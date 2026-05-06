Сертифицирована третья модель Volga – K40
На две версии Volga K40 оформлено Одобрение типа транспортного средства
На две модификации модели Volga K40 получено Одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
РекомендуемМесяц до старта продаж моделей Volga
Речь идет о версиях VCUF32 (передний привод, двигатель 1.5, мощностью 147 л.с.) и VCUA22 (полный привод, двигатель 2.0, мощностью 200 л.с.).
Полноприводный вариант оснащается 7-ступенчатой роботизированной КПП, а переднеприводный – 8-диапазонным гидромеханическим автоматом.
Известно, что K40 создан на основе Geely Atlas.
Volga K40
Всего же линейка возрожденного бренда Volga будет включать три модели: K40 (на основе Geely Atlas), C50 (Geely Preface) и K50 (Geely Monjaro).
Продажи стартуют в III квартале 2026 года. Ориентировочная цена кроссоверов – от 3 млн рублей, седана (C50) – от 4 млн рублей.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Источник: «Автопоток»
Фото:«Автопоток», Volga
18175
06.05.2026
Фото:«Автопоток», Volga
Поделиться:
Оцените материал:
0