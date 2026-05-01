Волга официально возродилась на российском рынке: что известно о моделях
Процесс возрождения марки Волга вышел в публичное пространство.
На официальных фотографиях показали три модели, которые появятся у дилеров летом. Несложно увидеть, что седан С50, кроссоверы К40 и К50 представляют собой Geely Preface, Atlas и Monjaro с иными решетками радиатора и шильдиками.
В техническом плане об отличиях от Geely пока не сообщается.
«Сороковку» можно будет купить с двигателем 1.5 (147 л. с.) или 2.0 (200 л. с.). Первый идет с роботом и передним приводом, второй – полноприводный и с автоматом.
Волге К50 положен силовой агрегат в составе 238‑сильного мотора с 8‑скоростным автоматом и полным приводом.
Цены и комплектации объявят ближе к старту продаж.
На большую разницу с пока еще продающимися у нас аналогами от Geely не рассчитывайте. Если она вообще будет: например, модели Chery превратились в Tenet без ощутимой финансовой выгоды для покупателей.
- О том, чем привлек покупателей седан Belgee S50, рассказано здесь.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube