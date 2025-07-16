Крейсер Председателя Си

Нет, не тот, что грозит супостату на морях. Такие в Китае тоже есть, но это не наша тема.

У нас сегодня совсем другой крейсер – дорожный. Именно такое впечатление оставил Hongqi H9 – второй по размерам и значимости седан китайской марки, да и вообще в китайской автомобильной иерархии. Выше в линейке только лимузин L1 для высшего руководства КНР, а H9 – автомобиль для руководителей рангом чуть пониже и… для всех, кто готов за него заплатить.

Что же такое представительский класс по-китайски? Чтобы выяснить это, едем «представляться» в Питер, на экономический форум…

Стильная, строгая внешность – сильная сторона китайского премиум-автомобиля.

Чуть-чуть истории

С транскрипцией китайских названий – беда. Раньше говорили: «Хунцы» или «Хунцзы», теперь «Хончи», но сути это не меняет – дословный перевод имени прост и понятен – «Красное знамя». Под этой говорящей маркой в 1958 году началось производство лимузинов для высокого партийного и государственного начальства коммунистического Китая. Капот и крылья тех машин украшали красные флаги, которые в стилизованном минималистичном виде перекочевали и на современные модели.

2018 год стал поворотным моментом в развитии бренда - Председатель КНР Си Цзиньпин объявил о необходимости создания отечественного премиального Бренда с модельным рядом доступным для свободной продажи. С тех пор любой желающий может приобрести себе автомобиль почти как у Председателя КНР.

Наш сегодняшний герой был представлен в 2020 году, а теперь официально продается и в России.

Кстати, бренд Hongqi принадлежит старейшему китайскому автопроизводителю FAW Group, известному у нас, в первую очередь, своими грузовиками...

Современная классика

Что такое современный представительский седан в китайском исполнении?

Ну, во-первых, он красив! Без всякой лести, а тем более ерничества. Это личное мнение автора, которое он никому не навязывает. Приглашение опытного английского дизайнера, плодотворно поработавшего на Jaguar и Rolls-Royce, свое дело сделало. Машина вышла очень солидной и гармоничной. При желании можно найти некие стилистические аналогии, но они «девятку» ничуть не портят.

В помощь небольшим зеркалам – задняя камера, системы кругового обзора и автоматической парковки.

Во-вторых, H9 оснащен бензиновым турбомотором (2,0-литровым) и преселективным роботом. Это в России. В Китае есть более мощные 3,0-литровые версии с турбонаддувом и 8-ступенчатый автомат, а также версия автомобиля с удлиненной базой. А еще он гибрид, пусть и очень мягонький: на ДВС установлен стартер-генератор, а под запасным колесом спрятался скромный 48-вольтовый аккумулятор.

Подвеска всех колес, естественно, независимая: передняя – двухрычажная, задняя – многорычажная. В ее конструкции широко используется алюминиевый сплав. Никаких пневмобаллонов не предусмотрено – пружины и газонаполненные амортизаторы. Привод задний – классика.

Внутри китайские товарищи развернулись, как говорится, на всю катушку. Если даже банальные кроссоверы они набивают современной электроникой и модными отделочными материалами под самую крышу, то тут есть, наверное, все, чем богата национальная промышленность.

Натуральная кожа соседствует с искусственной, или, как ее принято называть, экологической, тисненый пластик – с полированным и отделкой под алюминий. Причем последний разных фактур, как и кожа. Простежка на спинках кресел выполнена в виде стилизованных логотипов марки. Все это великолепие сочетается довольно гармонично, но со строгой внешностью автомобиля не очень стыкуется. Зато подсветка салона очень деликатная, не яркая и не навязчивая – это же солидный автомобиль, а не новогодняя елка.

Все, что нужно знать владельцу: мотор здесь есть, и нечего на него смотреть.

Перечень различных умных систем и устройств для комфорта, безопасности и просто для красоты здесь приводить не станем – он занимает целую страницу, причем мелким шрифтом. Здесь есть если не все, то почти все – нет, например, доводчиков дверей. Желающие могут найти эту информацию на официальном сайте марки. Отметим только очень достойную «музыку», яркую, но не навязчивую проекцию на ветровое стекло, хороший встроенный регистратор и некоторые чудеса в русификации меню: вместо заглавной буквы местами оказывается строчная, отдельные слова обрезаны – видимо. не уместились на месте пары-тройки иероглифов.

Удивило отсутствие названия радиостанций – только частота. А вот физические кнопки, клавиши и крутилки основных настроек порадовали, не нужно лезть в седьмой уровень меню по любому случаю.

На работе и в пути

Машины высокого класса принято оценивать с точки зрения как водителя, так и пассажира. Один работает, другого – везут. За рулем места достаточно даже для двухметрового человека. Диапазон регулировок сиденья велик, рулевого колеса – достаточен. Подобрать удобную посадку можно без проблем.

Порадовал сам «бублик» руля: он круглый (молодцы, не поддались моде на «оквадрачивание»), стильный и отлично лежит в руках. Сидящие впереди не лишены таких благ, как вентиляция кресел и массаж спины – вдруг босс сам за руль сядет?! Климат – четырехзонный, система очистки и озонирования воздуха – самая продвинутая. На небо можно всегда поглядеть через панорамную крышу.

Цифровая комбинация приборов давно стала нормой и в машинах низших классов. К русификации меню мультимедийной системы есть вопросы.

