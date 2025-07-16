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Hongqi H9
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Крейсер Председателя Си

Нет, не тот, что грозит супостату на морях. Такие в Китае тоже есть, но это не наша тема.

У нас сегодня совсем другой крейсер – дорожный. Именно такое впечатление оставил Hongqi H9 – второй по размерам и значимости седан китайской марки, да и вообще в китайской автомобильной иерархии. Выше в линейке только лимузин L1 для высшего руководства КНР, а H9 – автомобиль для руководителей рангом чуть пониже и… для всех, кто готов за него заплатить.

Что же такое представительский класс по-китайски? Чтобы выяснить это, едем «представляться» в Питер, на экономический форум…

Стильная, строгая внешность – сильная сторона китайского премиум-автомобиля.
Стильная, строгая внешность – сильная сторона китайского премиум-автомобиля.

Чуть-чуть истории

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С транскрипцией китайских названий – беда. Раньше говорили: «Хунцы» или «Хунцзы», теперь «Хончи», но сути это не меняет – дословный перевод имени прост и понятен – «Красное знамя». Под этой говорящей маркой в 1958 году началось производство лимузинов для высокого партийного и государственного начальства коммунистического Китая. Капот и крылья тех машин украшали красные флаги, которые в стилизованном минималистичном виде перекочевали и на современные модели.

2018 год стал поворотным моментом в развитии бренда - Председатель КНР Си Цзиньпин объявил о необходимости создания отечественного премиального Бренда с модельным рядом доступным для свободной продажи. С тех пор любой желающий может приобрести себе автомобиль почти как у Председателя КНР.

Наш сегодняшний герой был представлен в 2020 году, а теперь официально продается и в России.

Кстати, бренд Hongqi принадлежит старейшему китайскому автопроизводителю FAW Group, известному у нас, в первую очередь, своими грузовиками...

Современная классика

Что такое современный представительский седан в китайском исполнении?

Ну, во-первых, он красив! Без всякой лести, а тем более ерничества. Это личное мнение автора, которое он никому не навязывает. Приглашение опытного английского дизайнера, плодотворно поработавшего на Jaguar и Rolls-Royce, свое дело сделало. Машина вышла очень солидной и гармоничной. При желании можно найти некие стилистические аналогии, но они «девятку» ничуть не портят.

В помощь небольшим зеркалам – задняя камера, системы кругового обзора и автоматической парковки.
В помощь небольшим зеркалам – задняя камера, системы кругового обзора и автоматической парковки.

Во-вторых, H9 оснащен бензиновым турбомотором (2,0-литровым) и преселективным роботом. Это в России. В Китае есть более мощные 3,0-литровые версии с турбонаддувом и 8-ступенчатый автомат, а также версия автомобиля с удлиненной базой. А еще он гибрид, пусть и очень мягонький: на ДВС установлен стартер-генератор, а под запасным колесом спрятался скромный 48-вольтовый аккумулятор.

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Подвеска всех колес, естественно, независимая: передняя – двухрычажная, задняя – многорычажная. В ее конструкции широко используется алюминиевый сплав. Никаких пневмобаллонов не предусмотрено – пружины и газонаполненные амортизаторы. Привод задний – классика.

Внутри китайские товарищи развернулись, как говорится, на всю катушку. Если даже банальные кроссоверы они набивают современной электроникой и модными отделочными материалами под самую крышу, то тут есть, наверное, все, чем богата национальная промышленность.

Натуральная кожа соседствует с искусственной, или, как ее принято называть, экологической, тисненый пластик – с полированным и отделкой под алюминий. Причем последний разных фактур, как и кожа. Простежка на спинках кресел выполнена в виде стилизованных логотипов марки. Все это великолепие сочетается довольно гармонично, но со строгой внешностью автомобиля не очень стыкуется. Зато подсветка салона очень деликатная, не яркая и не навязчивая – это же солидный автомобиль, а не новогодняя елка.

Все, что нужно знать владельцу: мотор здесь есть, и нечего на него смотреть.
Все, что нужно знать владельцу: мотор здесь есть, и нечего на него смотреть.

