Поездки перестанут быть рутиной: новый российский бренд обещает нечто большее

Модельный ряд кроссоверов бренда ESTEO охватит сегменты от SUV-D до SUV-F

Холдинг «АГР» вместе с компанией Defetoo запустили новый премиальный автомобильный бренд. Он получил название ESTEO. В основе – латынь: est (существовать) и eo (путь). Причём каждая буква слова расшифровывается как отдельный принцип – Эстетика (Esthetics), Статус (Status), Технологии (Technologies), Эмоции (Emotions), Опережение (Outrun).

Слоган марки звучит как «ESTEO. Искусство жить». По задумке, это не про банальное перемещение из точки А в точку В. Речь скорее про превращение обычной поездки в особый опыт. Эстетика интерьера соседствует с новейшими технологиями, а рутина остаётся за бортом.

ESTEO MX

И да, машины тут рассматриваются не просто как транспорт. Это инструмент самовыражения и способ подчеркнуть статус. Технологии работают незаметно: интерфейсы предугадывают действия водителя. Качество проявляется и в материалах отделки, и в плавности подвески, и в интуитивном управлении.

Отдельная история – безопасность. Ничего не должно отвлекать от дороги. Система ADAS с интеллектуальными ассистентами контролирует обстановку вокруг, а датчики следят за состоянием самого водителя. В итоге внутри создаётся максимально комфортное и защищённое пространство.

Интерьер ESTEO MX

Линейка ESTEO будет разнообразной. С одной стороны – новинки на альтернативных источниках энергии (NEV) на современных платформах с передовыми системами. С другой – классические версии с ДВС, но с упором на продуманную инженерию, яркий дизайн и высокое качество сборки.

Модельный ряд охватит сегменты от SUV-D до SUV-F. Выпускать автомобили планируют на модернизированных мощностях технологических партнёров. Там, по словам представителей компании, работают профессионалы с многолетним стажем, что должно гарантировать соответствие международным стандартам.