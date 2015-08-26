Обновленный Ford Focus: в погоню!

Пошел ли рестайлинг на пользу Ford Focus? Считаем изменения в обновленном Фокусе.

Focus FL Ford Focus. Производство Россия. В продаже с августа 2015 года. От 710 000 рублей.

ПИОНЕР

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Кто бы что ни говорил, а для нашей страны Ford Focus — знаковый автомобиль. Ведь именно он в 2002 году стал пионером, первой локализованной в России иномаркой — ну, если не считать не слишком удачную эпопею со сборкой в Елабуге вседорожников Chevrolet Blazer. Спрос на машину рос лавинообразно, и вскоре «голубому овалу» пришлось увеличивать производственные мощности. А в 2005 году на конвейер встал Focus второго поколения. И снова успех! А вот у третьего Фокуса дела идут куда скромнее. Конечно, можно пенять на появление многочисленных локализованных конкурентов, однако и к самóй машине были вопросы, которые фордовцы обещали решить в ходе модернизации. Сдержали слово?

Мы не стали тянуть с ответом на этот принципиальный для многих покупателей вопрос и отправились на знакомство с новичком заранее, еще до российской премьеры. Причем на рандеву поехали не абы на чем, а на прошлогоднем Фокусе — будет от чего отталкиваться!

Подъезжаем к заводу во Всеволожске, идем на проходную — и удивляемся: открытая взору стоянка готовой продукции заставлена обновленными Фокусами. Откуда столько? Пригляделись… Ба, да это же Mondeo! А новенький Focus из числа первых собранных — вот он, в уголке, нас дожидается. У него новые радиаторная решетка, бамперы, прямоугольные противотуманки взамен круглых и более компактная светотехника. Анфас — вылитый Mondeo!

FF2 Интерьер серьезно поменялся: новые центральная консоль, туннель, руль. Лишь приборы прежние. Фордовское ноу-хау: 12‑вольтовая розетка в верхней части передней панели. Навигационная система умеет отображать пробки в режиме реального времени, принимая информацию по каналу RDS-TMC, и предупреждает об опасных участках пути. Рядом с рычагом коробки разместились кнопки управления самопарковщиком, отключения парктроника и обогрева руля.

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Новые кузовные детали позволили немного улучшить аэродинамику: С х = 0,287 против 0,295 у дорестайлингового хэтчбека. Но для покупателей побогаче важно другое: наш Focus в топовом исполнении щеголяет адаптивными биксеноновыми фарами — соперники таких пока предложить не могут.

Плюхнувшись в водительское кресло, я аж присвистнул от удивления: салон почти полностью переработан! Здесь новая центральная консоль с нишей под мобильный телефон. А кнопки управления центральным замком переехали на водительскую дверь — там им самое место.

Руль теперь трехспицевый, с более компактными и элегантными кнопками, а за доплату предлагается обогрев баранки — давно пора! Отмечу и более узкий центральный туннель, избавивший водителя от ощущения зажатости.

Мелочь, а приятно: в верхней части передней панели появилась 12‑вольтовая розетка, которая позволяет подключать видеорегистратор, навигатор и прочие крепящиеся к лобовому стеклу гаджеты, не протягивая провода через полсалона. А если прибор подключается через USB-порт? Еще одно гнездо было бы нелишним!

FF1 С этого ракурса лучше всего заметен прирост клиренса: 160 мм.

Нам розетка не понадобилась, поскольку тестовый Focus оснащен встроенным навигатором, который способен прокладывать маршрут с учетом пробок. Прежде навигацию, равно как и камеру заднего вида, не предлагали даже за доплату.

Модернизированный Focus заметно продвинулся по части современной электроники. Так, система Active City Stop теперь срабатывает на скорости до 50 км/ч (прежде — до 30 км/ч). Еще один помощник — Active Park Assist — научился парковать машину не только параллельно, но и перпендикулярно. А усовершенствованная система BLIS отныне не только предупреждает о расположенных в слепой зоне автомобилях, но и делает выезд из парковки задним ходом более безопасным: сенсоры «заглядывают за угол» и предупреждают о появлении какого-либо препятствия. На тесных стоянках — реально полезная штука!