Перечень различных умных систем и устройств для комфорта, безопасности и просто для красоты здесь приводить не станем – он занимает целую страницу, причем мелким шрифтом. Здесь есть если не все, то почти все – нет, например, доводчиков дверей. Желающие могут найти эту информацию на официальном сайте марки. Отметим только очень достойную «музыку», яркую, но не навязчивую проекцию на ветровое стекло, хороший встроенный регистратор и некоторые чудеса в русификации меню: вместо заглавной буквы местами оказывается строчная, отдельные слова обрезаны – видимо. не уместились на месте пары-тройки иероглифов.

Удивило отсутствие названия радиостанций – только частота. А вот физические кнопки, клавиши и крутилки основных настроек порадовали, не нужно лезть в седьмой уровень меню по любому случаю.

На работе и в пути

Машины высокого класса принято оценивать с точки зрения как водителя, так и пассажира. Один работает, другого – везут. За рулем места достаточно даже для двухметрового человека. Диапазон регулировок сиденья велик, рулевого колеса – достаточен. Подобрать удобную посадку можно без проблем.

Порадовал сам «бублик» руля: он круглый (молодцы, не поддались моде на «оквадрачивание»), стильный и отлично лежит в руках. Сидящие впереди не лишены таких благ, как вентиляция кресел и массаж спины – вдруг босс сам за руль сядет?! Климат – четырехзонный, система очистки и озонирования воздуха – самая продвинутая. На небо можно всегда поглядеть через панорамную крышу.

Цифровая комбинация приборов давно стала нормой и в машинах низших классов.
К русификации меню мультимедийной системы есть вопросы.

Сзади тоже вполне просторно и, как это ни удивительно, более скромно: не столь пестрая отделка, необходимый минимум настроек – пусть водитель любуется фактурами пластиков и разбирается в полусотне кнопок. У пассажира есть возможность регулировать наклон спинки и вылет подколенного валика, сдвигать переднее пассажирское кресло, настраивать массаж и вентиляцию да управлять климатом. Сенсорный экранчик для этого спрятан в центральном подлокотнике. Между передними креслами расположились пара гнезд USB и розетка на 220 Вольт – можно подключить любой гаджет.

Разные материалы, разные фактуры, много блеска и… физических кнопок и переключателей.
Пульт управления для заднего пассажира в подлокотнике.

Двигатель на ходу практически не слышно. Разве что при интенсивном разгоне какой-то звук от него в салон пробирается. Шум от качения шин едва заметен на некоторых типах дорожного покрытия.

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Приятно удивила работа подвески. На разбитом асфальте или на питерском булыжнике, несмотря на низкопрофильную «обувь», она ведет себя вполне достойно, а грубые волны на дороге отрабатывает просто блестяще, без ударов и раскачки.

А если съехать со скоростного шоссе на извилистую местную дорогу? Повороты громадный седан проходит что твой спорткар, почти без кренов, уверенно, надежно цепляясь за асфальт. Причем на откровенно хулиганской скорости. И не последнюю роль в этом играют 20-дюймовые низкопрофильные шины Pirelli Zero. Может, на руле у Hongqi H9 обратной связи немного недостает, но за настройки шасси китайские специалисты (или кто им там помогал с доводкой) получают жирный плюс. Причем настройки эти вполне «ездовые» – для хозяина, который не прочь сменить комфорт заднего кресла на место за рулем.

Третий сзади явно лишний.
Третий сзади явно лишний.

«Налоговой» мощности 2,0-литрового мотора вполне хватает для достаточно быстрой езды. Робот работает мягко, согласован с двигателем очень неплохо. Разве что при резком сбросе и последующем нажатии газа коробка немного задумывается. Спортивный режим? Можно поиграть в него и при желании почувствовать себя гонщиком, но «комфорт» более сбалансированный: тихо, экономично и при этом вполне себе динамично.

