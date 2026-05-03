Месяц до старта продаж моделей Volga

Чем ближе к назначенному на июнь старту продаж автомобилей знакового для россиян бренда Volga, тем больше разгорается интерес к будущим автомобилям, их техническим особенностям и перспективам на российском рынке.

Три модели на старте

Сегодня известны три автомобиля марки, которые понесут возрожденное имя по дорогам России. Это два кроссовера – К50 и К40, а также среднеразмерный седан С50. Именно седан призван удовлетворить запросы поклонников классических автомобилей. Кроме того, он наверняка подойдет для работы в госструктурах, как деловой автомобиль российского производства.

Главная роль в возрождении марки, по мнению автомобильных экспертов, отводится кроссоверу Volga K50. Этот SUV D-класса в классическом европейском стиле внушает уверенность владельцу и подчеркивает его статус. Оригинальная решетка радиатора с вертикальными ламелями и выразительная передняя оптика создают узнаваемый образ флагманской модели.

На автомобиле установлен 2,0-литровый турбированный двигатель мощностью 238 л.с. Мотор работает в паре с высокотехнологичной 8-ступенчатой АТ, которая отличается плавностью и скоростью переключения передач. С целью повышения комфорта в конструкции автомобиля применена адаптивная гидравлическая подвеска, благодаря которой Volga K50 успешно справляется с любыми неровностями дорожного полотна.

Впрочем, говорить о потенциально меньшей востребованности более компактного кроссовера Volga К40 преждевременно. Все будет зависеть от возможностей кошелька российских покупателей. Тогда как сам среднеразмерный кроссовер представляет собой очень достойный автомобиль, который хорошо подготовлен к нашим дорожно-климатическим условиям. Модель К40 предложат в двух версиях: полноприводной – с двигателем 200 л.с., и переднеприводной со 147-сильным мотором. Оба ДВС – бензиновые. В оснащении Волги обещают: ассистент удержания в полосе, адаптивный круиз-контроль, систему распознавания дорожных знаков, камеры кругового обзора и автоматическое управление дальним светом.

Наконец, в июне одновременно с двумя другими стартует седан С50. Конечно, эта машина не создана для бездорожья, зато обещает владельцу и пассажирам комфорт бизнес-класса. Автомобиль оснастят 2,0-литровыми бензиновыми двигателями разной степени форсировки мощностью 150 и 200 л.с. Привод только передний, 7-ступенчатый робот. Адаптивный круиз-контроль станет приятным бонусом во время длительных поездок.

Volga C50

Модели не разрабатывались с нуля. Появление их на конвейере в Нижнем – результат долговременного и скрупулезного поиска лучшего в мировом автомобилестроении. Создание полностью уникальных с другими моделями платформ для каждого нового автомобиля является экономически нецелесообразным в мировой практике. Не секрет, что в новых моделях присутствует ДНК бренда Geely, которые, в свою очередь, несут в себе кровь доноров Volvo – шведской компании, входящей в империю автомобильного гиганта из Поднебесной. Практика использования общих глобальных платформ и компонентов по праву считается отраслевым стандартом. Например, альянсы и партнерства между автопроизводителями приводят к тому, что такие компании, как Toyota, Subaru, Suzuki и Mazda, используют общие архитектуры. Более того, Пекинский автосалон этого года выявил интересную тенденцию. Многие именитые американские, европейские и азиатские компании берут в партнеры китайских автопроизводителей. Точно по такому же пути идет сегодня Volga.

Качество и традиции

Нижегородский производитель гарантирует качество, к которому привыкли владельцы европейских марок. На заводе работает команда, которая много лет с успехом работала на сборке автомобилей концерна Volkswagen. И этот, по сути своей, уникальный коллектив сохранен.

Это та самая площадка, где ранее производились автомобили VW и Skoda. Причем там в течение десяти лет выпускали автомобили не только для внутреннего российского рынка, но и на экспорт. Это высочайшие стандарты качества, высочайшая культура производства. К счастью, после 2022 года эта команда никуда не делась. Она сохранилась и составит основу коллектива, который будет работать над новыми Волгами.

Производители новой Волги справедливо считают, что качество конечного изделия – включая точность геометрии кузова, качество сварных соединений, параметры лакокрасочного покрытия и герметичность салона – определяется не происхождением конструкторской платформы, а уровнем технологического оснащения предприятия и строгостью соблюдения производственных стандартов.

Сборка автомобилей Волга на нижегородских производственных мощностях, ранее аттестованных под требования Volkswagen, гарантирует соответствие продукции строжайшим нормам по равномерности зазоров, коррозионной стойкости и долговечности. Достижение аналогичных показателей при использовании модели «отверточной» сборки технически неосуществимо. Это факт, доказанный опытом.

Интересный брендовый эксперимент

В интервью «За рулем» Алла Аксенова, CEO коммуникационного агентства PR DEV, отметила амбивалентность названия Volga:

– В истории с возрождением Волги, – считает она, – мы видим достаточно интересный брендовый эксперимент. У Волги есть мощный культурный капитал: это символ статуса, ностальгии и определенного социального кода. С точки зрения коммуникации ключевой вопрос остается тем же: «Что именно продает Volga сегодня – воспоминание или продукт?». Для разных аудиторий он звучит по-разному. B2C: «это та самая Волга или нет?». Для B2G: «это автомобиль, который уместно поставить у здания администрации?», – отмечает эксперт.

Мнение Аксеновой разделяет и директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров: «Масштабный проект под исторически узнаваемым брендом способен стимулировать интерес покупателей».

Локализация и собственные разработки

Выбор Нижнего Новгорода в качестве производственной площадки выглядит логичным, считает президент Ассоциации «РОАД» Алексей Подщеколдин. Регион исторически связан с автопромом и располагает необходимой инфраструктурой. При этом он подчеркнул, что использование иностранных платформ – практичный шаг на старте, однако стратегически важна глубокая локализация.

Да, именно локализация производства может и должна стать ключевым моментом в получении разумной конкурентоспособной цены. Именно от локализации будет зависеть процент российского в «волжской воде».

Перспективы Волги напрямую связаны с уровнем локализации, ценовой стратегией и способностью проекта обеспечить стабильное производство. Экспертное сообщество сходится во мнении – при взвешенном подходе Volga может занять собственную, весьма обширную нишу. При этом в обозримой перспективе клиенты смогут получить 110 тысяч машин, на выпуск которых рассчитан нижегородский завод. Следующим шагом в развитии линейки Volga должно стать появление собственных оригинальных моделей. И об этом уже в полный голос заявляют руководители молодой компании.

Конечно, есть скептики, которые утверждают, что проект по тем или иным причинам не пойдет, забуксует. Но давайте посмотрим на вещи объективно. В России заработает до этого простаивающий завод. Первый плюс. Предприятие начнет платить большие налоги в госбюджет. Второй плюс. Продажей автомобилей займутся сотни дилерских центров по всей стране, в которых будут работать десятки тысяч человек. Третий плюс. На самом заводе в Нижнем будут трудится тысячи граждан нашей страны. Четвертый плюс. Известно, что одно место на сборочном предприятии обеспечивает занятость еще десяти работников в смежных отраслях. Пятый плюс. Другими словами, от запуска нижегородского завода выиграет и государство, и экономика. И плюсы в этом проекте явно перевешивают сомнительные минусы.