Отдельно хочется сказать про систему Ford MyKey. С ее помощью можно запрограммировать ключи с необходимыми настройками. Например, для себя оставить «безлимитный», а сыну отдать экземпляр с зашитыми в него ограничением скорости, громкости работы магнитолы и предотвращением отключения системы стабилизации. Пусть пока так катается, опыта набирается.

В общем, по части новаторской электроники Focus опередил многих конкурентов.

FF Самое заметное отличие сзади — более компактные фонари, с которыми Focus смотрится гармоничнее.

ВСЕМ РЕБЯТАМ ПРИМЕР

К серьезным козырям Фокуса можно отнести и широкий выбор двигателей. Как и прежде, предлагается 1,6‑литровый атмосферник с тремя степенями форсировки — 85, 105 либо 125 л.с. Двухлитровый 150‑сильный агрегат отправлен в отставку — его место занял более современный полуторалитровый турбомотор той же мощности, который с уходом с нашего рынка спортверсии Focus ST является флагманским.

Focus 13 В спойлере появились прорези, благодаря чему заднее стекло стало меньше загрязняться.

Стоило ли менять атмо- на турбо? Однозначно! Заметно вырос крутящий момент: 240 Н·м против прежних 202 Н·м, и доступен он теперь в более широком диапазоне оборотов. В спурте до сотни Focus с новым мотором лишь на одну десятую секунды быстрее, но в обычной ежедневной езде он кажется заметно живее, так как не имеет проблем с эластичностью в диапазоне 80–120 км/ч. Отклики на акселератор быстрые, если не сказать моментальные. Веселый, задорный автомобиль!

Кстати, флагманский двигатель безальтернативно сочетается с шестиступенчатой автоматической трансмиссией 6F35 (совместная разработка концернов Ford и General Motors), в то время как прежний атмосферник шел с резковатым в работе роботом с двумя сцеплениями PowerShift. Автомат свое дело знает: быстрые и своевременные переключения, отсутствие даже намеков на рывки. Не понравился только ручной режим: передачи приходится менять неудобной перекидной клавишей сбоку селектора.

Уровень шума в салоне стал явно ниже: работают дополнительные шумопоглощающие материалы в дверях, на панелях пола, в передних и задних колесных арках. Кроме того, толще стали боковые стекла. После голосистого предшественника новый хэтч воспринимается молчуном. Особенно заметно снижение шума от дороги. Мотора до 4000 об/мин тоже почти не слышно, а выше — он приглушенно порыкивает, словно показывающий зубы хищник. У прежнего Фокуса 150‑сильный атмосферник выл надсадно и малохудожественно, причем уже с 3000 об/мин.

Focus 12 Адаптивные биксеноновые фары среди доступных моделей С‑сегмента есть только у Фокуса.

За что откровенно недолюбливали третий Focus? За явно недостаточный клиренс: по нашим замерами всего-навсего 130 мм. Фордовцы к критике прислушались, и теперь днище от дороги отделяют уже 160 мм. Чтобы не пострадала отточенная управляемость, в шасси внесли ряд изменений: удлинили пружины, изменили их опоры, внедрили в амортизаторы гидравлические отбойники, применили более жесткий стабилизатор поперечной устойчивости, а также повысили жесткость втулок рычагов подвески.

Результат? Focus по-прежнему стабилен на прямой и крепко стоит на ногах в поворотах. Руль стал заметно информативнее благодаря перенастроенному электроусилителю: в околонулевой зоне убавилось пустоты, а отклики на поворот баранки стали резче. И мне это по душе! Вести машину по извилистым дорогам — сплошное удовольствие.

Надежности управления способствует и усовершенствованная система стабилизации, получившая функцию Transitional Stability, которая умеет предугадывать занос, анализируя скорость автомобиля, положение и скорость вращения руля. Когда электроника осознаёт, что занос неизбежен, она выборочно притормаживает колеса. Не каждый водитель заметит вмешательство в систему управления. Однако зимой — заметит и оценит!

Итог? Обновленный Focus меня приятно удивил. Он не только освежился внешне, но и прошел серьезное техническое обновление, и это поможет вернуть былые позиции на российском рынке. Тем паче что цены подросли всего на 1,5–3,5 процента.

Focus FL_3 Ford Focus.

ПЛЮС: По набору новаторской электроники Focus рванул в авангард класса МИНУС: Чао, ST! Мы будем скучать!