Connect? Чтобы соответствовать общемировым трендам — да. Это современно и удобно. Должна ли она стать обязательной? Не думаю. И очень правильно, что будет предусмотрен бесплатный тестовый период. Каждый должен попробовать и решить, нужна ли ему такая система.

Мы продолжим тестировать прототип — и еще расскажем о нем.