Почему крейсер

Потому что, попробовав Hongqi H9 в разных условиях и на разных дорогах, пришли к выводу, что больше всего он нам понравился на скоростной трассе Москва – Петербург: достаточно быстр, просторен и вполне комфортен, очень устойчив на курсе – пожирает асфальт, будто корабль рассекает воду. А еще красив – крейсера издавна считались самыми изящными кораблями. Отметим также экономичность: если не топтать бездумно правую педаль, вполне можно уложиться в 10 литров на сотню. Тоже, кстати, крейсерское качество – этим кораблям частенько приходилось отправляться в долгое автономное плавание без возможности пополнить запасы топлива.

Даже на булыжнике подвеска обеспечивает приемлемый уровень комфорта.
Даже на булыжнике подвеска обеспечивает приемлемый уровень комфорта.

Вместо «немцев»?

Достойный получился у китайцев крей… автомобиль, интересный, стильный. Но основная проблема – в его происхождении. Премиум-класс – это не столько про технические характеристики, инженерное совершенство или качество кожи в отделке салона. Это про имидж, историю марки, восприятие бренда. Дорогие автомобили зарабатывают доверие богатых потребителей десятилетиями, а Hongqi у нас новичок.

Но условия для старта у него самые выгодные: европейцы, вместе с примкнувшими к ним японцами, наш рынок покинули, корейцы, как ни старались, ничего существенного в этом классе не добились – оставим их за скобками. При этом практически любую машину из большой немецкой тройки у нас по-прежнему можно приобрести, но втридорога. А Hongqi H9 стоит 5,7 миллиона рублей. Это два Джолиона! За такую сумму «европейца» даже классом ниже не купить.

Есть, конечно, подержанные машины, но тогда и за деловым костюмом владельцу придется идти в комиссионку…

Объем багажника невелик. Назовем его достаточным.
Объем багажника невелик. Назовем его достаточным.

На родине, в Китае, Hongqi H9 – чиновничий автомобиль. Причем ездят на нем руководители достаточно высокого ранга. Политика у них такая – использовать отечественную технику. У нас в этом классе пустота – пропасть между простецкой Аурой и дорогущим Аурусом. Может, ее займет относительно недорогой китайский автомобиль? Не сливать же бюджетные деньги на «недружественные» авто. А там, глядишь, и бизнес примеру государственных людей последует.

В Питере, где концентрация разнообразных люксовых авто во время проведения Международного экономического форума зашкаливала, на нашу машину оглядывались с интересом. Внимания она привлекала явно больше, чем какой-нибудь привычный «немец».

Ох, не зря китайские товарищи позвали именитого английского дизайнера – встречают, как известно, по одежке.

Иероглифы на крышке багажника – напоминание о происхождении машины.
Иероглифы на крышке багажника – напоминание о происхождении машины.

Hongqi H9

  • Длина х ширина х высота 5137 × 1904 × 1493 мм
  • Колесная база 3060 мм
  • Снаряженная масса 1895 кг
  • Двигатель L4, турбонаддув, непосредственный впрыск, 1989 см3; 245л. с. (180 кВт) при 380 Н·м
  • Разгон 0-100 км/ч 7,8 с
  • Расход топлива (NEDC) 7,1 л/100 км
  • Коробка передач 7-ступенчатая роботизированная, задний привод
  • Подвеска передняя / задняя: независимая, двухрычажная / независимая, многорычажная
  • Размер шин 245/40 R20
Hongqi H9
Даже на булыжнике подвеска обеспечивает приемлемый уровень комфорта.
Стильная, строгая внешность – сильная сторона китайского премиум-автомобиля.
Разные материалы, разные фактуры, много блеска и… физических кнопок и переключателей.
Все, что нужно знать владельцу: мотор здесь есть, и нечего на него смотреть.
Иероглифы на крышке багажника – напоминание о происхождении машины.
Цифровая комбинация приборов давно стала нормой и в машинах низших классов.
К русификации меню мультимедийной системы есть вопросы.
Пульт управления для заднего пассажира в подлокотнике.
Объем багажника невелик. Назовем его достаточным.
Третий сзади явно лишний.
В помощь небольшим зеркалам – задняя камера, системы кругового обзора и автоматической парковки.
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Игорь Твердунов
Фото:
«За рулем»
16.07.2025 
Фото:
«За рулем»
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