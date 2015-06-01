45-летнего депутата Раскильдинского сельского поселения Аликовского района Чувашской Республики повторно поймали на пьяном вождении мопеда без прав. Самое удивительное, что он до сих пор не лишен депутатского мандата.
Предложение об отмене платных дорог озвучил первый зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Александр Щипков. Он считает, что платные дороги «разрушают единое пространство страны».
Focus 3 должен был развить или хотя бы поддержать успех своего предшественника. Однако этого не случилось — он растерял весь кредит доверия. В машине разочаровались даже представители таксопарков, любившие Фокусы второго поколения, и сервисмены.
Китайская компания Geely, один из крупнейших автопроизводителей КНР, совместно с британской нефтяной корпорацией Shell организовала пробег на кроссоверах Atlas из Сианя в Лондон.
Авто-стоп: большой тест автомобилей с системой автоматического торможения
Первый в России тест автомобилей, оснащенных системой автоматического торможения, организовала и провела команда журнала «За рулем». У нас в стране подобных тестов никто не проводил, а потому не было ни методик, ни инструментальной базы. Разработав их, мы испытали на Дмитровском автополигоне сразу девять машин, которые умеют тормозить самостоятельно: относительно недорогие Ford Focus и Volkswagen Golf, седаны Volvo S60, Infiniti Q50 и Hyundai Genesis, а также кроссоверы всех мастей — Opel Insignia Country Tourer, Land Rover Discovery Sport, BMW X4 и Cadillac SRX.
Вы пробовали хотя бы однажды не тормозить, когда ваш автомобиль летит в препятствие? Трезвому человеку такая мысль и в голову не придет. Почему же тогда так много попутных столкновений — как говорится, на ровном месте? Невнимательность! Задумался, загляделся по сторонам, потянулся за телефоном… И по закону подлости именно в этот момент идущая впереди машина вдруг затормозила. Удар, мятый бампер, битые фары — это в лучшем случае.
Чтобы свести подобные аварии к минимуму, автопроизводители несколько лет назад дружно начали разрабатывать превентивные системы безопасности, которые готовы вместо водителя остановить машину — в автоматическом режиме. Поначалу ими стали оснащать дорогие машины, но после того как в прошлом году «автостопом» одарили Ford Focus, стало ясно: технологии пошли в народ! Выходит, настала пора серьезных испытаний.
В России подобных тестов никто не проводил, а потому нет ни методик, ни инструментальной базы. Значит, создадим сами!
11
К тесту готовились несколько месяцев. Основное время ушло на изготовление испытательной установки. Шлифовали методику испытаний, исписали не одну стопку бумаг, заполняя заявки, командировочные листы, служебные записки. А еще ловили погоду — в середине весны она часто преподносит сюрпризы, осложняющие и замеры, и фотосъемку. Мешал и человеческий фактор. Повинуясь инстинкту самосохранения, руки в последний момент сами поворачивают руль, а ноги жмут тормоз — очень страшно впечататься в препятствие!
Знали бы вы, чего мне стоило побороть вредные для работы рефлексы… После этого синяя корма нашего тестового «булли» мне по ночам снилась. Когда приготовления были завершены, мы собрали на Дмитровском автополигоне девять машин, которые умеют сами тормозить: относительно недорогие Ford Focus и Volkswagen Golf, седаны Volvo S60, Infiniti Q50 и Hyundai Genesis, а еще кроссоверы всех мастей — Opel Insignia Country Tourer, Land Rover Discovery Sport, BMW X4 и Cadillac SRX.
ИЗ МЕТАЛЛА И ПОРОЛОНА
Идея проверки работоспособности электронных ассистентов, позволяющих избегать аварий, возникла у нас не сегодня. Пять лет назад на кроссовере Volvo XC60 мы залепили грязью радары и датчики (ЗР, 2010, № 5) для того, чтобы проверить, будут ли работать электронные системы активной безопасности. Некоторые ассистенты сложили полномочия, но остальные даже в столь сложных условиях (кстати, типичных для России) продолжали добросовестно выполнять свои обязанности. А в прошлом году (ЗР, 2014, № 10) Михаил Кулешов без страха и упрека вышел один на один с хэтчбеком Ford Focus, который двигался вовсе без водителя! Оснащенный системой автоматического торможения Focus останавливался прямо перед бесстрашным Михаилом. Всё это были лишь попытки подобраться к серьезным испытаниям, которые позволили бы комплексно оценить работу систем автоматического торможения и их роль в активной безопасности.
