Ford выпустит 2 новые модели дешевле 3 млн рублей: что это будут за машины?

Ford выпустит доступный пикап и электрокроссовер на новой платформе к 2029 году

Генеральный директор Ford Джим Фарли в недавнем заявлении признал очевидное: многие жители США попросту не могут позволить себе покупку нового автомобиля. Цены выросли настолько, что средний чек за машину уже перевалил за 50 000 долларов. Для сравнения, еще в 2019 году этот показатель был на 30% ниже – разница, согласитесь, колоссальная. Именно поэтому американский гигант решил кардинально пересмотреть свой подход и сосредоточиться на создании куда более доступных моделей.

Чтобы исправить ситуацию, компания анонсировала сразу два новых электромобиля. Первым станет пикап, цена которого будет колебаться в районе 30 000 долларов. Его построят на абсолютно новой универсальной платформе под названием Universal EV. Главная фишка этой архитектуры – она позволяет собирать машины совершенно разных классов. Поэтому следом за пикапом, как ожидается, появится и компактный электрический кроссовер на той же базе. Причём оба автомобиля будут небольшими по габаритам, что для американского рынка тоже необычно.

Кстати, Фарли особо подчеркнул, что подавляющее большинство новинок марки будет дешевле 40 000 долларов. На деле это косвенно намекает: компания, скорее всего, упростит конструкцию части моделей, чтобы сбить цену базовых версий. Правда, официально в Ford эту теорию пока не подтвердили. Зато сам подход выглядит логичным: таким способом можно удешевить автомобили без какой-то масштабной и долгой перестройки производства.

Впрочем, не электромобилями едиными. Ford также анонсировал еще один пикап, но уже с классическим бензиновым мотором. Его серийное производство стартует в 2029 году. Примерно тогда же на конвейер встанет и новый фургон – его будут предлагать как с обычным ДВС, так и в гибридном исполнении.

В общем-то, всё это чётко указывает на стратегию: на фоне огромных убытков в 8,2 млрд долларов по итогам 2025 года компания явно не собирается хоронить бензиновые двигатели.