Как долго россияне смогут покупать японские авто через параллельный импорт?

За первый квартал 2026 года по «серому» каналу в РФ ввезли почти 41 тыс. авто

На фоне дефицита официальных поставок россияне все активнее обращают внимание на японские автомобили, произведенные в Китае. Речь идет прежде всего о Toyota и Mazda – моделях, которые везут в страну не официальные дилеры, а частные лица и мелкие компании. По словам Алексея Подщеколдина, главы ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), этот канал поставок за последние четыре года вырос куда сильнее, чем легальный импорт.

Официальным дилерам конкурировать с «серыми» схемами сложно. У них есть юридическая ответственность за каждую проданную машину, плюс по параимпорту ввоз чаще всего оформляется напрямую на конечного покупателя. В результате утилизационный сбор составляет всего 3 тыс. рублей, что делает такие авто крайне привлекательными по цене. В основном сейчас везут машины с двигателями до 2 литров и мощностью до 160 л.с. – это, например, Toyota Corolla, разные версии Mazda и другие популярные модели.

Масштабы впечатляют. Если в прошлом году по «серому» каналу суммарно ввезли 16 тысяч машин, то только за первый квартал 2026-го цифра почти 41 тысячу. Как отмечает Подщеколдин, это уже серьезная цифра, и такой наплыв бьет по тем компаниям, которые вложили средства в локализацию производства в России. Получается парадокс: одни тратят деньги на развитие, а другие идут в обход правил.

Популярность японских авто из Китая во многом держится на их прежней репутации. Люди помнят их надежность и не готовы пересаживаться на китайские бренды. Сформировалась целая группа покупателей, которые заявляют: «Мы не берем машины из КНР». Однако, по мнению эксперта, весь этот успех – временное явление, зиждущееся на несовершенстве регулирования рынка.

Глава РОАД считает, что ситуация изменится, как только государство выровняет административные правила для всех участников. Сейчас канал работает из-за не совсем ровного администрирования – дайте только повод его прикрыть, и все быстро закончится. Вместе с тем, подчеркивает Подщеколдин, сам он голосует кошельком за то, чтобы машины стоили не 3,5 млн, а хотя бы 2 млн рублей. А для этого нужны понятные и равные для всех правила игры.