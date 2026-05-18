Начались продажи большого Changan за миллион рублей: подробности

От 1,1 млн рублей, 103-сильный мотор: Changan Eado Plus в Казахстане

Changan Eado Plus в базовой версии обойдётся казахстанским покупателям в 7 млн тенге – это меньше 1,1 млн рублей в пересчёте.

Журнал Motor выяснил такую деталь, покопавшись в прайс-листах на новинку.

На рынок вышла модификация с передним приводом, 1,5-литровым атмосферным мотором мощностью 103 лошадиные силы и 7-ступенчатым преселективным роботом.

По сути, это среднеразмерный седан: его длина достигает 4730 мм, ширина – 1820 мм, высота – 1505 мм, а колёсная база составляет 2700 мм. По габаритам модель сопоставима со Skoda Octavia актуального поколения A8.

Changan Eado Plus

Единственная комплектация Comfort щеголяет неплохим оснащением: тут вам и система курсовой устойчивости, и подогрев передних кресел, и 10-дюймовый сенсорный экран медиасистемы, и 10,25-дюймовая цифровая приборка. Вдобавок установлены четыре подушки безопасности, камера заднего вида, парктроники и система бесключевого доступа. Правда, сиденья отделаны тканью, а регулировки у них механические.

Changan Eado Plus