Сзади тоже вполне просторно и, как это ни удивительно, более скромно: не столь пестрая отделка, необходимый минимум настроек – пусть водитель любуется фактурами пластиков и разбирается в полусотне кнопок. У пассажира есть возможность регулировать наклон спинки и вылет подколенного валика, сдвигать переднее пассажирское кресло, настраивать массаж и вентиляцию да управлять климатом. Сенсорный экранчик для этого спрятан в центральном подлокотнике. Между передними креслами расположились пара гнезд USB и розетка на 220 Вольт – можно подключить любой гаджет.

Разные материалы, разные фактуры, много блеска и… физических кнопок и переключателей. Пульт управления для заднего пассажира в подлокотнике.

Двигатель на ходу практически не слышно. Разве что при интенсивном разгоне какой-то звук от него в салон пробирается. Шум от качения шин едва заметен на некоторых типах дорожного покрытия.

Приятно удивила работа подвески. На разбитом асфальте или на питерском булыжнике, несмотря на низкопрофильную «обувь», она ведет себя вполне достойно, а грубые волны на дороге отрабатывает просто блестяще, без ударов и раскачки.

А если съехать со скоростного шоссе на извилистую местную дорогу? Повороты громадный седан проходит что твой спорткар, почти без кренов, уверенно, надежно цепляясь за асфальт. Причем на откровенно хулиганской скорости. И не последнюю роль в этом играют 20-дюймовые низкопрофильные шины Pirelli Zero. Может, на руле у Hongqi H9 обратной связи немного недостает, но за настройки шасси китайские специалисты (или кто им там помогал с доводкой) получают жирный плюс. Причем настройки эти вполне «ездовые» – для хозяина, который не прочь сменить комфорт заднего кресла на место за рулем.

Третий сзади явно лишний.

«Налоговой» мощности 2,0-литрового мотора вполне хватает для достаточно быстрой езды. Робот работает мягко, согласован с двигателем очень неплохо. Разве что при резком сбросе и последующем нажатии газа коробка немного задумывается. Спортивный режим? Можно поиграть в него и при желании почувствовать себя гонщиком, но «комфорт» более сбалансированный: тихо, экономично и при этом вполне себе динамично.

Почему крейсер

Потому что, попробовав Hongqi H9 в разных условиях и на разных дорогах, пришли к выводу, что больше всего он нам понравился на скоростной трассе Москва – Петербург: достаточно быстр, просторен и вполне комфортен, очень устойчив на курсе – пожирает асфальт, будто корабль рассекает воду. А еще красив – крейсера издавна считались самыми изящными кораблями. Отметим также экономичность: если не топтать бездумно правую педаль, вполне можно уложиться в 10 литров на сотню. Тоже, кстати, крейсерское качество – этим кораблям частенько приходилось отправляться в долгое автономное плавание без возможности пополнить запасы топлива.

Даже на булыжнике подвеска обеспечивает приемлемый уровень комфорта.

Вместо «немцев»?

Достойный получился у китайцев крей… автомобиль, интересный, стильный. Но основная проблема – в его происхождении. Премиум-класс – это не столько про технические характеристики, инженерное совершенство или качество кожи в отделке салона. Это про имидж, историю марки, восприятие бренда. Дорогие автомобили зарабатывают доверие богатых потребителей десятилетиями, а Hongqi у нас новичок.

Но условия для старта у него самые выгодные: европейцы, вместе с примкнувшими к ним японцами, наш рынок покинули, корейцы, как ни старались, ничего существенного в этом классе не добились – оставим их за скобками. При этом практически любую машину из большой немецкой тройки у нас по-прежнему можно приобрести, но втридорога. А Hongqi H9 стоит 5,7 миллиона рублей. Это два Джолиона! За такую сумму «европейца» даже классом ниже не купить.

Есть, конечно, подержанные машины, но тогда и за деловым костюмом владельцу придется идти в комиссионку…

Объем багажника невелик. Назовем его достаточным.

На родине, в Китае, Hongqi H9 – чиновничий автомобиль. Причем ездят на нем руководители достаточно высокого ранга. Политика у них такая – использовать отечественную технику. У нас в этом классе пустота – пропасть между простецкой Аурой и дорогущим Аурусом. Может, ее займет относительно недорогой китайский автомобиль? Не сливать же бюджетные деньги на «недружественные» авто. А там, глядишь, и бизнес примеру государственных людей последует.

В Питере, где концентрация разнообразных люксовых авто во время проведения Международного экономического форума зашкаливала, на нашу машину оглядывались с интересом. Внимания она привлекала явно больше, чем какой-нибудь привычный «немец».

Ох, не зря китайские товарищи позвали именитого английского дизайнера – встречают, как известно, по одежке.

Иероглифы на крышке багажника – напоминание о происхождении машины.

Hongqi H9

Длина х ширина х высота 5137 × 1904 × 1493 мм

5137 × 1904 × 1493 мм Колесная база 3060 мм

3060 мм Снаряженная масса 1895 кг

1895 кг Двигатель L4, турбонаддув, непосредственный впрыск, 1989 см 3 ; 245л. с. (180 кВт) при 380 Н·м

L4, турбонаддув, непосредственный впрыск, 1989 см ; 245л. с. (180 кВт) при 380 Н·м Разгон 0-100 км/ч 7,8 с

7,8 с Расход топлива (NEDC) 7,1 л/100 км

7,1 л/100 км Коробка передач 7-ступенчатая роботизированная, задний привод

7-ступенчатая роботизированная, задний привод Подвеска передняя / задняя: независимая, двухрычажная / независимая, многорычажная

независимая, двухрычажная / независимая, многорычажная Размер шин 245/40 R20