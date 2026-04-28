Hongqi обновила флагманский седан — что поменялось?

На автосалоне Auto China 2026 представлен модернизированный седан Hongqi H9

Обновленный седан Hongqi H9 дебютировал в рамках международного автосалона Auto China 2026.

Эта модель Hongqi у нас часто используется в представительских целях. Внешность седана осталось прежней, а все обновления кроются в салоне и платформе. Как рассказал находящийся в Пекине эксперт «За рулем» Юрий Тимкин, интерьер Hongqi H9 переработан целиком, и придется ли он по вкусу российским клиентам – вопрос открытый. А вот эволюция шасси выглядит интересно: оно теперь полноуправляемое.

Юрий Тимкин, эксперт «За рулем»:

– Экстерьер поменялся на уровне нюансов, а вот салон – полностью новый.

Вместо прежней самобытной архитектуры – всекитайское решение с огромным телевизором медиасистемы по центру и компактной приборкой. Селектор управления трансмиссией переехал с центрального туннеля на рулевую колонку.

Из технических обновок – управляемая задняя ось. В гамме появилась гибридная версия (подключаемая), но в России она вряд ли появится. К нам будут поставлять бензиновые модификации – их характеристики не изменились.

Напомним, поставляемый в РФ Hongqi H9 в его нынешнем исполнении имеет под капотом 2-литровый бензиновый турбомотор в паре с преселективным роботом. Привод – задний. Подвеска всех колес – пружинная, с газонаполненными амортизаторами, независимая: передняя – двухрычажная, задняя – многорычажная, с широким использованием алюминиевого сплава. Цена в России – от 5,81 млн рублей.

Иннокентий Кишкурно
28.04.2026 
