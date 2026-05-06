Сертифицирована третья модель Volga – K40

На две версии Volga K40 оформлено Одобрение типа транспортного средства

На две модификации модели Volga K40 получено Одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

Речь идет о версиях VCUF32 (передний привод, двигатель 1.5, мощностью 147 л.с.) и VCUA22 (полный привод, двигатель 2.0, мощностью 200 л.с.).

Полноприводный вариант оснащается 7-ступенчатой роботизированной КПП, а переднеприводный – 8-диапазонным гидромеханическим автоматом.

Известно, что K40 создан на основе Geely Atlas.

Всего же линейка возрожденного бренда Volga будет включать три модели: K40 (на основе Geely Atlas), C50 (Geely Preface) и K50 (Geely Monjaro).

Продажи стартуют в III квартале 2026 года. Ориентировочная цена кроссоверов – от 3 млн рублей, седана (C50) – от 4 млн рублей.

Источник:  «Автопоток»
Алексеева Елена
Фото:«Автопоток», Volga
06.05.2026 