09
Очевидно, что автомобили должны реагировать не только на статичный объект, но и на движущийся — надо сымитировать торможение в пробке или замедление в трассовом режиме. А как реализовать эту идею? Бить машину машиной? Дороговато выйдет!
Поэтому специалисты техцентра «За рулем» Валерий Жаринов и Геннадий Емелькин взялись за постройку уникальной экспериментальной установки, которая позволяет проводить все виды испытаний. Целый месяц они проектировали, спорили — и строили, подгоняли, перекраивали. В итоге из ворот нашего техцентра они выкатили макет задней части автомобиля, способный передвигаться со скоростью до 80 км/ч. Естественно, не самостоятельно: установку тащит тягач — легковой автомобиль с фаркопом. Установка поставлена на рельсы, которые служат направляющими: по ним при столкновении она уезжает от автомобиля-тарана. Это спасает его передок от повреждений, а водителя — от возможного удара подушкой безопасности. «Будка» мягкотелая. Толстый слой поролона под защитным чехлом принимает на себя первый удар и мягко гасит часть передаваемой при ударе энергии. А поскольку рисунок на чехле весьма напоминает всем известный Volkswagen Transporter, мы прозвали нашу установку «булли».
БЬЕМ БОЛЬНО, НО АККУРАТНО
Каждый автомобиль из нашей могучей девятки проходил цикл испытаний, включающий упражнения в статике и динамике. Точнее, испытуемый всегда в движении, а вот «булли» сначала стоит неподвижно в надежде, что приближающийся к нему автомобиль остановится на безопасной дистанции, а затем движется, настигаемый тестовой машиной. Знакомство мы начинаем с заездов на малой скорости. В зависимости от первых результатов принимаем решение, стоит ли прогонять испытуемого по всей программе или лучше прекратить испытания, пока дров не наломали.
table-01
«В стоящего» (рис. 1) — остановка перед неподвижным объектом. «Булли» стоит, машина едет. Начальная скорость 15 км/ч — на первый взгляд, пустяковая. Но в случае реальной аварии уже потребуется кузовной ремонт! Затем с каждой попыткой увеличиваем скорость на 5 км/ч. Заезды заканчиваем, когда автомобиль в торможении касается «булли». Из-за нестабильной работы электроники иногда приходилось дублировать попытки, чтобы однозначно установить, когда наступает предел возможностей управляющей электроники. «Дай знак» (рис. 2) — тест системы предупреждения о возможном столкновении. Водитель направляет машину в «булли» на малой (20 км/ч), средней (50 км/ч), высокой (90 км/ч) скоростях — и внимательно следит за подсказками электроники: при первом же предупреждении он нажимает на тормоз и оценивает (субъективно, конечно), своевременно ли электроника подала сигнал. Случалось, что ассистенты предательски молчали и водителю приходилось уворачиваться от «булли» в последнее мгновение, чтобы избежать удара на большой скорости. Не увернешься — разнесешь испытательную установку, повредишь автомобиль да и сам можешь пострадать, поскольку на скорости свыше 50 км/ч при достаточно жестком контакте даже с мягкой и подвижной установкой могут сработать подушки безопасности. «Догонялки» — динамические испытания, когда движется и «булли», и настигающий его автомобиль. Это имитация наиболее распространенных дорожных ситуаций. Например, типичный для города случай — «булли» едет со скоростью 20 км/ч, а машина нагоняет его со скоростью 50 км/ч (рис. 3). Затем играем в догонялки в трассовом темпе: «булли» держит 50 км/ч, а скорость автомобиля — 90 км/ч. «Притормози» — торможение перед хвостом пробки. «Булли» и машина движутся со скоростью 60 км/ч. «Булли» начинает замедляться, и машина настигает его (рис. 4). Задача системы автоматического торможения во всех упражнениях очевидна — не допустить контакта. Объективные оценки, полученные автомобилями по результатам заездов, мы свели в таблицу. Но, как это часто бывает в таких комплексных задачах, сухие баллы априори не могут дать полного представления о том, как показали себя герои нашего теста. На разных машинах — системы разного уровня, иные весьма капризны, а потому без подробного рассказа о каждой из них не обойтись. Делиться своими впечатлениями мы будем не в хронологическом порядке, а, для простоты восприятия, пойдем от менее удачливых участников теста к его лидерам.
