Hongqi в модели Golden Sunflower Guoya показал мощь V6 и V8 без турбоямы

В седане Hongqi Golden Sunflower Guoya появятся новейшие моторы V6 и V8

Китайский премиальный бренд Hongqi готовится к выводу на российский рынок своего нового флагманского седана Golden Sunflower Guoya.

Эта модель интересна не только роскошным кузовом, но и технической начинкой, которую инженеры компании разработали полностью самостоятельно, без привлечения зарубежных партнеров.

Под капотом новинки прописались два принципиально новых силовых агрегата – V6TD и V8TD. Их главная особенность – редкая архитектура битурбо HOT-V, где две турбины размещены прямо в развале блока цилиндров. Такое расположение резко сокращает длину впускных и выпускных каналов, благодаря чему газы почти мгновенно раскручивают колеса компрессоров. Водитель не чувствует привычной турбоямы: отклик на педаль газа получается мгновенным.

Инженеры оснастили моторы полным набором современных решений. Топливо впрыскивается под давлением 350 бар, что обеспечивает тончайшее распыление и полное сгорание. Интеллектуальный масляный насос с регулируемой производительностью и два электронных блока управления (ЭБУ) в реальном времени подстраивают работу двигателя под нагрузку, стиль езды и температуру.

Hongqi Golden Sunflower Guoya

Младший из двух моторов – 3.0-литровый V6 с двумя турбинами. Он выдает 380 л.с. и 570 Н·м крутящего момента. С таким агрегатом тяжелый седан разгоняется до сотни за 5,5 секунды, а смешанный расход топлива составляет всего 8,5 литра на 100 км.

Топовый вариант – битурбо V8 объемом 4 литра. Его отдача уже серьезнее: 476 л.с. и 680 Н·м момента. Такой седан проходит разгон до 100 км/ч за 4,5 секунды, расходуя 9 литров на 100 км.

Помимо молниеносного ускорения, архитектура HOT-V дарит исключительную плавность хода – то, что и требуется от автомобиля, претендующего на звание национальной гордости Китая.

