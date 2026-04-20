Стал известен владелец первой новой Волги

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин стал владельцем Volga K50

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил в своём Telegram-канале, что приобрёл кроссовер Volga K50 ещё до официального начала продаж. По его словам, это сделано для поддержки местного автопрома и тестирования возможностей новой модели.

«Поддерживаем наш автопром и тестируем возможности новой Volga K50. Приобрел машину перед официальным стартом продаж, чтобы оценить ее характеристики и дать рекомендации для дальнейшей локализации. Развиваем производство в Нижнем Новгороде», – написал глава региона.

Никитин уже успел оценить автомобиль, назвав его «прекрасным». В своём отзыве он отметил просторный салон, комфорт, динамику и обилие современных электронных помощников, добавив, что получил удовольствие от вождения.

Технические особенности и происхождение модели

Внешне модель K50, судя по ранее опубликованным фотографиям, представляет собой обновлённую версию китайского кроссовера Geely Monjaro, который официально продаётся в России. Технически автомобиль тоже повторяет «оригинал» – под капотом у него 2,0-литровый двигатель мощностью 238 лошадиных сил.

Источник:  телеграм-канал Глеба Никитина
Ушакова Ирина
Фото:Глеб Никитин
20.04.2026 