НОЛЬ-НОЛЬ
12
LAND ROVER DISCOVERY SPORT
LAND ROVER DISCOVERY SPORT
LAND ROVER DISCOVERY SPORT
Комплектация: 2.2D HSE Luxury
Цена тестового автомобиля: 3 516 000 рублей
Система экстренного торможения AEB доступна как отдельная опция (12 100 рублей) во всех комплектациях или в составе «Расширенного пакета систем помощи водителю» (49 000 рублей).
Новый Land Rover провалился по всем статьям. Система AEB (Autonomous Emergency Braking) не справилась ни с одним упражнением. Она никак не реагировала на стоящий «булли», не предотвратила наезд и на движущийся. Даже не выдавала никаких предупреждений об опасном сближении с препятствием. По крайней мере, нам не удалось добиться от нее сигналов ни в обязательных упражнениях, ни в произвольной программе. Закралось подозрение, что на автомобиле и вовсе нет системы, предупреждающей аварии. Обнаружила она себя случайно — автомобиль вдруг затормозил в тот момент, когда неспешно нагонял едва ползущую установку. Разница скоростей не превышала 15 км/ч. И только в этом случае за мгновение до экстренного замедления AEB просигналила об опасности. Мы воодушевились и еще раз провели зачетное упражнение «догонялки» на невысокой скорости. Увы, системе такие условия оказались не по зубам — нулевой результат.
ВЫВОД
Система работает в очень узком диапазоне скоростей, причем при минимальной разнице между скоростями машины и препятствия, а потому малоэффективна. При разработке системы следующего поколения производителю есть что улучшать.
ЛУЧШЕ, ЧЕМ НИЧЕГО
17
FORD FOCUS
FORD FOCUS
FORD FOCUS
Комплектация: 1.6 Titanium
Цена тестового автомобиля: 1 222 000 рублей
Система экстренного торможения Active City Stop и система предупреждения Forward Alert недоступны как отдельные опции и предлагаются только в пакете «Технологии» (15 600 рублей) для машин в комплектации Titanium.
Ford Focus — самый недорогой автомобиль в нашем тесте, и мы не ждали чудес от системы Active City Stop (ACS). И не дождались: автомобиль добросовестно отработал лишь экстренное торможение с низких скоростей перед неподвижным препятствием. Автоматика успела без контакта остановить машину с 25 км/ч, но уже при 30 км/ч ощутимо пнула установку. Очевидно, с ростом скорости не хватает дальнобойности лазерного дальномера, подающего сигнал управляющей электронике о находящемся на пути препятствии, — система не успевает вовремя среагировать. Кроме того, ACS тормозит лишь вполсилы (замедление около 5 м/с²), предоставляя последнее слово водителю. Если тот вовремя среагирует и выжмет педаль в пол, шансов избежать аварии будет больше. Было бы нелишним просигналить хотя бы за мгновение до срабатывания тормозов, но система этому не обучена. Все эти недостатки ярко проявились в динамических испытаниях. После увесистого пинка «Фокуса», нагнавшего медленно ползущую «будку», упражнение с большей разницей скоростей мы решили не проводить и ограничились преследованием замедляющегося объекта. Это был, пожалуй, один из самых драматичных эпизодов испытаний — Focus долбанул установку так, что чуть не вывел ее из строя. К счастью, обошлось.
