Премьера нового гибридного Hongqi H9: что ждать от автомобиля?

Представлена гибридная модификация седана Hongqi H9

На Шанхайском автосалоне несколько дней назад было объявлено о запуске нового Hongqi H9, который появится на рынке во второй половине 2025 года. Этот автомобиль относится к классу средних и крупных моделей и будет представлен в виде подключаемой гибридной версии. Оснащение новинки включает гибридную силовую установку, состоящую из 2,0-литрового бензинового двигателя и электромотора.

Hongqi H9 PHEV

Дизайн Hongqi H9 PHEV выполнен в том же стиле, что и его топливная версия. Спереди расположены светодиодные дневные ходовые огни, выполненные в форме перьев, подчеркивающие технологичность автомобиля. Вертикальная решетка радиатора с хромированными элементами, напоминающими крылья, гармонично соединена с фарами, создавая авангардный облик.

Hongqi H9 PHEV

По кузову изменений не так много: передние крылья украшают красные накладки, а также установлены новые стильные колесные диски. Задние фонари сохраняют классическую форму и соединены хромированной окантовкой. Габариты кузова аналогичны предыдущей версии: длина – 5137 мм, ширина – 1904 мм, высота – 1498 мм, колесная база составляет 3060 мм, что предполагает отсутствие значительных изменений.

Hongqi H9 PHEV

Также Hongqi H9 PHEV будет включать активную подвеску, дистанционное управление рулевым управлением и сиденья с функцией невесомости. Система Sinan 1000 высшего уровня обеспечит возможность достижения уровня условного автономного вождения L3 в будущем.

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Источник: Autohome