Волга официально возродилась на российском рынке: что известно о моделях

Опубликованы технические данные автомобилей марки Volga

Процесс возрождения марки Волга вышел в публичное пространство.

Под брендом Volga создадут оригинальные модели

На официальных фотографиях показали три модели, которые появятся у дилеров летом. Несложно увидеть, что седан С50, кроссоверы К40 и К50 представляют собой Geely Preface, Atlas и Monjaro с иными решетками радиатора и шильдиками.

В техническом плане об отличиях от Geely пока не сообщается.

Седан Volga С50 предложат с турбомотором 2.0 на 150 и 200 сил в связке с 7‑ступенчатым роботом и передним приводом.
«Сороковку» можно будет купить с двигателем 1.5 (147 л. с.) или 2.0 (200 л. с.). Первый идет с роботом и передним приводом, второй – полноприводный и с автоматом.

Кроссовер Volga К40.
Волге К50 положен силовой агрегат в составе 238‑сильного мотора с 8‑скоростным ­автоматом и полным приводом.

Volga К50
Цены и комплектации объявят ближе к старту продаж.

На большую разницу с пока еще продающимися у нас аналогами от Geely не рассчитывайте. Если она вообще будет: например, модели Chery превратились в Tenet без ощутимой финансовой выгоды для покупателей.

Милешкин Кирилл
Фото:Volga
01.05.2026 