ВЫВОД
Active City Stop — пример недорогой антиаварийной системы, которая стоит своих денег. Но малый бюджет ограничивает возможности: рассчитывать на ACS можно лишь при движении на низких скоростях — например, в городских пробках.
МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ
25
OPEL INSIGNIA COUNTRY TOURER
OPEL INSIGNIA COUNTRY TOURER
OPEL INSIGNIA COUNTRY TOURER
Комплектация: 2.0 CDTi
Цена тестового автомобиля: 1 780 000 рублей
Систему экстренного торможения предлагают в любой комплектации в пакете «Ассистент водителя 2» (40 000 рублей).
Торможения перед неподвижным объектом повторили сценарий «Форда». На скорости 25 км/ч Insignia успела остановиться, а на 30 км/ч врезалась в установку. Повторные заезды подтвердили: это предельное значение. Но следующие упражнения продемонстрировали превосходство «молнии» над «голубым овалом». Во‑первых, система предупреждает водителя о столкновении, хотя делает это неидеально. На 20 км/ч сигнал пришел поздно и контакта избежать не удалось (функция автоматического торможения была отключена через меню). На 50 км/ч, наоборот, система оповестила об опасности заранее, а торможение было настолько плавным, что даже оставленная на соседнем сиденье куртка не слетела на коврик. На более высокой скорости электронный ассистент решил промолчать — пришлось резко отворачивать, чтобы не разнести установку. Во‑вторых, автоматика пытается помочь при сближении и с движущейся целью. Ей это частично удается — на небольшой скорости она успевала остановить «Инсигнию». На высоких скоростях и при большей разнице скоростей электроника замечала опасность и сообщала об этом водителю, но предотвратить столкновение у нее не получалось. Не из-за близорукости: подводил алгоритм автоматического торможения — недостаточно интенсивного, чтобы предотвратить удар. Судя по всему, автоматика настроена лишь на предупреждение, в том числе и легким притормаживанием, а потому с удовольствием перекладывает ответственность на водителя.
ВЫВОД
Opel умеет больше «Форда», но талантами систем более дорогих машин не обладает.
ПРАВИЛЬНЫМ КУРСОМ
26
HYUNDAI GENESIS.
HYUNDAI GENESIS.
HYUNDAI GENESIS
Комплектация: 3.8 V6 GDI Sport
Цена тестового автомобиля: 3 319 000 рублей
Система экстренного торможения Autonomous Emergency Braking (AEB) входит в оснащение машин в комплектациях Luxury и Sport.
Genesis оснащен полноценной системой автономного экстренного торможения AEB, и при оценке четкости работы систем предупреждения об опасном сближении ей не было равных. Всё срабатывало без сбоев на всех заданных скоростях. Подача звуковых и визуальных сигналов настроена с приличным запасом, чтобы водитель успел принять решение. Кроме того, в случае опасности на ветровое стекло проецируется надпись «Осторожно» — хочешь не хочешь, а заметишь.
Но с автоматическим торможением всё оказалось не столь гладко. При торможении со скорости 25 км/ч перед стоящей установкой Genesis слегка боднул ее, а в повторном заезде на той же скорости остановился без касания. Подняли планку до 30 км/ч: первая попытка — зачет, а вторая — удар, причем настолько чувствительный, словно автоматика вовсе не тормозила. Нестабильно останавливался Genesis и нагоняя движущийся «булли». На невысоких скоростях система сработала как надо, вовремя активировав тормоза и на всякий случай подтянув ремень безопасности. А при сближении с «булли» на скорости 90 км/ч стала замедляться поздно и вяло. Бабах! Будь впереди настоящий автомобиль — могли бы сработать подушки. Как объяснили корейцы, на высоких скоростях система AEB не активирует экстренное торможение, а лишь притормаживает автомобиль, чтобы дать водителю возможность объехать препятствие. Странный алгоритм.
ВЫВОД
Система работает, но не лишена недостатков. В первую очередь ей не хватает стабильности.
Читать комментарии (15)